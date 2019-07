Pieci mīti par bērnu audzināšanu pēc šķiršanās

Mīts: Bērnam jāzina viss sliktais par mammu vai tēti



Pat ja abi vecāki savā starpā nesatiek, ir vērts atturēties no tā, lai bērna klātbūtnē par bijušo vīru vai sievu runātu sliktu. Bērns šādā situācijā kļūst par ķīlnieku vecāku konfliktos, bet tas savukārt tikai pasliktina viņa psihisko stāvokli, iedragās viņa drošības sajūtu.

Bērns abus vecākus redz kā daļu no sevis paša un mīl viņus, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo kopā vai šķirti. Kad viens no vecākiem runā sliktu par otru, atvasei var rasties sajūta, ka vecāks noniecina ne tikai mammu vai tēti, bet arī daļu no viņa. Tāpat viņi var izjust vainas apziņu par vecāka kļūdām. Pastāv iespēja, ka bērns uz vecāka agresiju pret otru atbildēs ar dusmām un centīsies aizstāvē. Tas nozīmē, ka runājot sliktu par savu bijušo vīru vai sievu, tu bērnu nevis sarīdīsi pret savu šķirto laulāto, bet sevi.

Ļauj bērnam pašam iepazīt sava mammas vai tēta labās un sliktās īpašības. Ļauj viņam pašam izvērtēt vai tēta/mammas rīcība kaut kādās situācijās bijusi pareiza vai nepareiza. Tas, ka tavs bijušais vīrs tevi ir sāpinājis, nenozīmē, ka viņš ir slikts tēvs. Šķiršanās procesā jāiemācās atdalīt šīs divas lietas – tēvs un vīrs vai māte un sieva. Tās šķietami ir saistītas, taču tajā paša divas pilnīgi atšķirīgas lomas.

Mīts: Mazi bērni vecāku šķiršanos pārdzīvo mazāk



Ir cilvēki, kas uzskata, ka, lai pasargātu bērnu no traumām, kādas var atstāt vecāku šķiršanās, viņiem ir jāpārtrauc attiecības pirms bērns ir sasniedzis skolas vecumu un izveido spilgtas atmiņas par šo notikumu, kas saglabāsies visas dzīves garumā. Taču šī ideja iet pretrunā ar bērnu attīstību, jo jau divu gadu vecumā bērns spēj veidot atmiņas un sajust, ka viņa dzīves pamati ir sašūpojušies un notiek lielas pārmaiņas. Iespējams, viņi šajā vecumā vēl nespēj saprast, kas ir šīs pārmaiņas, taču tas nenozīmē, ka viņi tās neizjūt emocionāli.

Tāpat jāņem vērā arī fakts, ka, neskatoties uz bērna vecumu, pastāv iespēja, ka vecāku šķiršanās agrāk vai vēlāk izveidos traumatisku iespaidu uz bērna emocionālo stāvokli. Tas pierāda, ka šķiršanās rezultātā bērna vecumam nav tik liela nozīme. Svarīgāk ir tas, kā šīs pārmaiņas tiek paskaidrotas bērnam un kā viņš spēj tām pielāgoties.