Riteņbraukšana un sporta spēles: hokejista Jāņa Sprukta idejas aktīvai vasarai ar bērniem

"Visvērtīgākais laiks ir tas, ko pavadām kopā ar ģimeni," saka Latvijas čempionāta komandas HK "Kurbads" hokejists Jānis Sprukts. Viņš stāsta, ka pats bērnībā vasaras pavadījis svaigā gaisā un nepārtrauktā kustībā, tāpēc to ir iemācījis arī saviem bērniem.

Jānis Sprukts dalās idejās, kā aktīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Savukārt "Apotheka" farmaceite Beāte Kaminska skaidro, cik daudz kustību vajadzīgas dažāda vecuma bērniem.

"Pietiekamas fiziskās aktivitātes ir pirmais nosacījums stiprai veselībai, labai pašsajūtai un ne tikai. Ja ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas kopā ar vienaudžiem, tās palīdz attīstīt pašapziņu un sociālās prasmes. Kustībām ir būtiska nozīme bērna augšanā un attīstībā, tāpēc atvases jau no mazām dienām jāradinās pie aktīva dzīvesveida – tas palīdzēs ne tikai bērnībā, bet arī pieaugušā vecumā," uzsver Kaminska.

Minimālais kustību daudzums, veids un slodze bērniem ir atšķirīga dažādos vecuma posmos. Maziem bērniem vecumā no vienam līdz pieciem gadiem minimālais kustību daudzums ir trīs stundas dienā, piemēram, skrienot, spēlējot paslēpes, lēkājot, dejojot u.tml. Bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem nepieciešamas vidējas vai augstas intensitātes aktivitātes vismaz stundu dienā, piemēram, peldēšana, skrituļslidošana, riteņbraukšana, kā arī aktivitātes muskuļu un kaulu stiprināšanai, piemēram, basketbols, futbols, teniss, spēka un pretestības vingrinājumu veikšana. Tāpat arī pusaudžiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem nepieciešamas vidējas vai augstas intensitātes kustības vismaz stundu dienā, bet kaulus un muskuļus stiprinošas aktivitātes vismaz trīs reizes nedēļā.

Tālāk iedvesmojies no hokejista Jāņa Sprukta ģimenes. Iespējams, kādu no viņu ikdienas aktivitātēm vari ieviest arī savā ģimenē, lai kopīgo vasaru padarītu vēl aizraujošāku.

Riteņbraukšana

Riteņbraukšana ir viens no pieejamākajiem aktīvās atpūtas veidiem, turklāt tā lieliski piemērota kā atpūtai laukos, tā arī pilsētā. "Mūsu ģimene ar riteņbraukšanu ir uz tu, tāpēc ne tikai dodamies dažādos izbraucienos tuvākā un tālākā apkārtnē, bet arī piedalāmies velobraucienos ģimenes distancēs," stāsta hokejists.

"Ar velosipēdu vajadzētu braukt ikvienam bērnam – riteņbraukšana nodarbina, bet svarīgākais, ka nepārslogo dažādus ķermeņa muskuļus, nostiprina sirds un asinsvadu sistēmu. Riteņbraukšana ir jautra un sagādā daudz prieka bērniem, kas ir ne mazāk svarīgi bērna veselībai un labsajūtai," papildina farmaceite.

Pastaigas

Vasaras brīvlaika neiztrūkstoša sastāvdaļa ir pastaigas. "Gaišajos vakaros bērni nelabprāt dodas laicīgi gulēt, tāpēc vakarus izmantojam, lai dotos pastaigās, piemēram, pa parku. Pastaigāties bieži sanāk arī brīvdienās, apceļojot Latviju," stāsta Sprukts.