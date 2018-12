Psiholoģe: Audzināšana lai paliek citai reizei jeb vecāku kļūdas, pērkot dāvanas bērniem

Viena no kļūdām, iegādājoties Ziemassvētku dāvanas bērniem, ir domāt par to, kas vajadzīgs vecākiem. Kaut nereti izpatikt bērnu vēlmēm ir gandrīz neiespējami, dāvanu iegādē tomēr vajadzētu turēties pie tā, ko vēlas tava atvase. Tam piekrīt arī bērnu psiholoģe Iveta Aunīte, piebilstot, ka dāvanas nepasniegšana nav piemērots veids, kā sodīt bērnu par sliktu uzvedību vai neapmierinošu liecību.

Veikals "220.lv" sadarbībā ar bērnu psiholoģi Ivetu Aunīti skaidro un sniedz padomus, kā atrast bērna vecumam, attīstības posmam un interesēm atbilstošu dāvanu. Eksperte arī atbild uz jautājumu, vai šis ir laiks, kad bērnu "sodīt" ar draudiem par dāvanas nesaņemšanu, ja izdarīta kāda blēņa vai saņemta slikta atzīme.

Bērni ir mazi pētnieki, kuri mācās darot. Spēlējoties bērnam ir lieliska iespēja attīstīt un praktizēt jaunas prasmes savā tempā, ievērojot viņa unikālās intereses. Lai iedrošinātu izdarīt pareizās izvēles, svarīgi ir zināt dāvanas saņēmēja intereses un vecuma posma īpatnības, lai prieks par rezultātu būtu dubults.

Svarīgi neaizmirst bērna patiesās vēlmes

Kā atklāj bērnu psiholoģe, lai bērnu nepārsteigtu ar kaut ko tam nevajadzīgu un neinteresantu, vecākiem nevajadzētu baidīties jautāt pašam bērnam, kas ir tas, ko viņš vēlas saņemt Ziemassvētkos. Viens no veidiem, kā noskaidrot, ko bērns vēlas, ir kopīga vēstuļu rakstīšana Ziemassvētku vecītim, kas var kļūt par ģimenes tradīciju, gaidot svētkus.

Aunīte atzīst, ka visbiežāk pieaugušie pieļauj kļūdas, ignorējot bērnu vēlmes, jo "paši zina, kas bērnam ir vislabākais": "Protams, pieaugušie var izvēlēties dāvanu paši un censties bērnu pārsteigt, tomēr nedrīkst ignorēt bērna vēlmes un pasniegt viņam kaut ko pavisam nevajadzīgu. Ja kārotā manta ir "Lego", bet dāvanā bērns saņem, lai arī cik vajadzīgu un ķermenim patīkamu, pidžamu ar pingvīniem, visticamāk, vilšanās garantēta."

Rupja kļūda, ko nedrīkst pieļaut, ir mājieni par kādu nevēlamu uzvedību, sliktu atzīmju izrakstu vai kādu citu nodarījumu, par ko bērni tiek sodīti un svētkos var palikt bez dāvanām. "Tā gan nevajadzētu darīt! Un arī stilizētas un skaistas žagaru buntītes nevajadzētu pievienot dāvanai. Audzināšana lai paliek citai reizei. Svētkos mēs apdāvinām savus mīļos, nevis tāpēc, ka viņi būtu kā īpaši uzvedušies vai izcili mācījušies, bet gan tāpēc, ka viņi ir mūsu bērni, " norāda psiholoģe.

Foto: Shutterstock

Kā izvēlēties vispiemērotāko rotaļlietu

Ir bērni, kas zem Ziemassvētku eglītes labprāt redzētu rotaļlietu, taču tās izvēle ir atkarīga no bērna vecuma. Iveta Aunīte skaidro, kādas rotaļlietas vislabāk izvēlēties attiecīgā vecuma bērnam: "Vecuma grupā no dzimšanas līdz vienam gadam vispiemērotākais ir grabulītis vai kāda cita mīkstā rotaļlieta, ko bērns var satvert ar vienu rociņu, bez pārāk skaļiem skaņas signāliem. No viena līdz trim gadiem attīstībai piemērotas ir piramīdas, krāsainie klucīši, rotaļu automašīnas, rotaļlietas, kas veido un atdarina skaņas, bilžu grāmatiņas vai pat biļete uz leļļu izrādi, kas domāta pašiem mazākajiem skatītājiem."

Attīstoties domāšanai, bērnu rotaļlietu sarakstā ietilpst jau sarežģītāki risinājumi, piemēram, vecumā no trīs līdz sešiem gadiem topa augšgalā ierindojas "Lego" konstruktori. Piemērotas būs arī puzles, mazo motoriku attīstošas spēles ar sīkām detaļām, visas vecumam atbilstošās galda spēles, specifiskas mīkstās rotaļlietas, komplekti, kas ir paredzēti kādām konkrētām profesijām - ārstiem, galdniekiem, celtniekiem.

Vecuma kategorijā no sešiem līdz gadiem joprojām ir pieprasīti "Lego" konstruktori, "Xbox", dažādas datorspēles, lelles, konstruktori, attīstoši komplekti, piemēram, ķīmijas apguvei, ar iespēju veikt eksperimentus. Bērns novērtēs arī sporta inventāru, slidas, slēpes, velosipēdu.

Vecākajiem bērniem no deviņiem līdz divpadsmit gadiem sāk parādīties lielāka interese par aktivitātēm, kurās tiek iesaistīti draugi. Aug arī interese par skaistu apģērbu - gan sporta, gan ikdienas. "Biļetes, kas iegādātas uz kādu pasākumu, iepriecinās vairāk, ja to varēs apmeklēt ar draugiem, nevis vecākiem. Bērni seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, tāpēc novērtē iespējas aktīvāk iesaistīties virtuālajā pasaulē. Jauns telefons, dators vai kāda cita stilīga ierīce ne tikai iepriecinās bērnu, bet palīdzēs iekļauties vienaudžu vidē. Lasošajiem bērnam laba izvēle ir grāmata," norāda Aunīte.