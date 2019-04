Rīcineļla, ananass un seksiņš – kā mājas apstākļos pasteidzināt dzemdību sākšanos

Tava grūtniecība ieiet finiša taisnē – dzemdību datums tuvojas, tuvojas, jau it kā ir pienācis, bet nekas neliecina, ka mazulis izrādītu vēlmi beidzot satikt savus vecākus. Tu katru dienu sazinies ar savu grūtniecību uzraugošo speciālistu, varbūt pat brauc klātienes vizītē paklausīties mazuļa sirds tonīšus, taču nekas nenotiek.

Sāc apklaušināt draudzenes, kolēģes: vai patiešām iedarbojas pa ausu galam dzirdētās tā dēvētās tautas metodes dzemdību pasteidzināšanai? Jā, šādi paņēmieni patiešām ir, taču grūtniecei vienmēr viss jāpārbauda divreiz, jāieklausās speciālista viedoklī un savā saprāta balsī. Par metodēm, kas var palīdzēt ierosināt dzemdību sākšanos, un tām, kuras it kā reklamē, bet neko daudz nelīdzēs, komentārus sniedz Rīgas Dzemdību nama vecmāte Baiba Firkuse.

Ko nozīmē – mazulis kavējas satikt vecākus

Saskaņā ar vadlīnijām dzemdniecībā grūtniecība noslēdzas 41.–42. grūtniecības nedēļā. RDN iekšējie dokumenti nosaka, ka par dzemdību kavēšanos var runāt, ja grūtniecība turpinās pēc 41. nedēļas un trim dienām (41+3). Taču, kā uzsver vecmāte, dzemdību datumu pārsvarā rēķina pēc ultrasonogrāfijas izmeklējuma rezultātiem, tomēr katra sieviete fizioloģiski ir atšķirīga, individuāla, piemēram, ar menstruāciju ciklu. Tāpat reti kad ir iespējams noteikt precīzu bērna ieņemšanas laiku. Firkuse gan min, ka dažas sievietes, kurām, piemēram, vīrs strādā ārzemēs vai bieži brauc komandējumos, var precīzi pateikt, kad mazulis varētu būt ieņemts, taču vairumā gadījumu tas tomēr nav zināms. Tāpēc bieži ir tā, ka teorētiski pēc izmeklējumiem šķiet, ka dzemdību laiks ir klāt, bet tas nenozīmē, ka mazulis ir pārnēsāts. Vecmāte savā darba praksē ir sastapusies ar gadījumiem, kad bērniņš patiešām bijis pārnēsāts. Tāpat jāņem vērā, ka katrs mazulis ir atšķirīgs, cits ir nobriedis tik tālu, ka gatavs pasaulē nākt jau 38. grūtniecības nedēļā, bet cits nedaudz aizkavējas.

Ja topošajai mammai šķiet, ka mazais kavējas, un šī doma viņā tikai aug un aug, arī bērns jūt mammas spriedzi. Bērns, kurš piedzīvo stresu, nesteidz satikt lielo pasauli. Tāpat kavēšanās nereti saistīta ar to, ka grūtniecības sākumā sievietei ieteikts padzert hormonālos preparātus, lai uzturētu grūtniecību, un daži ārsti tos iesaka dzert pat līdz grūtniecības beigām, bet finiša taisnē tie var aizkavēt dzemdību sākšanos. Tāpat arī sievietes bieži baidoties uzņemties atbildību un akli klausa vienam speciālistam, kurš pateicis, ka ir laiks dzemdēt... Bet varbūt tomēr vēl nav tik steidzami? Firkuse savas grūtnieces vienmēr mudinot vēl un vēlreiz pārdomāt, vai nav iespējams noteikt precīzāku bērna ieņemšanas laiku... Ja grūtniecību uzraugošais speciālists uzstāj vai patiešām ir zināms – dzemdībām būtu jāsākas, bet nekas neliecina par kontrakciju sākšanos, jādodas uz dzemdību iestādi, kur var sākt dzemdību ierosināšanu. Parasti to veic, grūtniecei ik pēc divām stundām iedodot tabletīti dzemdību procesa ierosināšanai, dienā tās ir astoņas, protams, ja vien process nav sācies jau ātrāk. Vēl par dzemdību ierosināšanu un stimulēšanu lasi šajā rakstā, bet nu aplūkosim tautas metodes dzemdību pasteidzināšanai, par kurām daudz diskusiju var atrast "Cāļa" forumā, bet vecmāte nosauc vēl divus citus pārtikas produktus, par kuriem mazāk zināms, ka tie varētu rosināt dzemdību procesa sākšanos.

Rīcineļļa

Teju viena no populārākajām metodēm, kā ierosināt dzemdību sākšanos, pēc mammu domām, ir rīcineļļa vai ar to pagatavots kokteilis. Ar recepti gan mēs šajā rakstā nedalīsimies, to var atrast "Cāļa" foruma diskusijās, un, pēc vecmātes Firkuses teiktā, viņa ir iepazinusies ar pieejamo kokteiļa recepti un akceptē to.

Kā iepriekš šajā rakstā skaidroja ginekoloģe, dzemdību speciāliste Ieva Daize, rīcineļļa ir viens no senākajiem medikamentiem, to pazina jau senie indieši un ēģiptieši, bet Eiropā tā kļuva pazīstama tikai 18. gs. beigās. Rīcineļļu iegūst no rīcinauga (Ricinus communis) sēklām, kas satur ap 50 procentiem eļļas. Tā ir iedzeltena, pabieza, ar nepatīkamu garšu un sastāv galvenokārt no rīcinolskābes triglicerīda.

Firkuse apliecina, ka rīcineļļa izraisa caureju, spazmas krustos un arī dzemde "iešūpojas". Nav īpašas atšķirības, vai rīcineļļu dzer tīrā veidā vai kokteilī, bet katrā ziņā tā nekādu bīstamību organismam nerada. Taču ir svarīgi ņemt vērā, ka šo metodi ieteicams izmantot tikai tad, ja patiešām ir sagaidīta 41. grūtniecības nedēļa. Viņas praksē bijis gadījums, kad grūtniece izdomājusi, ka viņai apnicis būt gaidībās un vēlas bērniņu satikt ātrāk, esot 39. grūtniecības nedēļā. Nekā, šādā termiņā eļļa neiedarbojas. Par velti būs piedzīvotas mocības, dzerot negaršīgo dziru un skrienot uz tualeti. Iedarbība nenotiks.

Grīdas mazgāšana četrrāpus pozā, pastaiga un aizkaru kabināšana

Šī ir vēl viena ļoti populāra metode, ko pieredzējušās mammas iesaka "jauniņajām". Vienu no diskusijām "Cāļa" forumā atradīsi te. Vajagot doties garās pastaigās, "sirsnīgi" mazgāt grīdu, vēlams, četrrāpus pozīcijā, pie logiem uzkārt jaunus aizkarus...

Vecmāte šīs metodes gan neuzskata par iedarbīgām. Gluži pretēji – topošā mamma pēc šādiem darbiem būs tikai pārgurusi, kas arī nav labi. Ja nu pēkšņi pēc šādām nodarbēm dabiski sākas dzemdības, var pietrūkt spēka dzemdībās. Fiziskas aktivitātes ir nepieciešamas, taču jābūt mēra sajūtai. Katrā ziņā – neviens no šiem paņēmieniem nav sevi apliecinājis kā dzemdību ierosinātājs.

Foto: Shutterstock

Sekss

Tiesa, kā saka vecmāte, daudzi vīrieši, īpaši jau tuvojoties dzemdību termiņam, baidās no intīmas tuvības ar mīļoto, labāk uz kādu laiku atsakoties no tās vispār. Taču... Ja vien grūtniecība norit normāli, sievietei nav veselības problēmu un grūtniecību uzraugošais speciālists nav teicis citādi, ar seksu var un vajag nodarboties. Un arī pozu izvēlē nav nekādu ierobežojumu – tas, kas patīk abiem, nekādi nekaitēs mazulim. Šī metode arī var veicināt dzemdību procesa sākšanos.

Arī "Cāļa" forumā kāda zinoša persona raksta: "Visdabīgākais ir vīrieša sperma, jo tajā ir prostaglandīni, tie paši, kas būs gelā, ko smērēs uz dzemdes kakla ierosināšanas laikā. Tikai tie ir sintētiski, bet šie – dabīgie, tāpēc, lai arī ir mazākā koncentrācijā, toties ķermenis tos labāk uztver. Turklāt sekss, ja ir gribēts, palīdz trenēt starpenes elastību un darbojas kā plīsumu profilakse."

Šim viedoklim piekrīt vecmāte Firkuse, apliecinot, ka dzemdību iestādē var tikt izmantots gels dzemdību procesa ierosināšanai.

Tātad seksiņš būs ne tikai priekam, bet, iespējams, arī paātrinās satikšanos ar ilgi gaidīto mazulīti. Starp citu, šajā rakstā iepazīsti ērtākās seksa pozas katram grūtniecības trimestrim.

Glāze vīna vai šampanieša

Lai gan vispārzināms ir fakts, ka alkohola lietošana, īpaši grūtniecības laikā, nav atbalstāma, tomēr finiša taisnē maza glāzīte šī dzēriena nekaitēs. Par vīna un šampanieša iedarbību runā daudz mammu, bet vecmāte gan to vairāk saista ar faktu, ka pēc glāzītes dzirkstoša vai mazāk dzirkstoša dzēriena sieviete atslābinās, kas, iespējams, ļauj palaist vaļā saspringtās domas, ka mazais kavējas, un te pēkšņi – viss notiek.

Foto: Shutterstock

Karsta vanna

Arī šo metodi min pieredzējušās mammas, bet vecmāte gan šo veidu neuzskata par iedarbīgu. "Karsta vanna diži nepalīdzēs, gluži pretēji – vēl placenta var atslāņoties," saka Firkuse. Grūtniecības laikā vannā var iet, taču ne karstā – ūdens temperatūrai jābūt ne augstākai par plus 37 grādiem.

Tējas

Plašu rakstu par to, kādas tējas un kādā grūtniecības laikā var dzert un kādas nedrīkst, atradīsi šeit, bet vecmāte Firkuse min divu veidu tējas, kuras var sākt lietot grūtniecības trešajā trimestrī. No 36. nedēļas var dzert aveņu lapu tēju. Devas ir šādas – uz pusotru litru ūdens viena ēdamkarote drogu. Savukārt no 38. grūtniecības nedēļas var dzert raspodiņu tēju, devas tās pašas. Šīs tējas var malkot arī kā dzemdību ierosinātāju, bet iedarbība gan nebūs tūlītēja.

Homeopātija

Lai gan vecmāte Firkuse savām pacientēm nav ieteikusi, bet zina, ka daudziem palīdz tieši homeopātija, tāpēc viņa arī neiebilst, ja kāda to izmanto. Ir pieejami pilieni, kad jau sākusies dzemdību darbība (uz vienu litru ūdens 20 pilieni), bet, sākot no 37.–38. grūtniecības nedēļas, var lietot arī homeopātiskos graudiņus. Ir, kam palīdz... Savukārt par aromterapijas pielietošanu grūtniecības un dzemdību laikā lasi šajā rakstā.

Ananass un limonāde "Schweppes"

Firkuse no pacientēm dzirdējusi labas atsauksmes par ananasu un limonādi "Schweppes" kā labiem dzemdību darbības ierosinātājiem. Saldajā auglī esot tādas vielas, kas inducē dzemdības. Arī šī limonāde esot iecienīta "dzemdētāju" vidū.

Foto: Shutterstock

Emocionālais stāvoklis

Un, visbeidzot, ļoti svarīgs aspekts – sievietes emocionālais stāvoklis. Ja sieviete ir saspringta, trauksmes pilna, arī mazulītis to visu jūt un nesteidzas ar pasaulē nākšanu. Ja topošo mammu nomoka nepatīkamas domas, šaubas, bailes un līdzīga veida emocijas, ir jāatrod kāds, ar kuru izrunāties. Tas var būt gan grūtniecību uzraugošais speciālists, dūla, gan draudzene, mamma, partneris, varbūt pat psihologs. Ja dzemdības šķietami kavējas, vēlreiz ar mīļoto vīrieti kārtīgi jāpadomā, kurā datumā mazulis varētu būt ieņemts. "Jālaiž domas vaļā, lai mazulis varētu piedzimt mierīgā gaisotnē," iesaka vecmāte.

