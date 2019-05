Runas neveidošanās, aizrīšanās epizodes un citi signāli – kad bērnam meklēt audiologopēda palīdzību

Lai parūpētos par to, ka mazuļa attīstībā viss ir kā nākas, vecāki nekautrējas savas atvases vest pie dažādiem speciālistiem. Runājot par mazuļa runas attīstību, ikdienas steigā vecāki var nepamanīt signālus, kas liecinātu par to, ka runas attīstībā varētu būt aizture vai citi traucējumi. Projekts “Vidzeme iekļauj”, konsultējoties ar audiologopēdi Tinci Strazdiņu, vieš skaidrību par to, kādos gadījumos vērsties pie audiologopēda.

Audiologopēds, atšķirībā no logopēda, kas ieguvis pedogoģisko izglītību, ir ārstniecības persona ar medicīnisko izglītību. Galvenā atšķirība ir metodēs, ar kādām audiologopēdi strādā – tā var būt kinezioloģiskā teipošana, kā arī dažādas masāžas un elpošanas tehnikas runas un balss traucējumu mazināšanai. Kā arī audiologopēdam ir jāsertificējas reizi piecos gados.

Pazīmes bērna uzvedībā

Katram bērna vecuma posmam šīs pazīmes ir citas. Bērna pirmajos trīs dzīves gados ieteicams vērsties pie mikrologopēda. Visi audiologopēdi ir arī mikrologopēdi, tomēr katrs speciālists izvēlas virzienu un vecuma grupu, ar kuru vairāk strādā, līdz ar to mikrologopēds būs vairāk specializējies darbā ar pašiem mazākajiem bērniņiem.

Ja bērnam pirmajā dzīves pusgadā ir zīšanas un/vai rīšanas grūtības, vai barošana ar zondi, tad būtu ieteicams apmeklēt audiologopēdu. Audiologopēds pārliecināsies vai visi pārējie refleksi bērnam attīstījušies pareizi, iespējams, veiks sejas masāžas, lai zīšana un rīšana notiktu pareizāk.

Ap pusgadu vecs bērns jau taisa burbuļus un "lallina", ja pēkšņi bērns to pārstāj darīt, neveido zilbju virknītes, tad ir jāpārliecinās par to, vai bērnam nav dzirdes samazinājums. Jāvēršas pie audiologopēda vai jādodas uz Latvijas Bērnu Dzirdes centru pie dzirdes speciālista.

Ap pusotru gada vecumu, jāpievērš uzmanība, ja bērns neveido nekādus vārdiņus vai spēlējoties bērna darbības nav vērstas uz rotaļāšanos un sevis izzināšanu, bet rotaļāšanās ir sistemātisku darbību atkārtojums. Jāpārliecinās vai bērnam nav autiskā spektra traucējumi. Šādā situācijā audiologopēds izvērtē bērna komunikācijas prasmes un skatās, ko var darīt, lai prasmes attīstītu. Iespējamie iemesli var būt psiholoģiski aspekti, autiskā spektra traucējumi, mazattīstīta sejas muskulatūra vai saīsināta zemmēles saitīte, tā gan vairāk ietekmēs runas kvalitāti, nevis kvantitāti. Varbūt bērnam ir grūtības ar košļāšanu, jo ir žokļa muskulatūras vājums, to var novērot, piemēram, ja bērns vairāk izvēlas ēst mīkstu pārtiku un izvairās no cietiem produktiem. Īpaši uzmanība jāpievērš tad, ja bērnam ir aizrīšanās epizodes. Nevis, kad bērns skrien ar konfekti mutē un aizrijas, bet, ēdot pie galda vai barošanas krēsliņā, periodiski aizrijas ar ēdienu vai dzērienu – tas var liecināt par rīšanas grūtībām.