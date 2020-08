Pieci veidi, kā topošais tētis var gādāt par grūtnieces mieru un labsajūtu

Gaidību laiks sievietēm mijas ar patīkamu satraukumu un bažām par nezināmo – kāda būs grūtniecības norise, dzemdības un dzīve ar mazulīti mājās. Lai gan lielākais darbs ir uz topošās māmiņas pleciem, arī topošais tētis var iesaistīties, lai gaidībās būtu blakus savai partnerei, viņu atbalstītu un parūpētos par sievietes labsajūtu. Ko jaunais tētis var darīt, lai ceļojums, kura galamērķis ir kļūt par vecākiem, būtu patīkamāks?

Partnera iesaiste grūtniecībā nāk ne tikai par labu grūtnieces labsajūtai, bet savstarpējām attiecībām. Turklāt intereses izrādīšana par to, kā gaidāmais mazulis mammas puncī attīstās, vīrietim ļauj gūt lielāku priekšstatu par grūtniecības norisi. Tāpat topošā tēta klātbūtne un iesaiste ir atbalsta plecs topošajai māmiņai, kas brīžiem ir ļoti nepieciešams. Iedvesmojoties no vietnes "What To Expect", piedāvājam iepazīties ar pieciem veidiem, kā topošais tētis var gādāt par grūtnieces mieru un labsajūtu.

Klausies un runā



Grūtniecība un dzemdības ir liels slogs ne vien sievietes ķermenim, bet arī prātam, it īpaši, ja tā ir pirmā grūtniecība. Parūpējies, lai partnere zina, ka varēs tev pasūdzēties un izkratīt sirdi par visu, kas nomāc prātu, – pārmaiņām ķermenī, pašsajūtu, satraukumu par izmeklējumiem, apcerēm par nākotni utt. Pat ja brīžiem šķiet, ka grūtnieces domu gājiens un pateiktais ir kas pavisam neracionāls un pārspīlēts, paturi šo domu pie sevis! Frāzes "beidz uztraukties", "nomierinies" un "atslābsti" šeit nelīdzēs. Tā vietā ieklausies, ko sieviete saka, piedāvā savu palīdzību un sameklē informāciju, vai vienkārši palutini mīļoto ar kādu jums abiem patīkamu aktivitāti. Jūs šajā ceļojumā esat komanda, tāpēc nevairies runāt par to, kas satrauc tevi kā topošo tēti. Tas ir tikai normāli, ka satraukumi ir abiem partneriem, tāpēc savstarpēja komunikācija apliecinās, ka nebūt neesat katrs par sevi, bet kopā.

Ķeries pie darba



Grūtniecības laikā tava partnere var būt ne tikai ļoti nogurusi, izmantojot iespēju pagulēt diendusu vai divas, bet arī emocionāli viegli ievainojama. Pacenties mazliet vairāk – ķeries pie darba un ieguldies vairāk mājas darbu paveikšanā, it īpaši tāpēc, ka traukus nomazgāt vai pieliekties, lai paceltu uz grīdas sakritušas drēbes, neļauj briestošais puncis. Padomā arī par citiem veidiem, kā vari padarīt grūtnieces dienu vieglāku. Ik pa laikam pārsteidz ar iepriekš sagatavotu maltīti, ko viņa var uzsildīt un pamieloties, kamēr neesi mājās. Ja jūti, ka pēc dzemdībām partnerei būs grūti tikt ar mājas soli galā – vērts apsvērt palīgu piesaisti, piemēram, noalgot kādu, kas reizi nedēļā iztīrīs mājokli. Un galu galā, neaizmirsti, ka grūtniece joprojām ir sieviete – izsaki komplimentus, samīļo viņas augošo vēderu vai piedāvā pamasēt uztūkušās pēdas, tas viņai liks justies tikai labāk.

Sakrāmē arī savu dzemdību somu



Ir ierasta lieta, ka grūtniece kādu laiku pirms noliktā dzemdību datuma jau ir sapakojusi lielo somu, ko ņemt līdzi uz dzemdību iestādi. Taču neaizmirsti, ka arī partnerim, ja tas piedalās dzemdībās un pirmās dienas pēc tām slimnīcā pavada kopā ar mīļoto, nepieciešama sava soma. Neaizmirsti, ka tev arī vajadzēs zobu birsti, zobu pastu, skuvekli, tīrus kreklus, apakšveļu, kādu grāmatu, našķi un citas lietas. Un negaidi līdz pēdējam brīdim – somu sakrāmē dažas nedēļas pirms lielā notikuma, lai nepieciešamības gadījumā viss būtu gatavs.

Izveido informējamo tuvinieku sarakstu un izvēlies uzticamības personu



Protams, protams, vissvarīgākais notikums ir dzemdības un lielākā laime – vesels piedzimis mazulis. Taču mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kas nozīmē tikai to, ka vecmāmiņas un vectētiņi, kā arī citi tuvāki radinieki un draugi gaida priecīgo ziņu par to, ka jums ir piedzimis mazulis. Pārrunājiet ar partneri jau laikus, kad un kā informēsiet pašus tuvākos, bet kad, piemēram, kolēģus un attālākas paziņas. Pārliecinies, ka tu pārzini partneres kontaktus, kuriem pirmajiem jāpaziņo priecīgais notikums, jo sieviete pēc dzemdībām pavisam noteikti būs nogurusi un vēlēsies baudīt jaunā bēbīša smaržu un klātbūtni, neliekoties par pasauli tur ārā ne zinis. Ir mammas, kas grib skaistu bildīti, ko ielikt "Instagram", ir tādas, kurām svarīgi padalīties ar priecīgo ziņu citos sociālajos tīklos – kā jaunais tētis respektē šādu lēmumu, pat ja tev tas liekas nevajadzīgi, un esi saprotošs. Turklāt noderēs arī tas, ja būsi iepriekš sarunājis uzticamības personu, kas varēs uz dzemdību iestādi nogādāt kādu nepieciešamu lietu, piemēram, pārsteiguma ziedus jaunajai māmiņai.

Esi informēts



Tu zini, kā rodas bērni, bet visticamāk tāpat jūties mazliet apjucis par to, kādas tik izmaiņas un maģija notiek partneres dzemdē. Tāpēc – esi informēts. Dodies partnerei līdzi uz regulārajām vizītēm pie dzemdību speciālista, ja viņa to lūdz, neatsaki arī pirmsdzemdību kursu apmeklēšanai. Ir daudz un dažādu informācijas avotu, kur uzzināt iknedēļas mazuļa attīstību, to, kas notiek ar grūtnieces ķermeni un citas lietas. Piemēram, visu svarīgāko vari noskaidrot "Cāļa" grūtniecības kalendārā. Tava partnere būs patīkami pārsteigta un novērtēs, ka interesējies par grūtniecības virzību, painformējot viņu, ka, piemēram, šodien mazulītis puncī ir izaudzis tikpat liels, cik avokado. Jo vairāk zināsi par grūtniecības norisi, jo mierīgāks būsi, ja nāksies viņas vietā ārstam pastāstīt, kas grūtnieci nomāc.

