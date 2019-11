Pieci izplatītākie iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas palikt toksiskās attiecībās

Toksiskas attiecības ir disfunkcionālas, tajās trūkst mīlestības, cieņas un uzticēšanās. Tajās valda strīdi, nesaskaņas un komunikācijas trūkums. Par spīti tam, ka attiecību pamats ir pilnībā sagrauts, kaut kādu iemeslu dēļ mēs nereti tomēr izvēlamies tajās palikt. Bet kāpēc?

Toksiskas attiecības ir ne tikai zaudējušas galvenās kopā būšanas vērtības, bet arī pazemina tavu pašpārliecību, liek tev justies nemīlētam un nevajadzīgam. Nereti toksiskās attiecībās viens no partneriem piedzīvo fizisku vai emocionālu vardarbību.

Iemesli, kāpēc cilvēki nokļūst šādās attiecībās ir dažādi. Sākotnēji viņi rozā briļļu dēļ var arī nepamanīt, ka šī partnerība viņiem nodara vairāk ļauna nekā laba. Taču ar laiku iemīlēšanās fāze pāriet, un arī rozā brilles krīt. Tajā brīdī noliegt, ka attiecībās kaut kas nav kārtībā ir neiespējami. Neskatoties uz to, ir cilvēki, kas, apzinoties, ka viņi ir nonākuši toksiskās attiecībās, izvēlas tās nepārtraukt. Viņi sviedrainām pierēm un nepaguruši ir gatavi par tām cīnīties.

Esot toksiskās attiecībās, cilvēks sevi pazemo un sagrauj no iekšienes. Gala rezultātā šādas attiecības nodara lielu postu abiem partneriem. Taču, gluži kā jebkurām izvēlēm, arī tam, ka cilvēks nolemj turpināt būt daļa no šīm graujošajām partnerattiecībām, ir savs pamatojums. Vai šādas izvēles pamatā ir nesalaužama mīlestība, vai tomēr pieradums, no kura grūti atteikties? To atklāsim, aplūkojot iespējamos iemeslus, kāpēc cilvēki izvēlas palikt toksiskās attiecībās. Lūk, pieci no tiem!