Pusaudža pirmā mīlestība: kas vecākiem jāzina par jauniešu attiecībām 21. gadsimtā

Ikviena vecāka jau tā izturīgo nervu sistēmu spēj iedragāt apziņa, ka viņa bērns izaudzis līdz tam vecumam, kad bērnam parādās ne tikai pirmās simpātijas, bet arī pirmās attiecības. Māc bažas par to, vai attiecības bērnu nesāpinās, viņš ar tām neaizrausies, ar viņu netiks manipulēts vai vēl ļaunāk – salauzta sirds. Taču randiņu periods un pirmās attiecības arī vecākiem jāuztver kā normāla pusaudžu vecuma sastāvdaļa. Kas par to jāzina?

Otras pusītes ienākšana nu jau lielā bērna dzīvē ir pilnīgi veselīga lieta pusaudža dzīvē. Tas norāda vien uz to, ka tavs bērns pieaug un pilnveidojas arī emocionāli. Iedvesmojoties no vietnes "Verywellfamily", apkopojām sešas lietas, kas vecākiem būtu jāzina par mūsdienu jauniešiem un "randiņošanos" 21. gadsimtā.

Nozīmīgākais, kas jāatceras – šobrīd savstarpējā komunikācija lielākoties notiek sociālo tīklu vidē, bet saziņai neizbēgami pārsvarā izmanto arī viedtālruņa bonusus. Vairs nav tas laiks, kad jaunieši, lai pavadītu laiku kopā, obligāti atstāj mājokli. Tas rada arī sarežģījumus brīdī, kad vecākiem jāizprot, kā par attiecībām runāt ar savu pusaudzi, lai vienotos par drošības noteikumiem. Bet apzināšanās, kāda tad īsti ir pusaudžu randiņu dzīves situācija mūsdienās, palīdzēs iepazīt nezināmo teritoriju un izstrādāt rīcības plānu, kā par to runāt ar savu bērnu.

Romantiskas attiecības pusaudžu vecumā ir pavisam normālas



Daži pusaudži agrākā vecumā sāk aizrauties ar simpātiju izrādīšanu un otrās pusītes atrašanu, bet citi vēlāk – un tas ir pilnīgi normāli un vecumam atbilstoši. Tāpat arī ir jaunieši, kas ir daudz vokālāki un spēj tieši izteikties par to, ka viņiem radusies interese uzsākt attiecības, bet citi to noklusē, intriģējoši paturot vien pie sevis.

Kas vecākiem jāsaprot – attiecību veidošana un randiņu periods palīdz pusaudžiem attīstīt sociālās prasmes un emocionāli nobriest. Mūsdienās gan randiņi to klasiskajā izpratnē kļuvuši mazāk aktuāli, jo visa komunikācija notiek ar rakstisku ziņu palīdzību virtuālajā vidē. Ir normāli, ja pirmās attiecības pusaudzis uzsāk pat 13 gadu vecumā. Un tikpat normāli ir tas, ja vēl 17 gadu vecumā attiecības neveido. Šis mirklis agrāk vai vēlāk pienāks visiem, kad pirmās nopietnās attiecības uzplauks. Un kad tas brīdis pienāks, vecākiem ir jābūt blakus – ar pietiekami atvērtu prātu un ekspektācijām, lai bērnam uzticētos, kā arī spētu par to runāt atbalstoši, veidojot dialogu.

Randiņu periods attīsta attiecību prasmes



Tāpat kā uzsākot jaunu posmu dzīvē, arī brīdis, kad jaunietis nolemj būt atvērts romantiskām attiecībām, ir pietiekami satraucošs un pat biedējošs. Ne tikai pusaudzim, bet arī viņa vecākiem. Pusaudzis riskēs tapt noraidīts, centīsies saprast, kurš vai kura viņu simpatizē, ko nozīmē dažādas jūtas utt.

Pusaudzim būs jāizkopj jaunas prasmes – komunikācijas spējas, rūpēšanās, uzmanības izrādīšana, intimitāte un neatkarība savīsies ar attīstošos seksualitāti, ierobežotu spēju kontrolēt savus impulsus un vēlmi pārkāpt robežas. Tāpat pusaudzim var būt nereālistiskas gaidas attiecībā pret to, kādas tad īsti ir attiecības, jo pieredzes nav, bet praksi viņš balsta uz filmās vai seriālos redzēto, kā arī internetā un grāmatās lasīto.

Realitāte vis nav kāds "Netflix" romantiskais seriāls. Pirmie randiņi ir neveikli un pat spēj beigties ar fiasko. Citreiz tie pat ir grupu randiņi, jo jaunieši mēdz būt pārāk kautrīgi, lai, piemēram, uz kinoteātri dotos divatā vien. Taču jūtas tāpat plaukst.



Jāsaprot, ka mūsdienu pusaudži daudz laika pavada komunicējot ar ziņu starpniecību sociālajos tīklos ar savu potenciālo sirdsāķīti. Citiem tā ir vieglāk, jo var patestēt ūdeņus, nelecot uzreiz dziļākajā sēklī. Citiem tas palīdz pārvarēt kautrību un mulsumu, jo tikšanās aci pret aci šķiet biedējoša. Pusaudžu vecumā lakstošanās posms ir lieliska iespēja, lai strādātu pie savām sociālajām prasmēm. Viņi var kļūdīties vai viegli tikt sāpināti, taču ideālā gadījumā viņi no šādām situācijām mācīsies.



Ar pusaudzi nepieciešams runāt par seksu



Ir svarīgi, ka vecāki ar savu bērnu pusaudzi izrunā visas svarīgākās lietas, kas skar attiecību tematu. Personīgās vērtības, ekspektācijas, spiedienu no vienaudžu puses. Esi atklāts un runā par visu no otras personas cienīšanas līdz pat izpratnei par seksuālajām attiecībām. Var palīdzēt tas, ka vispirms pusaudzim nepiespiesti izstāstīsi savu pieaugušā redzējumu, kas raisīs diskusiju. Pajautā bērnam, kas ir neskaidrais, uz kuriem jautājumiem nepieciešamas atbildes, un dalies arī savā pieredzē.

Pārrunājiet piekrišanu/nepiekrišanu intīmām attiecībām, drošības aspektus, kas liekas pieļaujams. Nozīmīgākais – izstāsti bērnam, ko sagaidi no viņa attiecībā pret otras puses respektēšanu un otrādi. Noderēs arī pamatlietu pārrunāšana, piemēram, kā uzvesties simpātijas vecāku klātbūtnē, kā būt pieklājīgam randiņa laikā. Pārliecinies, ka tavs pusaudzis zina, ka otra laiks ir jāciena, vienmēr dodot ziņu par to, vai tikšanās nav atcelta, kā arī būšanu pieklājīgam randiņa laikā. Tāpat nenosaki, kāda veida cilvēki drīkst simpatizēt tavam bērnam – pusaudži paši izlems, kāds ir viņu tips.

Pusaudžu vecums ir laiks, kad eksperimentēt un atklāt, kas liekas saistošs un interesants. Nevajag piespiest satikties ar kādu, kas patīk vecākiem, bet bērnam pašam nē. Ir jārespektē šīs attiecības un jāatbalsta bērns viņa izvēlēs.

Privātums ir būtisks



Tavas vērtības kā vecākam, pusaudža brieduma līmenis un specifiska situācija ļaus izlemt, cik daudz pieaugušo uzraudzīšanas nepieciešams. Pieaugušo klātbūtne var būt vajadzīga dažreiz, taču pusaudžiem vajag nelielu devu neatkarības un iespēju pašiem lemt par saviem lēmumiem. Tēmē uz to, ka savam bērnam atvēli vismaz nelielu privātumu.

Foto: Shutterstock

Nenoklausies bērna telefona zvanus un neložņā bērna telefonā, lasot īsziņas vai rakņājoties sociālo tīklu profilos. Esi modrs, taču saproti, ka drīksti redzēt tikai to, ko bērns publicē publiskai apskatei. Ir jāuzticas instinktiem un jāuzrauga pusaudzis tik daudz, cik liekas nepieciešami.

Laba stratēģija ir ļaut bērnam aicināt savus draugus pavadīt laiku jūsu mājoklī, tad sapratīsi, kādas ir pusaudža attiecības ar vienaudžiem. Turklāt, ja bērns domās, ka tiešām vēlies iepazīt viņa draugus un otro pusīti, viņš tev atvērsies un tev nebūs jāšaubās par viņa uzvedību.

Pusaudzi vajag vadīt



Lai gan lielākoties vecākiem nevajadzētu jaukties pusaudža mīlas dzīvē, būs reizes, kad nekas cits neatliks, kā iejaukties. Ja dzirdi savu pusaudzi izsakām ļaunus komentārus vai izmantojam manipulatīvas taktikas, neklusē. Tāpat rīkojies, ja saproti, ka tavs pusaudzis saņem zākāšanu un attiecības veidojas neveselīgas.

Tas ir pavisam neilgs laika posms – no pusaudža līdz jauna pieaugušā vecumam, tāpēc mērķē uz to, ka vadīsi viņu tādās sliedēs, lai nākotnē bērns attiecības veidotu veiksmīgas un veselīgas. Pat ja nākas piedzīvot sirdssāpes vai pusaudzis pats ir siržulauzējs, pusaudžu vecums ir brīdis, kad bērns pieredzēs romantisko attiecību pieredzi no pirmajām rindām. Runā par to, vai bērns ir gatavs seksuālām attiecībām, kā par to būt drošam un kā nekaitēt savai veselībai, izmantojot kontracepciju.

Jābūt gatavam, ka bērns nebūs priecīgs par to runāt, taču tas nenozīmē, ka nevajag mēģināt. Piedāvā savu padomu, uzklausi un atbalsti. Pārrunājiet, ka sekstings ir bīstams un no interneta nekas nepazūd. Nepieņem to par pašsaprotamu, ka tavs pusaudzis visu jau zina, jo tā var nebūt – jāpārliecinās, ka bērns neko nav pārpratis un apzinās skaidri, kam jābūt gatavam, ja ir vēlme veidot attiecības.

Ir jāizstrādā drošības noteikumi



Vecāku uzdevums ir nodrošināt bērna drošību jebkurā dzīves situācijā – arī palīdzot apgūt prasmes, kas palīdzēs veidot veselīgas attiecības. Pusaudzim nobriestot, viņam vajadzētu apzināties drošības noteikumus attiecību veidošanā – tiem jābūt atbilstošiem viņa uzvedībai.

Ja pusaudzis nav godīgs pret vecākiem par to, ko dara, nepakļaujas komandantstundai vai citiem noteikumiem, viņš nav pietiekami nobriedis, lai iegūtu vairāk brīvības. Brīdī, kad pusaudzim veidojas attiecības, ir skaidrs, ka pildīt pienākumus var kļūt grūtāk.

Lūk, daži drošības noteikumi, kurus varat izveidot savā ģimenē: