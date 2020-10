Pieci veidi, kā palielināt iespējas bērnam nākotnē gūt panākumus dzīvē

Bērnu audzināšana tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajiem uzdevumiem pasaulē, taču nepastāv viens, vispārpieņemts veiksmīga vecāka sagatavošanās kurss. Tomēr saistībā ar to ir arī kāda laba vēsts: pastāv daudz vienkāršu veidu, kā stimulēt bērna galvas smadzeņu attīstību, izmantojot šajā procesā ikdienas aktivitātes kā mācīšanās iespējas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No saziņas ar bērnu līdz nopietnai attieksmei rotaļās – vienkāršus, efektīvus, zinātnē balstītus padomus ikvienam vecākam sniedz Karlota Nelsone, dokumentālās filmas "Brain Matters" (smadzeņu attīstībai ir izšķiroša loma) režisore, un viņas ieteikumi publicēti Apvienoto Nāciju Starptautiskā Bērnu fonda "UNICEF" mājaslapā.

Atbalsti un iedrošini bērnu pļāpāšanā un attiecies pret viņu kā pret īstu sarunu biedru



Skaņas, kuras rada mazuļi, un viņu žesti ne vienmēr šķiet tik ļoti svarīgi, taču tā ir dabiska komunikācijas forma, tā ir viņu vienīgā saziņas iespēja. Speciālisti, kuri nodarbojas ar bērna attīstības jautājumiem agrīnā vecumposmā, saka – mums bērnu pļāpāšana jāuztver kā īsta saruna. Vecākiem ir jāreaģē uz bērna radītām skaņām, darbībām un signāliem un jāspēj mijiedarboties ar viņu visas dienas garumā. Vārdus, ko bērns dzird no pieaugušā līdz divu gadu vecuma sasniegšanai, un galvenais – to daudzums, noteiks bērna vārdu krājuma apjomu šajā vecumā, bet vēlāk ietekmēs viņa lasīšanas prasmju attīstību. Attiecies nopietni pret bērna pļāpāšanu un iedrošini viņu turpināt to darīt.

Šajā rakstā atradīsi pedagoģes ieteiktu špikeri par tēmām, par kurām var sarunāties ar zīdainīti.

Lasi bērnam priekšā ar mērķi attīstīt viņa valodu



Iespējams, mazi bērni vēl nav iemācījušies sarunāties vai lasīt, bet viņi, faktiski kopš dzimšanas, jau ir gatavi, lai mācītos. Jau trīs mēnešu vecumā viņi spēj atšķirt katru skaņu, kas izmantota valodas pasaulē. Katru reizi, kad tu skaļi lasi priekšā savam bērniņam, tu vienlaikus attīstīti arī viņa valodu un runas prasmes. Lasīšanas laikā, parādot ilustrācijas grāmatiņā, uzdod jautājumus par pasaciņu un tās personāžiem. Vienkārši jautājumi, piemēram: "Kā viņi ir apģērbti?" un "Cik viņu ir?" palīdzēs attīstīt bērna valodas un runas spējas. Lasīšana priekšā maziem bērniem palīdzēs ne tikai uzzināt jaunus vārdus un atcerēties tos, bet arī radīs mīlestību pret grāmatām. Atceries, – par līderiem kļūst tie, kuri savā laikā ir daudz lasījuši un lasa, tad kāpēc gan to nesākt jau iespējami agrāk?

Kā attīstīt bērna intelektu ar grāmatu palīdzību jeb kas ir ineraktīvā lasīšana, uzzini šeit.

Atrodi izglītojošus brīžus ikdienas aktivitātēs



Maziem bērniem jebkura ikdienas aktivitāte no pieaugušo puses ir mācīšanās process. Vai tā būtu vannošanās, veļas šķirošana, ēst gatavošana vai kāda uzdota uzdevuma pildīšana – visas darbības ir lieliskas, lai mācītos. Izpildot vienas vai citas darbības, skaļi saki, ko tu dari, lai aktivizētu bērna runas attīstību. Skaiti un šķiro veļu, lai apgūtu matemātiku, rotaļu veidā izmanto arī pārtikas sastāvdaļas un skaļi pēti dažādu priekšmetu struktūru un konsistenci, lai attīstītu zinātnisko domāšanu. Grimases, kas parāda dažādas emocijas, ir lielisks veids, kā bērnos attīstīt emociju izpratnes spējas.

Te vari uzzināt, kā un vai bērnu iesaistīt dārza darbos, bet principā psiholoģes Ivetas Aunītes ieteikumi derēs, ja runājam par jebkādu bērna iesaistīšanu mazu darbiņu paveikšanā.

Uztver rotaļu nopietni



Mazi bērni mācās visu laiku. Rotaļājoties viņi apgūst vitāli svarīgas prasmes. Iejūtoties dažādos personāžos, viņiem tiek sniegta iespēja iedomāties sevi kāda cita lomā un iemācīties saprast citu jūtas. Kad viņi rotaļājas ar citiem cilvēkiem, bērni mācās kompromisu mākslu un izpildīt kādu darbību, ievērojot noteiktu kārtību. Dalība kādā brīvā, fantāziju rotaļā, piemēram, iedomājoties, ka spēļu vilcieniņš var ceļot kosmosā, bērnos raisa kreativitāti un aktivizē runas attīstību. Šādu rotaļu laikā mazi bērni mācās izteikt savas idejas un domas skaļi. Kad mazi bērni iedomājas sevi kādā jaunā, izdomātā pasaulē, viņi mācās risināt problēmas un atrast jaunas iespējas. Tas, kas šķiet vienkārši aizraujoši, patiesībā ir jēgpilna darbība. Attiecies pret rotaļāšanos nopietni, jo spēle ir svarīgs mācību process. Centies iespējami retāk bērna klātbūtnē izmantot kādas ekrānierīces. Pētījumi ir parādījuši, ka šādā gadījumā bērni domā, ka viņi savā ziņā ir pamesti novārtā.

Šajā rakstā vari gūt vēl plašāku ieskatu, ko mazulis mācās rotaļājoties.

Rādi personīgo pieredzi



Mazi bērni ir ģeniāli atdarinātāji. Viņi vizuāli uztver visu, ko tu dari. Līdz brīdim, kad viņi sāk runāt, bērni kļūst par īstiem ekspertiem, nolasot informāciju no sejas izteiksmes un identificējot attiecības, kas nav izteiktas vārdos, un mācās tās parodēt. Novērojot tavus žestus, to, kā tu attiecies pret citiem, vai kā tu reaģē dažādās situācijās un kā uztver kādas problēmas, mazi bērni to patur prātā, un ar laiku var sākt izmantot savā dzīvē līdzīgu attieksmi, reakcijas un darbības. Tava uzvedība un attieksme veido tava bērna personību.

Kā uzsver Nelsone, praktiski, – izmantojot šos iepriekš uzskaitītos padomus savā ikdienas dzīvē, tu ievērojami palielini iespējas bērnam nākotnē gūt panākumus. Nodrošinot bērnam labākos resursus turpmākai veiksmīgai dzīvei, nav nekāda sakara ar finansiāliem vai dārgiem mācību resursiem. Tas ir saistīts ar tevi, tavu laiku un iesaistīšanos, un mijiedarbības līmeni, norāda eksperte.

Karlota Nelsone ir dokumentālās filmas "Brain Matters" direktore. Filma ir par agrīno smadzeņu attīstību maziem bērniem. Pirms filmēšanas Karlota astoņus mēnešus pētīja agras bērnības attīstību kopā ar pasaules vadošajiem neirozinātniekiem un agrīnās bērnības attīstības kopienas pārstāvjiem. Plašāku ieskatu par filmu vari gūt šeit vai "You Tube" kanālā te.

Zemāk atradīsi vēl četrus "Cālis" arhīva rakstus par to, kā audzināt bērnu, lai pieaugušo dzīvē viņš būtu veiksmīgs.