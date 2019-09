Pieci veidi, kā palīdzēt bērndārzniekam apgūt patstāvību

Bērnu aizsardzības likuma 24. pantā minēts, ka vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un tieksmes. Kaut vecāku pienākums ne tikai bērna, bet arī likuma priekšā ir izaudzināt patstāvīgu bērnu, dažkārt rodas vēlme visu izdarīt viņa vietā, pieradinot bērnu pie vecāku nemitīgās klātbūtnes un vēlmes palīdzēt. Lai savu mazo ķiparu neizaudzinātu par pieaugušo, kas ir atkarīgs no citiem, vecākiem ir jāatrod labākais veids, kā atvasei iemācīt lietas darīt paša spēkiem.

Bērnam augot, viņam jāuztic aizvien vairāk darbiņu, ko mazais var veikt pats. Dažādu darbu veikšana ne tikai iemāca bērnam pastāvību, bet arī palīdz viņam kļūt prasmīgākam un spējīgākam. Izdarot darbus bērna vietā, tu nevis viņam palīdzi, bet skādē. Portālā "Child Development Info" minēts, ka šādi mazulim ātri vien var iemācīt apzinātu bezpalīdzību – bērns pat pie mazākā sīkuma sauks palīgā kādu pieaugušo, kaut patiesībā ir pietiekoši pieaudzis un spējīgs, lai darbiņu paveiktu paša spēkiem.

Lūk, pieci veidi, kā vecāki var palīdzēt savai atvasei attīstīt patstāvību. Iespējams, ieviešot tos arī savā ikdienā tu iemācīsi bērnam kļūt arī pašpārliecinātākam un atbildīgākam.

Izveidot darāmo darbu sarakstu



Izveido sarakstu, kurā ieraksti visus darbus, kas bērnam jāpaveic šodienas, divu dienu vai pat nedēļas laikā. Taču pirms saraksta izveidošana, aprunājies ar atvasi, un pārliecinies, vai viņš uzskata – es spēju tos izpildīt patstāvīgi bez mammas vai tēta palīdzības. Ja uzskati, ka kādus no minētajiem uzvedumiem viņš var veikt paša spēkiem, piemēram, saklāt gultu, taču mazais domā citādi, uzsākat to darīt kopīgi. Kad redzi – bērns no var izdarīt bez tavas palīdzības – iedrošini viņu to darīt patstāvīgi un pievieno darbiņu esošajam sarakstam.

Portālā uzsvērts, ka bērni izpilda darbus daudz labāk tad, ja viņi zina, kas tiek no viņiem sagaidīts, ko nodrošina darāmo darbu saraksts.

Negaidi perfektu izpildījumu



Liekot bērnam darīt lietas patstāvīgi, nesagaidi, ka viņš visu izdarīs perfekti. Iespējams, cenšoties pats sev ieliet sulu glāzē, puse no tās nonāks uz virtuves galda. Šādos gadījumos jācenšas savaldīt dusmas un jāpiever acis pie notikušā. Tā vietā, lai mazo kritizētu, nosauktu pa tūļu vai neveiklu, parādi, kā šādās situācijās rīkoties, kur stāv lupatiņa, ar kuru sastrādāto šmuci var saslaucīt. Neaizmirsti bērnu nomierināt, paskaidrojot, ka visi pieļauj kļūdas. Galvenais ir no tām mācīties un nākamreiz būt uzmanīgākam.

Dod viņam pietiekami daudz laika



Lai paveiktu kādu uzdevumu, bērniem nereti ir nepieciešams vairāk laikā nekā pieaugušajam. Centies atvasi neskubināt visu izdarīt ātrāk, tā vietā dod viņam pietiekami daudz laika, lai mazais iesākto var izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Tāpat bērna steidzināšana var viņu nepamatoti satraukt. Ja bērns dzīvo nemitīgā stresā, tas var pēcāk atstāt iespaidu uz viņa sniegumu skolā un arī veselību. Te atradīsi vērā ņemamas pazīmes, kas liecina – tavs bērns atrodas stresa ietekmē.

Ja tavam bērnam vajag desmit minūtes, lai no rīta saģērbtos, iesāc dienu ātrāk, lai dotu atvasei visu nepieciešamo laiku, lai paveiktu lietas paša spēkiem. Atceries, ja bērns biežāk pats ģērbsies, vilks apavus un krāmēs somu, tad pēc laika viņš to varēs izdarīt ātrāk.

Ievies rutīnu



Rutīnai palīdz bērniem apzināties darāmos darbus, tiem sagatavoties un pēcāk tos arī daudz labāk veikt. Savukārt, ja viņu ikdienas grafiks nemitīgi mainās, tas viņiem var likt apmulst. Tāpat pastāsti bērnam, kad tieši viņam ir jāizpilda kāds no uzdevumiem. Piemēram, mantas jāsalasa pirms došanās gulēt vai zobi jāmazgā no rīta un vakarā. Bērni mēdz būt aizmāršīgi. Viņu prāti ir aizņemti ar daudz un dažādām domām, kur nereti neatrodas vieta mantu kārtošanai, tāpēc, tuvojoties gulētiešanas laikam, atgādini mazajam par darāmajiem darbiem.

Pasakies par padarīto



Tikpat svarīgi, kā uzticēt bērnam patstāvīgi darīt dažādus darbus, ir viņam par to pateikties. Tas, kā tu mazajam pasakies par izdarīto ir atkarīgs tikai no tevis. Ir vecāki, kas "Paldies!" vietā pasniedz konkrētu naudas summu, nopērk ko garšīgu, aizved bērnu uz kino vai citā sen gaidītā piedzīvojumā. Lai kādu pieeju izvēlētos tu, vienmēr atceries pateikties par paveikto, ko var darīt arī bērnu uzslavējot. Liekas mantas, dārgi ceļojumi vai saldumu kalni ne vienmēr ir labāka izvēle.