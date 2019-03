Radošas nodarbes, apskāvieni un draugi: 8 lietas, kas bērniem sagādā patiesu prieku

Mums katram ir lietas, kas liek mūsu sirdīm priekā ietrīcēties. Kādam tas ir sports, citam rokdarbi, bet vēl kādam grāmatu lasīšana. Zinot, kas iepriecina mūsu bērnus, mēs varam viņu dzīves piepildīt ar vēl vairāk prieka. Iespaidojoties no portāla "Marriege", iepazīstinām ar astoņām lietām, kas sasilda bērnu sirdis un viņu sejām liek rotāties neviltotā smaidā.

Viņu izdomu pasaule

Dažreiz šķiet, ka bērni dzīvo paši savā iedomu pasaulē. Kaut mums, pieaugušajiem, ir jābūt atbildīgiem un reālistiskiem, dažreiz nenāks par ļaunu arī pašiem aizmirst par ikdienas rūpēm, izkāpt ārā no savas komforta zonas un pievienoties bērna iedomu pasaulei. Viens no labākajiem veidiem, kā to var izdarīt, ir ar rotaļu palīdzību. Kopīgi ar savu atvasi pagatavojiet iedomu vakariņas viņa rotaļlietām vai dariet ko citu, kas attīstīs gan tavu, gan bērna iztēli, un ļaus vaļu fantāzijām. Šajā rakstā atradīsi vēl citas spēles un rotaļas bērniem, kas attīstīs ne tikai viņu iztēli, bet arī uzmanības noturību un atmiņu.

Radošas nodarbes

Bērniem patīk izgatavot jaunas lietas. Nav svarīgi, vai tiek izmantoti spēļu klucīši, plastmasas salmiņi vai makaroni, galvenais, ka viņam pietiek iztēles un uzdrīkstēšanās radīt ko unikālu un īpašu. Mazie no visas sirds izbauda radošās darbnīcas, tikai dažreiz nākas viņiem atgādināt, ka process ir svarīgāks par sasniegto rezultātu. Ja pašiem trūkst ideju, kā radoši izklaidēt bērnu, tad muzeji, bibliotēkas un citas iestādes piedāvā plašu nodarbību klāstu dažāda vecuma bērniem, no kuriem daudzas ir arī bez maksas.

Apskāvieni

Cilvēka pieskāriens mūsos atbrīvo hormonu, ko sauc par oksitocīnu. Tas gan pats par sevi, gan izraisot citas ķīmiskas reakcijas, ietekmē daudzus procesus mūsu ķermenī, prātā un emocijās, kas atbild par izdzīvošanu un dzīves kvalitāti. Tas veicina ķermeņa atpūtu un atjaunošanos, veselību, ilgu mūžu, mieru un spēju baudīt dzīvi, kā arī emocionālu tuvību. Ikviens no mums ir pieredzējis, cik daudz var mainīt mīlestības pilns un ciešs apskāviens. Tas sagādā prieku ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Biežāk viens otru apskaut noteikti ir viena no lietām, ko varam mācīties no saviem bērniem. Šajā rakstā atradīsi vēl citas lietas, ko vari aizgūt no savas atvases.

Izvēles brīvība

Mums visiem patīk pieņem lēmumus pašiem, tāpat ir arī ar bērniem. Viņi ir sajūsmā, ja vecāki ļauj viņiem būt patstāvīgiem lēmumu pieņēmējiem kaut vai mazākajās lietās – ko vilkt mugurā, kuru grāmatiņu lasīt vai ko ēst vakariņās. Ļaujot bērnam izvēlēties pašam, tu sniedz ne tikai izvēles brīvību, bet arī māci pastāvību.

Visu darīt mierīgi

Iespējams, pats esi pamanījis, ka brīžos, kad jūs "pa galvu, pa kaklu" skrienat pie ārsta, bērns kļūst niķīgs un ir manāmi satraukts. Tas tāpēc, ka bērnam patīk visu darīt nesteidzīgi. Tas attiecas uz visām dzīves situācijām – gan agriem rītiem, kad jādodas uz skolu, gan pastaigas laikā pa parku. Izskriet cauri parkam nav bērna gaumē. Viņš pastaigu izbaudīs daudz vairāk, ja ļausi viņam pasmaržot ziedus, apskaut kokus un pasēdēt zālītē.

Draugi

Nenoliedzami bērniem ir vajadzīgi vecāki, kuri nosaka robežas un gādā par viņa labklājību un drošību. Taču viņam ir vajadzīgi arī draugi, ar kuriem kopā priecāties, izklaidēties, dalīties domās un atrast kopīgas nodarbes. Dažkārt vecāki visām varītēm cenšas būt gan draugi, gan mamma un tētis, taču lielākā daļa var piekrist, ka tas nav viegli, sevišķi tad, kad bērns vēl ir mazs.

Kādam pietiks ar vienu draugu, bet citam nepieciešama liela kompānija, lai justos komfortabli. Tas atkarīgs no bērna temperamenta, no apstākļiem, kādos viņš dzīvo un viņa vajadzībām pēc komunikācijas. Taču jāpiemin arī fakts, – jo dažādāks bērna draugu loks, jo bagātāka emocionālā pieredze, ko tavs bērns gūst no šīs draudzības. Neizdari uz bērnu spiedienu un pavēro, kā viņš iepazīst pasauli caur šo komunikāciju, kas norit ārpus ierastā ģimenes loka.

Vairāk par to kādā vecumā un cik daudz draugu mazulim vajadzētu atrast, lasi šajā rakstā.

Viņu darinājumi

Jau iepriekš tika minēts, ka bērniem patīk radošas nodarbes, to skaitā arī zīmēšana un māju būvēšana no koka klucīšiem. Taču viņi izbauda ne tikai pašu procesu, bet arī gala iznākumu. Portālā "Marriage" tiek uzsvērts, ja viss izdodas kā iecerēts, bērni ir ļoti lepni par paveikto un vēlas savu veikumu parādīt visiem. Noteikti arī tu esi pamanījis, ka, aizbraucot ciemos pie draugu ģimenes, viņu bērni tā vien vēlas atrādīt savus mazos mākslas darbus. Jāpiemin, ka daži savas mākslinieka gaitas uzsāk jau bērnībā. Tā piemēram divgadīgās Lolas gleznojumi tiek Ņujorkā pārdoti par vairāk nekā 1000 ASV dolāriem. Vairāk par to lasi te.

Laiks divatā ar mammu vai tēti

Atrast laiku savam bērnam ir viena no mūsdienu ģimeņu lielākajām problēmām. Mēs nereti esam tik pārņemti ar pienākumu izpildi, ka aizmirstam pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar savu atvasi, taču tas ir neizsakāmi vajadzīgs kā mums, tā arī mūsu bērniem.

Seviški svarīgs laiks kopā ar mammu vai tēti ir mazajiem, kuri aug daudzbērnu ģimenē. Vecākiem ir grūti atrast laiku katram no bērniem, taču tam ir neizsakāmi liela nozīme. To pierāda arī pētījums, kura laikā secināts, ka ģimenes, kurās tiek atvēlēts laiks rotaļām vai laika pavadīšanai ar bērniem, ir saticīgākas un laimīgākas.

Ja vecāki, kuriem ir vairāki bērni, nepavada pietiekami daudz laika kopā ar katru no savām atvasēm, vienam no viņiem var sākt šķist, ka mamma ar tēti brāli vai māsu mīl vairāk.

Ko šādās situācijās darīt un kā cīnīties ar bērnu greizsirdību, uzzināsi šeit. Savukārt te atradīsi dažas radošas un interesantas idejas kopīgām brīvdienām ar bērnu.

