Pieci viegli paņēmieni, kā stiprināt laulību, neizejot no mājām

Ilgstoša atrašanās laulātajiem pašiem savā kompānijā, bez došanās sabiedrībā un socializēšanās, var būt pārbaudījumu laiks. Taču tas nenozīmē, ka nav iespējams stiprināt savu laulību, izmantojot dažādas metodes, kas ikdienā liks sajusties tuvākiem.

Kad pasauli piemeklējusi pandēmija vai kāda cita katastrofa, ir tikai normāli, ka stresam un trauksmei pakļauti, esam ne tikai kā personības, bet cieš arī attiecības. Pāru terapeite Erina Leiba vietnē "Psychology Today" norāda, ka situācijās, kad vairāk nekā ierasts nākas dalīt privāto telpu ar laulāto draugu, emocijas mēdz būt sakāpinātas un viegli ļauties konfliktiem. Taču ir veidi, kā pieturēties pie pozitīvā, tādā veidā attiecības padarot stiprākas. Lūk, piecas metodes, ko Leiba iesaka!

Atbildiet viens otra priekšlikumiem, lai satuvinātos

Laikā, kad apkārt ir tik daudz nezināmā un stresa par ikdienu, cilvēkiem aizvien vairāk gribas būt tuvākiem vienam otram. Tāpēc, ja tavs partneris izsaka mīļu, romantisku un jauku priekšlikumu vai aicinājumu pavadīt kopā laiku, kura patiesais mērķis ir būt kopā, ļaujies tam. Priekšlikumi var būt mazāki, lielāki, skaļi izteikti vai neverbāli, izaugt par jautājumu, fizisku pieskārienu u.tml. Tie var būt nelieli aicinājumi pārrunāt kādu jautājumu, fiziskas pievilcības izrādīšana, atbalsta lūgšana vai kas cits.

Daži tiešo vai netiešo priekšlikumu piemēri:

Partneris paņem tavu plaukstu savējā (vai otrādi), kamēr skatāties TV;

Laulātais pajautā, kāda bijusi tava diena darbā u.tml.;

Partneris vaicā, kādi būs jūsu plāni nedēļas nogalei;

Sadzīviska jokošanās, piemēram, partneris paņem lielu vāzi un prasa: "Vai man tavu rīta kafiju ieliet šeit?";

Partnera teiktais, ka viņš/viņa jūtas nomākta par pēdējā laika notikumiem.



Priekšlikums no partnera puses to arī nozīmē – ka laulātais vēlas satuvināties ar tevi. Gotmana institūta klīniskais pētnieks un psihologs Džons Gotmans savā 40 gadus ilgajā profesionālajā pieredzē izpētījis, ka pāri, kuri iesaistās šādos priekšlikumos kopīgām aktivitātēm vai sarunām, atbildot uz partnera iniciatīvu, daudz vairāk uzticas viens otram, ir seksuāli apmierinātāki un jūt lielāku emocionālo tuvību.

Kāds no pāra parasti uz iniciatīvu atbild vienā no trim veidiem: 1) priekšlikumam atbild, iesaistās tālākā komunikācijā vai kopīgā aktivitātē; 2) novēršas (neieklausās, ignorē, skatās telefona ekrānā); 3) ir pret – noraida priekšlikumu, kas izvēršas strīdā, kurā izskan frāzes "tu vienmēr sūdzies" vai "es ar tevi nevēlos šobrīd runāt". Ja partnera signālus un priekšlikumus uztversi ar atvērtu prātu, tas būs ceļš uz emocionāli tuvākām attiecībām.

Saglabājiet ļoti vienkāršus mājas randiņus reizi nedēļā



2012. gadā Virdžīnijas universitātes (ASV) veiktajā pētījumā, kas skar dažādus laulības aspektus, atklājās, ka pāriem, kas velta īpašu laiku viens otram vismaz reizi nedēļā, ir lielākas cerības uz augstākas kvalitātes attiecībām un mazāks risks, ka laulība beigsies ar šķiršanos. Pat ja laulātie bieži piemin finanses un laika trūkumu kā argumentus, lai nedotos uz kopīgu randiņu ārpus mājām, ārkārtējā situācija, kad jāpaliek mājās, dod lielisku iespēju sarīkot randiņu sava mājokļa ērtībās un apstākļos. Piemēram, varat vienoties, ka katrs trešdienas (vai jebkuras citas dienas) vakars būs randiņu vakars.

Tā kā vecāki šajā laikā jau tā ir noguruši no strādāšanas, palīdzēšanas bērniem mācīties attālināti vai vienkārši pārslogoti ar visdažādākajām emocijām, randiņu vakarus ieturiet pavisam vienkāršus. Piemēram, tā var būt kopīga ēst gatavošana, galda spēļu vai kāršu spēlēšana, pastaiga divvientulībā, turoties pa gabalu no citiem cilvēkiem. Šāda iknedēļas rutīna kalpos kā stabilitātes enkurs, kas mazinās stresu, emocionāli nomierinās un mazinās trauksmi. Tāpēc nododies iknedēļas kopīgajam brīdim ar laulāto, lai pie viena lolotu jūsu attiecības un atslēgtos no visa pasaulē notiekošā!

Šajā rakstā vari smelties idejas kopīgiem randiņiem mājās.

Vismaz pāris reizes nedēļā dodies pie miera vienlaicīgi ar partneri

Vēl viens vienkāršs veids, kā noturēt saikni ar laulāto draugu, ir ļoti viegli īstenojams – došanās pie naktsmiera abiem reizē, vismaz pāris reizes nedēļā. Kā norāda Leiba, pāri, kuru gulētiešanas un mošanās grafiki nav savstarpēji saskanīgi, piedzīvo arī nepielāgošanos laulībā, vairāk konfliktu un viņus vieno mazāk nopietnu sarunu, kā arī kopīgu aktivitāšu. Tāpat pāriem, kuri neiet gulēt un nemostas reizē, intīmās tuvības brīžu ir krietni mazāk.

Ja laulātie reizē dodas gulēt un reizē mostas, ir lielāka iespēja, ka šis pāris mīlināsies, nodosies intīmiem brīžiem, atbalstīs viens otru. No malas šie pāri pat izskatās saskanīgāki un savas attiecības parāda kā visnotaļ pozitīvas, veidojot arī labdabīgu komunikāciju savā starpā. Turklāt, ieviešot paradumu, kad dodaties gulēt abi reizē, atbalstīsiet viens otru ar sarunām pirms aizmigšanas, apskāvieniem un tik nepieciešamajiem intīmajiem brīžiem.

Ja bēdāties – tad abiem kopā un ar empātiju

Katrs cilvēks ar situācijām, kad nav skaidrības par nākotni, tiek galā pa savam – kāds ir sastindzis neticībā, citam ir trauksme, neticība, noliegums, izmisums, skumjas, dusmas, bēdas. Bet savu izjūtu atklāšana partnerim ļauj tās pārdzīvot emocionāli veselīgā manierē, vienlaikus gūstot atbalstu no otrās pusītes.

Psihologi iesaka, ka nereti cilvēkam ir nepieciešama atļauja un iedrošinājums, lai savas bēdas izrādītu otram. Pāru terapeite Leiba iesaka brīžos, kad esam emociju pārņemti un novesti līdz asarām, ļauties to parādīt savam partnerim. Sniedz partnerim atbalstu un izrādi empātiju brīžos, kad piezagušās skumjas vai satraukums. Empātija attiecībās rezultējas apmierinātos partneros, kas jūtas droši izpaust viens otram savas emocijas, jo jūtas atbalstīti. Veltot uzmanību laulātajam šādos brīžos, varēsi viņu akurātāk izprast, apzinoties otra vajadzības un izvairoties no nepiemērotu padomu sniegšanas. Turklāt apziņa, ka esi saprasts, abiem no pāra palīdzēs neizvirst konfliktā.

Emocionālā atsvešinātība ir viens no iemesliem, kāpēc attiecības pārtrūkst sānsoļa dēļ. Par citiem iemesliem lasi šajā rakstā.

Nekāpiet viens uz otra pirkstgaliem



Situācijās, kad attiecībās esam spiesti daudz sava laika pavadīt mājās, ierobežotā vidē, jāuzmanās no vēl vienas galējības – pārlieku lielas iesaistes otra dzīvē un privātajā telpā. Ilgstoša uzturēšanās kopā, ārpus ierastās sociālās vides, uzliek partneriem slogu, ka nepieciešams piepildīt visas otra emocionālās vajadzības. Draugi, ģimene, paziņas, laiks vienatnē – tas viss papildina dzīvi, tāpat kā attiecības ar visām tās peripetijām. Tomēr jāatceras, ka otram ir jādod telpa, pat ja esat precējušies jau vairākus gadus.

Emocionālo un fizisko telpu attiecībās var panākt ar šādiem paņēmieniem: