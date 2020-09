Piecu soļu plāns gandrīz izjukušas laulības glābšanai

Sarežģītos laulības posmus pārdzīvot ir grūti – jo īpaši tad, ja jūtas un mīlestība vienam pret otru ir saglabājusies, taču laika gaitā vienkārši esat atsvešinājušies. Šajos brīžos daudzas attiecības izjūk, tomēr var izvēlēties arī citu ceļu, kas ved uz attiecību "salīmēšanu" un laulības izglabāšanu. Ar piecu soļu plānā, kas varētu palīdzēt sakārtot privāto dzīvi, dalās "Marriage" eksperti.

Jau lēmums vien, ka vēlies turpināt dzīvi ar savu reiz par izredzēto nosaukto partneri pie sāniem, ir solis pareizajā virzienā. Taču svarīgi jau pašā sākumposmā apzināties, ka ceļš uz izlīgumu būs garš un dažubrīd arī akmeņains. Virsroku ņems kaut kur dziļi sirdī noslēptie pārdzīvojumi un vilšanās, kā arī būs jāķeras klāt nelāgo ieradumu revidēšanai. Kamēr centīsieties savu laulību glābt, svarīgi būs veidot arī jaunas atmiņas.

Vienlīdzīga ieinteresētība



Jebkurš kalns ir pārvarams, ja divi mīloši cilvēki, kas viens otru pazaudējuši no redzesloka, būs ieinteresēti laulību glābt un veltīs šim procesam laiku. Attiecības var atdzimt kā fēnikss no pelniem un kļūt daudz spēcīgākas un laimīgākas, tomēr, ja atdeve jūtama tikai no vienas puses, par pozitīvu iznākumu var nesapņot. Lai gan simtprocentīgu garantiju par šī procesa izdošanos dot nevar, iespējams, nepieciešams pakāpties pāris soļus atpakaļ un maz saprast, vai ir jēga ieguldīt savu spēku un emocijas.



Pagātnes paradumu maiņa



Kad esam nolēmuši abi dot vienlīdzīgu artavu laulības vāzes līmēšanā, nākamais solis ir pārskatīt savus pagātnes ieradumus. Ir teju neizbēgami šī procesa laikā kādā posmā nejusties vainīgam, kā arī neizcelt nepietiekamo, piemēram, intīmās tuvības, uzticības un sarunu trūkumu. Tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi pievērst lielāku uzmanību savstarpējās komunikācijas manierei. Nepilnības ir jākonstatē un smagi jāstrādā pie to maiņas, lai sarunu stils kļūtu daudz mīlošāks un taktiskāks.

Kad cilvēki sarunās viens otram demonstrē saudzīgumu un uzmanību, runājot līdzībās, lejā no kalna tik palaists dusmu un sāpju kamols, kas pamazām kļūst aizvien plānāks. Negatīvajām emocijām un aizvainojumam pamazām kļūstot mazākam, ir iespējams spert soļus laimīgas – stabilākas un intīmākas – laulības atjaunošanas virzienā.

Neveiksmīgo pieredžu atrisināšana

Lai virzītos uz priekšu, liela nozīme ir spējai atrisināt pagātnē sasāpējušos jautājumus un nelāgās pieredzes, kuru izdiskutēšana tajā laikā palika aiz simtiem ikdienas pienākumu un jau nākamajām likstām. Vienalga, vai runa ir par uzticības, dusmu vai līdz galam neizdzīvotu bēdu problēmām – tās visas ir jārisina. Kā minēts iepriekš, jums abiem jāmācās veiksmīgāk un veselīgāk sarunāties, taču pats svarīgākais ir sekot uzmanīgi līdzi, vai, pašam nemanot, neliec negatīvajām emocijām un stresam partneri pārņemt no jauna. Piemēram, ja partnerim jau kopš senseniem laikiem ir grūti uzticēties, vēlas tikšanās darbā vai līdz rītam ievilkušies vakari ar draugiem kopējo situāciju, mēģinot glābt laulību, labāku nepadarīs.

Viens no variantiem ir vērsties pie kāda speciālista, kurš palīdzētu lietas salikt pa plauktiņiem. Ja šī opcija vienam vai abiem nešķiet realizējama, eksperti iesaka savas emocijas un jūtas censties izpaust caur radošām vizualizācijām, prātā uzburot raksturojošas ainiņas. Ja, par tām domājot, gribas raudāt, tas sev jāļauj. Ja gribas smieties, jāsmejas. Pats galvenais ir vairs neko neturēt sevī, jo tikai tā iespējams sāpīgajām pieredzēm teikt ardievas un virzīties uz sakārtotu laulības dzīvi.

Aizvainojuma atlaišana



Šis solis ir ļoti līdzīgs trešajam, taču, ja iepriekš problēmu sakne tika tikai atrasta un mēģināts to izteikt, šajā posmā jau ir nepieciešams aizvainojumu, kas laika gaitā radies, palaist vaļā. Piemēram, ja tiek mēģināts laulību saglābt pēc viena partnera neuzticības epizodes, nevainīgajai pusei ir jābūt par 100 procentiem gatavai problēmu laist vaļā un virzīties uz priekšu. Ja tas katra strīda, diskusiju laikā vai grūtību brīžos tiek mests sejā, nekas labs nav gaidāms.

Savukārt, ja cilvēks patiesi un no visas sirds vēlas piedot, bet nekādi netiek aizvainojumam pāri, to piesaucot ikkatrā konflikta reizē, iespējams, pienācis īstais brīdis apmeklēt speciālistu vienatnē. Šis nelielas solis ļaus saprast, vai savienībai ir nākotne. Ja atbilde būs pozitīva, tas dos milzu atspērienu laimīgai kopdzīvei.

Ieskaties sevī



Ja emociju vadīts bieži vien ar lēmumu pieņemšanu nošauj greizi, tādējādi liekot ciest arī romantiskajām attiecībām, daļa no atgriešanās uz kopīgā un laimīgā ceļa paredz sevis analizēšanu, precīzāk – kāpēc konkrētās situācijās rīkojies tā un ne citādi. Iespējams, tava problēma attiecībās ir atturība, kā rezultātā viena problēma seko nākamajai. Iespējams, pie vainas ir nespēja kontrolēt dusmas, greizsirdība, sarežģīts ģimenes finanšu jautājums, izaicinājumi bērnu, īpašumu aprūpē u.c.

Velti brīvu brīdi, lai domās aizceļotu uz laiku, kad kāds no augstāk minētajiem jautājumiem sāka maisīt loģisku un pareizu lēmumu pieņemšanā. Uzdod sev jautājumu, kādā dzīves posmā tajā laikā biji un ko šādā veidā centies panākt. Šis būs absolūti darbs tikai ar sevi, tāpēc neuztraucies, ka nevēlies pārdomu detaļas atklāt savam laulātajam draugam. Partnera uzdevums ir dot tev iespēju ar to tikt galā pašam, tomēr nedrīkst šo individuālo darbu izmantot kā atrunu kopīgajā laulības saglabāšanas darba atlikšanai.

Ja mani, ka vairākas problēmas un emocijas, kuras bieži vien ņem virsroku, tev seko jau gadiem, svarīgi konstatēt, kur tām aug kājas, precīzāk – kas bijis to izraisītājs. Apzinoties un saprotot problēmas sakni, ir iespējams strādāt pie to iznīdēšanas, kā rezultātā grožus pār emocijām varēsi ņem savās rokās.