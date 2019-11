Pīrsingi un tetovējumi grūtniecības un zīdīšanas laikā: kāpēc iekaist un vai var domāt par jauniem

Pīrsingi un tetovējumi mūsdienās vairs nav nekāds retums. Kāds neliela izmēra mākslas darbs uz ādas ir ļoti daudzām sievietēm. Taču, gaidot bērniņu, iepriekš iemīlētie pīrsingi var radīt diskomfortu un provocēt iekaisumu. Dzemdību nama Dzemdību centra vadītāja Dr. Anna Miskova un "Capital Clinic Riga" dermatoloģe Dr. Elīna Ozola skaidro, kas notiek ar sievietes ādu grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā un vai šajā dzīves periodā būtu ieteicams izskaistināt ķermeni ar jauniem tetovējumiem vai pīrsingiem.

Dr. Miskova atklāj, ka grūtniecības laikā sievietes ādas imunitāte un spēja pretoties infekcijai mainās. Tāpat mainās arī ādas struktūra, piemēram, tajā ir nedaudz vairāk ūdens nekā iepriekš. Šī iemesla dēļ var būt tā, ka sievietei brūces veidojas ātrāk, bet lēnāk dzīst. "Pīrsinga dēļ var veidoties mikrotraumas, kurās var rasties infekcija," skaidro Dzemdību centra vadītāja. Līdz ar to pastāv iespēja, ka pīrsinga vieta var sākt sāpēt, iekaist un radīt diskomforta sajūtu. Šādas pazīmes noteikti nevajadzētu atstāt bez ievērības, un steidzami būtu jādodas pie pīrsinga meistara vai vajadzības gadījumā arī ārsta, kurš brūci var apskatīt un nolemt, ko darīt tālāk – svešķermeni izņemt vai dot iespēju vietai sadzīt.

Dr. Ozola atklāj – ja sieviete nolemj diskomforta dēļ uz laiku atbrīvoties no pīrsinga, ik pēc pāris dienām tas būtu jāieliek atpakaļ, lai izvairītos no aizaugšanas. "Vienmēr, to darot, jāatceras nomazgāt rokas, tāpat jānomazgā ar ziepēm gan pīrsinga vieta, gan arī pats pīrsings," viņa atgādina.

Taču, ja tiek izdarīta izvēle pīrsingus atstāt un tie atrodas vietās, kas grūtniecības laikā pakļautas fizioloģiskajām izmaiņām, piemēram, vēderā un krūšu galos, tie vienu reizi nedēļā būtu jāizņem ārā, kārtīgi jānomazgā siltā ziepjūdenī, pēc tam kārtīgi jānožāvē un jāievieto atpakaļ. Dermatoloģe piebilst, ka, arī ejot mazgāties dušā vai vannā, vienmēr pīrsingu vietas kārtīgi jānomazgā.

Ir vietas, no kurām pirms dzemdībām sievietei būs jāizņem pīrsings neatkarīgi no tā, vai viņai tas rada diskomfortu vai nē. To, piemēram, vajadzēs darīt situācijā, ja sievietei ir paredzēts ķeizargrieziens un pīrsings atrodas nabas rajonā. Šādā gadījumā ārsts noteikti liks atbrīvoties no pīrsinga pirms paredzamās operācijas. Vēlams to būtu izdarīt pāris mēnešus pirms, lai pīrsinga vieta varētu pietiekami sadzīt un nebūtu papildu infekcijas riska operācijas laikā. Tāpat ir arī ar pīrsingiem ģenitāliju apvidū. Arī tie būs pirms gaidāmajām dzemdībām jāizņem, jo tie var traucēt dzemdību procesā un radīt nevēlamus plīsumus dzemdību ceļu rajonā.

Arī zīdīšanas laikā pīrsingiem vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību, sevišķi tiem, kas atrodas krūšgalos. Dr. Ozola iesaka tos barošanas laikā ņemt ārā, jo tie var radīt mastīta (akūta krūts dziedzeru bakteriāla infekcija) risku. Tāpat, ja dzīves laikā krūšu pīrsinga vieta jau bijusi iekaisusi, pastāv iespēja, ka šajā vietā radušies rētaudi, kas var apgrūtināt bērna zīdīšanu.

Taču dermatoloģe atgādina, ka katra cilvēka āda ir ļoti atšķirīga un grūtniecības un zīdīšanas laikā uz pīrsingu var reaģēt dažādi. "Ir arī grūtnieces un jaunās māmiņas, kuras nenovēros nekādas izmaiņas, turpinot nēsāt rotaslietas, kuras līdz tam valkājusi, tostarp pīrsingus," viņa piebilst.

Foto: Shutterstock

Uz jautājumu, vai grūtniecības laikā var veikt pīrsingu un tetovējumu, Dr. Miskova atbild – nekādu aizliegumu nav, ņemot vērā faktu, ka šajā laikā pieļaujamas operācijas un citas ķirurģiskas iejaukšanās: "Ja tiek ievēroti elementāri antiseptikas pasākumi, es neredzu nekādu problēmu taisīt pīrsingu grūtniecības laikā." Dr. Miskova skaidro, ka arī zīdīšanas laikā aizliegt pīrsingu sievietei nevar. Savukārt dermatoloģe, lai izvairītos no klasiskajiem invazīvu manipulāciju riskiem – ādas infekcijas, B un C hepatīta, kā arī HIV infekcijas –, par pīrsingu vai jaunu tetovējumu iesaka domāt pēc grūtniecības un barošanas ar krūti.

Taču, ja grūtniece nolēmusi par labu pīrsingam vai tetovējumam, jāņem vērā, ka šajā laikā mainās ne tikai sievietes ādas sastāvs, bet arī jutība. Tā paliek jutīgāka, sevišķi krūšu galos un intīmajās vietās. Tāpat arī dzīšanas process varētu būt ilgāks nekā parasti. To vajadzētu ņemt vēra arī ar krūti barojošām māmiņām.

Savukārt sievietēm, kas nolēmušas par labu tetovējumam, nevajadzētu to taisīt muguras lejas daļā, jo tur parasti veic epidurālo atsāpināšanu. Dr. Miskova skaidro, ka tetovējums šajā vietā dzemdību laikā var radīt problēmas: "Ja tiek durts tieši tajā vietā, kur ir tetovējums, pigmenta daļiņas var nonākt sievietes asinsritē un apdraudēt viņas veselību." Dzemdību centra vadītāja gan uzsver, ka šādi gadījumi ir ļoti reti. Tāpat viņa ieteiktu tetovējumu netaisīt vietā, kur vajadzības gadījumā varētu tikt veikts ķeizargrieziens, jo pēc operācijas tetovējums var neizskatīties tik estētisks kā iepriekš.

"No vienas puses, mēs nevaram droši apgalvot, ka pīrsings un tetovējumi ir pilnībā droši grūtniecības laikā, bet, no otras puses, mēs saprotam, ka kaut kādas ķirurģiskas iejaukšanās sievietēm šajā laikā tiek veiktas," viņa piebilst.

Dr. Miskova uzskata, ka aizliegumi kaut ko darīt grūtniecības vai zīdīšanas laikā rodas tāpēc, ka cilvēki vēlas pasargāt jaunās māmiņas no iespējamām komplikācijām: "Tāpēc sievietēm grūtniecības vai zīdīšanas laikā aizliedz labot zobus vai vakcinēties. Tas arī iet roku rokā ar mītiem, ka kaut kas var notikt, un vēlmi pasargāt bērniņu un sievieti."