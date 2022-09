Pieci padomi, kā bērnam iemācīt pareizi apieties ar naudu

Lielākajai daļai vecāku ir svarīgas divas lietas – lai bērns būtu vesels un vienmēr drošībā, taču papildus tam ir vēl kaudze citu aspektu, par kuru apgūšanu var teikt – jo ātrāk sapratīs, jo vieglāk dzīvos. Padomos, kā runāt ar bērniem par naudu un apiešanos ar finanšu līdzekļiem, apkopojuši "Citadele" grupas uzņēmums "CBL Life" eksperti.

"Personīgās finanses ietekmē katra ikdienu, veiksmīga finanšu pārvaldība un ģimenes labklājība ir ikviena atbildība, tāpēc bērnam savlaicīgi jāmāca, kā pareizi apieties ar naudu. Vecāki ievērojami atvieglos savu dzīvi, ja laicīgi iesaistīs bērnus sarunās par finansēm, lai rastos priekšstats, kā caur konkrētiem piemēriem – pirkumiem, iekrājumiem, kredītiem, investīcijām – domāt par naudas līdzekļu veiksmīgu pārvaldīšanu," teic Anna Fišere-Kaļķe, "CBL Life" valdes priekšsēdētāja.

Parādi praksē, kā nauda tiek pelnīta

Viens no pirmajiem uzdevumiem būtu izskaidrot bērnam naudas pelnīšanas pamatprincipus. Lielisks veids, kā to demonstrēt praksē, ir dot iespēju naudu bērnam nopelnīt pašam. Izvēlieties pāris uzdevumus, ko bērns varētu paveikt tuvākajā laikā – piemēram, ēst gatavošana, brāļa vai māsas pieskatīšana, ogu lasīšana, auto vai velosipēda nomazgāšana. Kad bērns veiksmīgi izpildījis visus norādītos uzdevumus, atvase var saņemt attiecīgu kabatas naudas apjomu, par kādu iepriekš vienojāties. Svarīgi, ka šiem darbiem nevajadzētu pārklāties ar bērna ikdienas pienākumiem, piemēram, istabas kārtošanu vai trauku izņemšanu pēc to mazgāšanas. Izsekot paveiktajiem darbiem un nopelnītajai kabatas naudai var ar pierakstu, uzlīmju vai telefona lietotņu palīdzību. Pusaudžus iespējams iepazīstināt arī ar plašākām peļņas iespējām, piemēram, pļaujot zāli, pārdodot savus darinājumus vai vedot pastaigā suņus.

Veic kopīgu budžeta plānošanu

Iemācīt bērnam rīkoties ar naudu ir ne mazāk svarīgi, kā mudināt viņu pelnīt. Iesaistiet bērnu ģimenes budžeta plānošanā – pārskatiet izdevumus, ko paredzat no ģimenes ienākumu plūsmas. Pēc tam kopīgi pārrunājiet, kā vislabāk noteikt prioritātes un sadalīt ienākumus.

Ja bērns pats pelna naudu, viņam būs vieglāk saprast atšķirību starp vēlmēm un vajadzībām. Finanšu pārvaldības zelta likums ir tāds, ka budžeta veidošanā vienmēr par prioritāti jāizvirza nepieciešamie izdevumi (mājoklis, pārtika, transports un veselība), un vairumā gadījumu ir jāpagaida un jāiekrāj nauda, lai veiktu vēlamos, bet ne absolūti nepieciešamos pirkumus.

Runā par uzkrājumu veidošanu ilgtermiņā

Iekrājumu veidošanu un taupīšanu bērniem var mācīt jau no agras bērnības, izmantojot populāro krājkasīti vai kādu no mūsdienās pieejamajām mobilajām lietotnēm. Tāpat vecāki var bērnam atvērt krājkontu, kur iespējams iekrāt gan nopelnīto kabatas naudu, gan dāvanas no draugiem vai radiniekiem. Tāpat bērnam jāsaprot arī drošības spilvena nozīmi un to, kā tas var palīdzēt ģimenei pārvarēt brīžus, kad īslaicīgi jāpaliek bez stabiliem ienākumiem, vai gadījumos, kad radušies kādi neparedzēti izdevumi, piemēram, veselībai. Drošības spilvens vairo ikdienas drošību un pārliecību par rītdienu.

Diskutējot par finansēm, ar bērnu ieteicams runāt par naudas uzkrāšanu ilgtermiņā, nevis par dzīvošanu pēc principa "šeit un tagad". Ja bērns ir vecāks, iepazīstiniet viņu ar ieguldījumu pamatprincipiem un dažādām investīciju iespējām. Ja jaunietim šī tēma šķiet aizraujoša, piešķiriet viņam virtuālus vai pat reālus 100 eiro, kurus treniņa nolūkos ieguldīt uzņēmuma akcijās vai citos viņam simpātiskos finanšu uzkrāšanas instrumentos. Māciet bērnam vairot naudu.

Iemāci ziedot

Iemācīt bērnu dalīties ar citiem ir ļoti svarīga audzināšanas sastāvdaļa, tāpēc pārrunājiet labdarības pamatprincipus. Ja ģimenes finansiālā situācija to atļauj, apsveriet iespēju savam mājsaimniecības budžetam pievienot ziedojumu sadaļu.

Izglīto par kredītsaistībām

Bērnam svarīgi iemācīt arī kredītu ņemšanas un atmaksas principus, jo teju katram dzīvē pienāk brīdis, kad konkrētu mērķu sasniegšanai ir nepieciešams aizdevums, piemēram, mājokļa vai auto iegādei. Skaidrojiet, kāpēc kredīti jāizvēlas rūpīgi, kā izvairīties no nepārdomātu aizdevumu ņemšanas un kāda ir atbildīgu saistību būtība. Labs piemērs ir kredītkarte – bērnam var šķist, ka naudas apjoms kartē ir bezizmēra, tāpēc paskaidrojiet, ka izņemtie līdzekļi pēc tam saistību formā jādod atpakaļ bankai, kurā šo naudu aizņēmāties. Lieti noder arī dalīšanās ar sliktajiem piemēriem, kad kredīti tiek ņemti nevajadzīgām lietām, piemēram, ikdienas tēriņu segšanai vai luksus preču iegādei. Iemāciet bērnus salīdzināt vismaz divus trīs aizdevumu piedāvājumus un atvēlēt laiku finanšu lēmumu pieņemšanai; bieži vien te var palīdzēt banku konsultanti vai finanšu eksperti. Mudiniet bērnus sastādīt savu finanšu plānu un pieņemt atbilstošus lēmumus – vai tie būtu skolas sezonas tēriņi vai kāds prāvāks finansiāls mērķis, ko realizēt vasarā.