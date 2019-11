Pusaudži ar vielu lietošanas uzvedību un atkarību risku veido klasterus. Šādi klasteri veidojas gan ap dažām publiskām vietām, piemēram, iepirkumu centriem, gan arī atsevišķām skolām, kurās vielu lietošanas risks ir īpaši augsts, stāsta Pusaudžu resursu centra (PRC) vadītājs Nils Konstantinovs.

Pirmdien, 25. novembrī, Bērnu slimnīcas fonds un PRC informēja par 2019. gada rezultātiem atbalsta programmai pusaudžiem, kuriem konstatēta atkarību izraisošu vielu kaitējoši pārmērīga lietošana vai atkarīgas uzvedības traucējumi. Ja 2018. gadā PRC pakalpojumus izmantoja 58 jaunieši vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tad līdz 2019. gada 1. novembrim bezmaksas palīdzību saņēma jau 180 jaunieši gan Rīgā, gan Liepājā.

"Divu gadu laikā, kopš Labklājības ministrija sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un Pusaudžu resursu centru uzsāka īstenot atbalsta programmu jauniešiem ar atkarību risku, ir sasniegti labi rezultāti un ir attaisnojusies jaunā pieeja sociālajai rehabilitācijai, kur galvenais princips ir palīdzēt pusaudža konkrētajā dzīves situācijā novērst riskus un realizēt savu potenciālu. Mēs redzam, ka jauniešiem ir gan interese par pakalpojumu, gan vēlme līdzdarboties, un tas ir izšķiroši svarīgi, lai mēs spētu jaunietim palīdzēt! Prieks, ka šogad ir veiksmīgi īstenots arī pirmais pilotprojekts Liepājā, jo ir ļoti svarīgi, lai palīdzība pusaudžiem būtu pieejama tuvāk viņu dzīvesvietai. Tāpēc nākamajos gados kopā strādāsim pie tā, lai arī citos Latvijas reģionos jauniešiem būtu pieejama Pusaudžu resursu centra sniegtā palīdzība!", atzina labklājības ministre Ramona Petraviča.

Programmas laikā konsultācijas līdz 2019. gada 1. novembrim kopumā saņēma 331 jaunieši un viņu ģimenes, kuri vērsās PRC. Daļai pietika ar vienu konsultāciju, lai atrisinātu radušās grūtības, daļa tika uzņemta programmā un turpināja saņemt palīdzību ilgstoši, bet daļai bija nepieciešama cita veida palīdzība, kuru rekomendēja PRC darbinieki. Šobrīd no programmā uzņemtajiem jauniešiem, 62 ir veiksmīgi noslēguši programmu, bet 126 turpina saņemt palīdzību.

Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa: "Katru mēnesi Pusaudžu resursu centrā pēc palīdzības vēršas aptuveni 80 jaunieši, kuri piesakās paši, izmantojot saziņu "WhatssApp" mobilajā vietnē, vai kurus piesaka viņu ģimenes. Visaugstākais mūsu darba novērtējums ir, kad jaunietis pie mums vēršas pats, jo palīdzību ir rekomendējis viņa vienaudzis – draugs vai skolasbiedrs, kurš jau ir saņēmis atbalstu mūsu programmas ietvaros."

PRC vadītājs Nils Konstantinovs par programmas pieredzi Rīgā: "Kā var redzēt Pusaudžu resursu centra iekšējā diagnostiskajā uzskaitē, praktiski visos atkarību risku gadījumos speciālisti konstatē arī citas mentālās veselības grūtības. Alkohola un vielu atkarību riska pusaudžiem tie pārsvarā ir uzvedības traucējumi – klaiņošana, skolas kavējumi, agresija, kā arī paaugstināta trauksme. Procesu atkarību riska pusaudžiem – biežāk novērojama depresija un paškaitējums, kā arī nepamanīti bērnības psihiskās veselības traucējumi, kā piemēram, uzmanības deficīts un hiperaktivitāte. Tas apliecina, ka ir īpaši svarīgi, lai pusaudžiem ar atkarību risku speciālisti varētu sniegt visaptverošu diagnostiku un palīdzību visās pusaudža vecumposma grūtībās, nekoncentrējoties tikai uz vielu vai datora pārlieku lietošanu.

Centra speciālistu novērojumi liecina, ka pusaudži ar vielu lietošanas uzvedību un atkarību risku veido klasterus. Šādi klasteri veidojas gan ap dažām publiskām vietām, piemēram, iepirkumu centriem, gan arī atsevišķām skolām, kurās vielu lietošanas risks ir īpaši augsts. Populāra šobrīd ir zelējamā tabaka, ko daļa klientu lieto spriedzes mazināšanai, īpaši pirms kontroldarbiem un eksāmeniem. Mūsu klientu pieredze rāda vieglu un relatīvi lētu dažādu sintētisko narkotisko vielu pieejamību tablešu formā. Tāpat arī esam sastapušies ar gadījumiem, kad tiek lietoti un pārdoti vecākiem vai pašiem pusaudžiem izrakstītie psihotropie medikamenti", situāciju komentēja Konstantinovs.

Gan reģistrēto pieteikumu skaits, gan interese no dažādām institūcijām ārpus Rīgas rāda, ka ir liela nepieciešamība pēc šāda sabiedrībā balstīta pakalpojuma reģionos. Jau šobrīd PRC Rīgas centros ir ieradušies klienti no tādām vietām kā Saldus, Tukums, Nereta, ir sniegtas "Skype" konsultācijas jauniešiem Rojā un Alūksnē. Taču vienlaikus šāda attālināta sadarbības forma nevar nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu, kā vietējā sabiedrībā uz vietas pieejams pakalpojums. Tāpēc PRC šogad atvēra pirmo reģionālo filāli Liepājā. Kopš filiāles atvēršanas un speciālistu komandas izveidošanas, Liepājā programmā ir uzņemti un palīdzību saņem jau 24 klienti, bet rindā gaida vēl četri. Liepājas PRC vadītājas Inga Laugale:" Mūsu pirmā pieredze liecina, ka izplatītākās grūtības jauniešiem Liepājā ir skolas neapmeklēšana, paškaitējums, alkohola un smēķēšanas atkarība, marihuānas lietošana, telefona un datora atkarības. Bieži mūsu programmā uzņemtajiem pusaudžiem novērojama arī sociāli nelabvēlīga uzvedība, klaiņošana, vientulība, atstāšana novārtā un grūtības veidot attiecības. Uzsākot darbu Liepājā, esam aktīvi iesaistījušies sadarbības veidošanā gan ar sociālajiem dienestiem, gan bāriņtiesu, gan bērnu namiem, arī skolām, jo tas ir ļoti svarīgi un palīdz mums sniegt atbalstu jaunietim, kura problēmu risināšanā ir iesaistītas vēl citas organizācijas. Jūtam lielu interesi par pakalpojumu no tuvējām pilsētām, un šobrīd programmā Liepājā ir uzņemti jaunieši arī no blakus esošās Grobiņas pašvaldības."

Vidējais jaunieša vecums, kuriem sniegta palīdzība, Rīgā ir 14,5 gadi, bet Liepājā – 13,5 gadi. Vienlīdz pieprasīts pakalpojums ir bijis gan zēnu, gan meiteņu vidū. Kopā programmas laikā sniegtas 2135 individuālās konsultācijas un 65 grupu nodarbības, kurām 450 konsultācijas un grupu nodarbības tika sniegtas 2018. gadā. Programmas īstenošanas gaitā palīdzību Rīgā sniedz 25 speciālisti, bet Liepājā – pieci.

Pasākuma laikā tika prezentēts arī pirmais klīniskais ceļvedis latviešu valodā "Fokuss 2019" ar pierādījumos balstītām rekomendācijām interneta, videospēļu un jauno tehnoloģiju atkarību pārmērīgas lietošanas riska novēršanai, kuru varēs izmantot jebkurš speciālists vai pieaugušais, kuram radušās bažas par bērnu. "Pieaugot tehnoloģiju lomai bērnu dzīvēs, pieaug arī vecāku un speciālistu bažas, kas noved pie dažādiem vai pat pretrunīgiem viedokļiem un rekomendācijām. Mēs ceram, ka šis ceļvedis palīdzēs ikvienu diskusiju par tehnoloģijām un jauniešu mentālo veselību fokusēt uz reāli apstiprinātiem faktiem un pierādījumiem. Ceļveža "Fokuss" mērķis ir nodrošināt, lai pusaudži un viņu ģimenes, kas vēršas pēc palīdzības, saņemtu tādu palīdzību un ieteikumus, kas ir palīdzoši, droši, kā arī klīniski un finansiāli pamatoti," skaidro Konstantinovs.

Pusaudžu resursu centrā šogad ir uzsākts jauns palīdzības veids – atbalsta čats "WhatsApp" aplikācijā, kur pusaudzim vai vecākiem ir iespēja sazināties ar kādu no centra speciālistiem. Centra darba laikā speciālisti atbildes sniedz uzreiz, ārpus darba laika – 12 stundu laikā. Pusaudži gan uzdod jautājumus par mentālās veselības sfēru, gan interesējas par iespējām saņemt atbalstu. Centra speciālistu novērojumi liecina, ka ir svarīgi, lai pusaudzim atbildētu un konsultētu speciālists, kurš ikdienā strādā tieši ar šādiem pusaudžiem, kā arī lai čatā būtu iespēja saņemt reālu palīdzību, uzreiz pierakstot konsultācijai, nevis tikai informēt vai pārsūtīt citur. Ar atbalsta čatu var sazināties aplikācijā "WhatsApp", rakstot uz 29164747.

Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, aptuveni 20 procenti jauniešu saskaras ar garīgās veselības problēmām, no kurām aptuveni 50 procenti sākas vecumā no 12 līdz 14 gadiem, taču lielākā daļa no šiem gadījumiem paliek neatklāti vai nesaņem atbalstu līdz pat pieaugušam vecumam, kad iespējas palīdzēt vai apstādināt progresu ir krietni mazākas.