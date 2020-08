Pozitīvās audzināšanas ABC: no 12 līdz 18 gadu vecumam

Tavs bērns no saulainās bērnības fāzes nemanot ir kļuvis par jaunu pusaudzi – ja iepriekš bija jādomā, kā iejusties skolā un koncentrēties mācībām, nu nozīmīgāka kļuvusi bērna sajūtu pasaule. Pat ja šķiet, ka pusaudžu vecumā atvase ir pietiekami patstāvīga, – lēnāk pār tiltu. Vecāku iesaiste pusaudža audzināšanā joprojām ir ļoti būtiska.

Atbildība un izpratne par to, kuras izvēles ir veselīgas pusaudzim, ir tas, kas sagaida vecākus, audzinot bērnus vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Lai izprastu bērna attīstību šajā vecuma posmā, piedāvājam ielūkoties ASV Slimību kontroles un prevencijas centra (CDC) sagatavotajā materiālā.

Lūk, svarīgākie pieturpunkti par to, kā pusaudzis attīstās, kas viņam ir būtiski un kādi pozitīvās audzināšanas piemēri ir būtiskākie bērniem līdz 18 gadu vecumam!

Attīstība un pozitīvās audzināšanas piemēri bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem



Sākoties pusaudžu vecumam, tavā bērnā notiek ne tikai fiziskas, mentālas un emocionālas pārmaiņas, bet arī sociālas. Iestājoties pubertātei, mainās arī hormoni. Lielākoties puišiem notiek balss lūzums un sāk augt sejas apmatojums. Meitenēm sākas menstruācijas, aug kaunuma matiņi un veidojas izteiktākas krūtis.

Šajā vecumā bērni pirmajā mirklī var nesaprast, kas ar viņiem notiek, kā arī kā jauno veidolu uztver citi. Pusaudžu vecumā tavs bērns, iespējams, pirmo reizi nogaršos alkoholu, pamēģinās smēķēšanu vai ko citu – runā ar bērnu par to, cik svarīgi ir to nedarīt. Agrīnā pusaudžu vecumā bērni mēdz paši pieņemt lēmumus ne tikai par to, ar kuriem vienaudžiem draudzēsies, vai veltīs sevi sportam, kā mācīsies, bet arī tam, cik daudz laika pavadīs ar ģimeni. Bērni kļūst vēl neatkarīgāki, veidojas sava izteikta personība un intereses, taču jāatceras – vecāku loma un atbalstošais plecs joprojām ir ļoti nozīmīgs.

Emocionālās un sociālās izmaiņas:

Vairāk raizējas par ķermeņa izskatu un apģērbu;

Fokusējas uz sevi – uzskati mainās turpu šurpu no augstām ekspektācijām līdz lielam pašpārliecības trūkumam;

Garastāvokļa maiņas;

Izrāda lielu interesi par vienaudžiem un no tiem ietekmējas;

Izrāda mazāku pieķeršanos vecākiem, reizēm var šķist rupji un straujas dabas;

Izjūt stresu, ka skolā veicamie uzdevumi ir izaicinoši;

Var rasties ēšanas traucējumi;

Izteiktāk izjūt skumjas, pat depresiju, kas var rezultēties sliktās sekmēs, aizliegtu substanču lietošanā un citās problēmās. Vairāk par pusaudžu depresiju lasi šajā rakstā.

Domāšana un mācīšanās:

Domas kļūst kompleksākas;

Labāk spēj raksturot savas izjūtas vārdos;

Veidojas dziļāka izpratne par to, kas ir labi un kas slikti.

Pozitīvās audzināšanas piemēri, kā palīdzēt bērna attīstībai 12–14 gadu vecumā:

Esi godīgs un tiešs, kad ar savu jauno pusaudzi runā par sensitīvām tēmām, piemēram, alkoholu, narkotikām un seksu.

Iepazīsties un izrādi interesi par bērna draugiem.

Izrādi interesi par to, kas notiek bērna skolas dzīvē.

Palīdzi bērnam pieņemt veselīgus lēmumus, vienlaikus iedrošinot viņu izlemt pašam.

Respektē pusaudža viedokli un ņem vērā viņa domas un jūtas. Ir svarīgi, ka tu bērnā ieklausies.

Konfliktsituācijās esi tiešs par to, kādi mērķi bērnam jāsasniedz un ko no viņa sagaidi (piemēram, labas sekmes, kārtības uzturēšana mājās, cieņas izrādīšana vecākiem), bet ļauj bērnam pašam sniegt savu artavu tajā, kā šie mērķi tiks sasniegti, piemēram, nosakot, kad un ko viņš paveiks.

Svarīgākais par bērna drošību 12–14 gadu vecumā:

Atgādini atkal un atkal, cik svarīgi ir uzlikt drošības jostu automašīnā vai citā transportlīdzeklī, kā arī lietot ķiveri braucot ar velosipēdu vai motorolleri.

Vēlreiz atgādini, ka izmantojot arī skrituļdēli, skrituļslidas un citus nelielos braucamrīkus, nepieciešams uzlikt aizsargus un ķiveri.

Runā ar bērnu par to, cik veselībai kaitīgi un bīstami ir smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas, nodarboties ar nedrošu seksu. Pajautā pusaudzim, ko viņš jau zina par šīm lietām, papildini viņa zināšanas, izskaidrojot lietas, ko pusaudzis nepārzina. Uz pusaudža jautājumiem atbildi godīgi un tieši, kā arī pats galvenais – runā nevis neklusē, ja bērns tev ko vaicā!

Runā ar pusaudzi par to, cik svarīgi ir draudzēties ar vienaudžiem, kuriem ir pozitīva ietekme. Iedrošini izvairīties no vienaudžiem, kuri bērnam liek darīt nevēlamas darbības un lietas.

Vienmēr zini, kur tavs bērns atrodas un vai blakus ir pieaugušais. Sarunājiet, kad bērns dos ziņu par savu atrašanās vietu un plāniem, kad gaidīt viņu mājās.

Uzstādi skaidrus noteikumus par to, ko bērns dara, kad mājās ir viens. Pārrunājiet, vai bērns drīkst aicināt ciemos draugus, kā rīkoties ārkārtējās situācijās, kā arī kādi mājas darbi jāpaveic.

Svarīgākais par bērna veselību 12–14 gadu vecumā: