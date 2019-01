Robežu noteikšana: kā izaudzināt radošu bērnu, nevis sapņotāju

Iztēle ir vērtība, kas palīdz bērniem gan problēmu risināšanā, gan sevis izklaidēšanā. Ir svarīgi to attīstīt, taču pārāk liels ieguldījums iztēles lološanā var pakļaut riskam gan vecākus, gan pašu bērnu. Iedvesmojoties no portāla "Fatherly", piedāvājam ieteikumus, kas palīdzēs attīstīt bērna radošumu, tajā pašā laikā noturot viņu uz zemes.

Psiholoģijas un bērnu psihiatrijas profesors, Jeilas Universitātes Bērnu audzināšanas centra vadītājs Alans Kazdins veltījis vairākus gadus, lai izstrādātu metodes, kas iedrošina bērnu spēlēties radoši un novērš bērna koncentrēšanās problēmas.

Kad un kā vecākiem attīstīt bērnu iztēli

Kazdins ir pārliecināts – nav tāda pareizā vecuma, kad sākt veicināt bērna iztēles attīstību un radošu rotaļāšanos. Jaunajiem vecākiem jāapspriež, kādas rakstura iezīmes viņi vēlas redzēt savā bērnā, un jāsāk modelēt ar tām saistītu uzvedību pēc iespējas ātrāk. Tās var būt lomu spēles jau agrīnā vecumā.

Vairāk par aktivitātēm, kas attīsta zīdaiņu intelektu, lasi šeit.

Kazdins atzīst, ka daži bērni no dzimšanas ir apveltīti ar lielāku iztēli nekā citi. Taču tas nenozīmē, ka bērni nav spējīgi iemācīties to paplašināt. "Tas ir būtiski, ka Pablo Pikaso tēvs bija mākslinieks," viņš saka, "bet mēs daudz varam panākt arī bez gēniem, izmantojot apkārt esošo vidi."

Foto: Shutterstock

Trīs padomi iztēles attīstīšanai

Iztēles sekmēšana nenozīmē, ka vecākiem jāpamet darbs birojā un jāuzsāk karjera eļļas glezniecībā. To var mācīt arī vieglos veidos, galvenokārt iesaistoties radošās spēlēs. Piedāvājam iepazīties ar dažiem Kazdina ieteikumiem.

1. Piepildiet rotaļistabu ar radošām rotaļlietām

"Ienesiet istabā iepriekš neredzētas lietas un ļaujiet bērnam ar tām darboties," iesaka Kazdins. Labs piemērs varētu būt kāds jaunrades komplekts, kur bērns no dotajām detaļām pats var izveidot savu rotaļlietu. Protams, klasiskajiem koka klucīšiem arī nav ne vainas. Taču svarīgi atcerēties, ka šīs iztēli rosinošās rotaļlietās nedrīkst vienkārši atstāt un aiziet. Arī bērna vecākiem aktīvi jāiesaistās rotaļu procesā. Audzināt uz kreativitāti tendētu bērnu nozīmē mesties uz grīdas kopā ar viņu un izlikties, ka esat dinozauri, kas pārdzīvojuši meteorīta nokrišanu un aizmesti uz kādu tālu planētu.

2. Izceliet dīvainības

Iztēles attīstīšana pieprasa no vecākiem iedrošināt savus bērnus būt radošiem. Ja jūs veidojat kaut ko no plastmasas rotaļlietu komplekta, jūs varat no tā celt māju. Taču jūs arī varat jautāt savam bērnam: "Kādu savādāku celtni mēs varētu izveidot? Kā tā izskatītos?" Kazdins arī iesaka neizmantot tādas frāzes kā "nedari tā", "tas nav pareizi" vai "šis nav labi". Šim procesam vajadzētu būt jautram un vecāku iedrošinātam.

Foto: Shutterstock

3. Atturiet bērnus no sevis vērtēšanas

Kazdins norāda, ka īpaši būtiski ir iedrošināt bērnus uzdot jautājumus, lai arī cik smieklīgi tie varētu šķist. "Mēs nevēlamies, lai bērns kaut reizi domātu, ka kāds jautājums ir muļķīgs," skaidro psiholoģijas profesors. Ļaut bērnam domāt, ka ir tāda lieta kā "muļķīgs jautājums", nozīmē, ka viņš jau mācās sevi vērtēt, ka patiesībā būt radošam nozīmē atvērties, nevis sevi kritizēt.

Kāds ir radošas uzvedības attīstīšanas piemērs

Sakiet, ka ir pienācis laiks mākslas projektam un ka esat nodrošinājuši bērniem guaša krāsas vai krāsainos zīmuļus.

Par to, kā mājas apstākļos pagatavot nekaitīgas un pat ēdamas krāsas, vairāk lasi te.

Dodiet bērniem norādījumus, kā uzzīmēt sauli. Tad sajūsmā sakiet: "Zīmēsim jocīgu sauli ar mākoņiem, kas to nosedz!" vai jebko citu, kas izklausās jautri un radoši. Pēc kāda laika sakiet: "Parādīsim viens otram vienlaicīgi savus zīmējumus!" Kad tas notiek, uzsveriet, cik oriģināls ir bērna redzējums. Sakiet: "Paskaties uz savu sauli! Tava saule ir melnā un zaļā krāsā, taču tādas melnas un zaļas saules nav! Tas ir patiešām lieliski!" Iedrošinot bērnu domāt ārpus ikdienas normām, jūs dodat bērnam brīvību būt radošam.

Ko darīt, lai plašā iztēle nenovestu līdz noteikumu neievērošanai

Lai gan iztēle ir vitāli nepieciešams problēmu risināšanas un rotaļu rīks bērniem, vecākiem tomēr ir jāpalīdz tiem saprast, ka uzdevumu izpildīšana, noteikumu un termiņu ievērošana ir ārkārtīgi svarīgi standarti gan izglītībā, gan ikdienas dzīvē. Proti, lai gan radošums ir jāveicina un par to bērns ir jāatalgo, svarīgi novilkt robežas.

Foto: Shutterstock

"Dzīves galvenā mācība joprojām ir tā pati," atzīst Kazdins, "šī mācība ir mērenības ievērošana." Maziem bērniem ir jāatpazīst, kad ir laiks radoši spēlēties un kad – izpildīt uzdevumus, kas viņiem palīdzēs gūt panākumus skolā un ikdienas dzīvē. Jārēķinās, ka pirmajā reizē viņi to neuzminēs pareizi. Tāpēc vecākiem par to ir jāmāca un regulāri jāatgādina.

Vecākiem ir gana spēcīgi uzskati par to, kā audzināt savus bērnus. Taču šajā situācijā viņiem ir jāsaprot, ka katram bērnam ir vajadzīga iztēle, taču tam pašam bērnam jābūt spējīgam izpildīt arī viņam uzdotos mājasdarbus. Mājasdarbu pildīšanas laiks nav brīdis rotaļām.