Receptes, kā mājās pašiem pagatavot plastilīnu

Plastilīns tiek uzskatīts par lielisku rotaļlietu, jo īpaši sīkās motorikas attīstīšanai. Mīcot, veidojot, lipinot, griežot – bērns nemanāmi attīsta pirkstu veiklību, kas, savukārt, vēlāk būs noderīgi, mācoties rakstīt. Piedāvājam dažas plastilīna pagatavošanas receptes mājas apstākļos, lai gala rezultātā varētu iegūt tavam mazulim absolūti drošu veidošanas masu, no kā veidot dažādas figūriņas.

Pirmā recepte: tev vajadzēs glāzi ūdens, vienu ēdamkaroti augu eļļas, pusglāzi sāls, vienu ēdamkaroti citronskābes, pārtikas krāsvielu un glāzi miltu.

Pagatavošanas gaita: sajauc ūdeni, eļļu, sāli, citronskābi un pārtikas krāsvielu. To visu katliņā uzsildi, līdz masa kļūst silta. Noņem no uguns un pievieno miltus. Samaisi, pēc tam izmīci, līdz iegūsti viendabīgu masu. Citronskābe plastilīnam sniedz asu garšu, tādēļ, ja bērns to nogaršos vienu reizi, diezin vai gribēs to darīt atkārtoti. Masu jāglabā ledusskapī hermētiski noslēgtā traukā vai arī ietītu pārtikas plēvē.

Otrā recepte: tev būs nepieciešama viena glāze sāls, viena glāze ūdens, pusglāze miltu (un vēlāk vēl nedaudz miltu).

Pagatavošana: samaisa ūdeni ar sāli un miltiem. Tad to visu liek katliņā un vāra uz vidējas uguns, ik pa laikam apmaisot. Kad masa kļuvusi bieza un elastīga, jāņem nost no uguns un jāļauj atdzist. Atdzisušo masu jāizmīca, pievienojot vēl nedaudz miltu, lai tā iegūtu veidošanai vēlamo konsistenci.

Trešā recepte: tev būs nepieciešama glāze auksta ūdens, glāze sāls, divas tējkarotes augu eļļas, pārtikas krāsviela, trīs glāzes miltu, divas ēdamkarotes kukurūzas cietes.

Pagatavošana: bļodā sajauc ūdeni, sāli, eļļu, pārtikas krāsvielu, pakāpeniski pievienojot miltus un cieti, kamēr vien maisījums nesasniedz mīklas konsistenci. Kad masa gatava, to glabā ietītu plēvē vai arī slēgtā traukā.

Foto: Shutterstock

Ceturtā recepte: tev būs nepieciešams viena daļa miltu (pēc vēlmēm, cik daudz masas gribi pagatavot), viena daļa ūdens un divas daļas auzu pārslu.

Pagatavošana: visas sastāvdaļas liec bļodā un samaisi, līdz iegūta viendabīga masa. Šis plastilīns nav paredzēts, lai bērns to ēstu, taču arī kaitējumu nenodarīs, ja kāds kriksītis mutē nonāks. Arī šo masu jāglabā cieši noslēgtā traukā, ledusskapī.

Piektā recepte: tev būs nepieciešama glāze miltu, pusglāze sāls, viena ēdamkarote eļļas, divas ēdamkarotes sodas un glāze ūdens, kā arī pārtikas krāsviela.

Pagatavošana: visas sastāvdaļas maisa kopā, līdz vairs nav kunkuļu jeb tā kļuvusi viendabīga. Tad masu liek katliņā un vāra uz vidējas uguns, ik pa laikam apmaisot. Kad masa sāk pārvērsties tādā kā kamolā, mīkla gatava. To atdzesē, vēl kārtīgi izmīca un var sākt veidošanu.

Lai plastilīns būtu krāsains, ieteicams lietot pārtikas krāsvielas. Var, protams, izmantot arī pavisam dabīgus iekrāsotājus – burkānu vai biešu sulu, mellenes, spinātus, tēju, bet, kā liecina vecāku pieredze, krāsa nebūs tik spilgta.