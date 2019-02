Sākta izglītojoša video sērija vecākiem, kuru bērniem ir AST

Autisma kabinets un Bērnu slimnīcas fonds laiž klajā jaunu video materiālu sēriju, kurā tiks pārrunāti jautājumi par to, kas ir autiskā spektra traucējumi (AST) un sensorās uztveres īpatnības, autisma rašanās iemesli, rehabilitācijas metodes un daudz kas cits.

Video sēriju mērķis ir kalpot par informatīvu palīgmateriālu bērnu ar autiska spektra traucējumiem vecākiem, aizbildņiem un aprūpētājiem. Pirmajā video Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezborodovs atklāj, kas ir AST, kā tie izpaužas un kad ir redzami AST simptomi.

Bezborodovs uzsver un atgādina, ka AST nav slimība, bet gan viena no cilvēka nervu sistēmas attīstības īpatnībām, kas izpaužas kā grūtības sociālā komunikācijā un funkcionēšanā. AST grupā tiek iekļauti arī specifiski mācīšanās traucējumi, piemēram, disleksija vai disgrāfija, valodas un intelekta attīstības traucējumi, kā arī uzmanības deficīta un hiperaktivitāte sindroms.

Diagnoze autisms daudziem vecākiem nāk kā negaidīts trieciens. Bieži vien viņi par to ir informēti tikai virspusējā līmenī, neapzinoties visus tās simptomus un rašanās iemeslus. Šī iemesla dēļ esam sagatavojuši rakstu krājumu, kurā atradīsi gan ārstu skaidrojumus par to, kas ir autisms, kādi ir tā simptomi un rašanās iespējamie iemesli. Tāpat vari iepazīties ar vecāku pieredzes stāstiem, no kuriem smelties iedvesmu, padomus un drosmi cīņai ar autismu. Rakstu krājumā meklē arī "Latvijas Autisma apvienības" speciālistu ieteikumus un padomus.

Desmit lietas, kas jāzina par bērniem ar autismu

Foto: AP/Scanpix

Agrāk uzskatīja, ka autisms ir nedziedināmi smadzeņu darbības traucējumi, taču, augot zināšanām un izpratnei, šis pieņēmums pamazām izzūd. Bieži varam pārliecināties, ka daudzus problemātiskus autisma aspektus ir iespējams pārvarēt vai kompensēt un tie netraucē dzīvot pilnvērtīgi un dinamiski. Uzzini tās galvenās desmit lietas, kas būtu jāzina par bērniem ar autismu.

Lasīt vairāk

Diagnoze bērnam – autisms – Latvijā kā bubulis visās frontēs

Foto: Shutterstock

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (AST) – šis vārdu virknējums Latvijā parādījies salīdzinoši nesen, un ļoti iespējams, ka tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ attieksme pret šādu diagnozi ir kā liels bubulis – gan pašiem vecākiem, gan bērnudārziem, skolām un sabiedrībai kopumā.

Lasīt vairāk

Gēnu nesaderība? Ģimenē aug divi brāļi ar autismu

Foto: Privātā arhīva foto.

Liānai abas grūtniecības noritēja normāli, viss bija kārtībā, bet… Tagad ģimene audzina brāļus, kuriem abiem ir autisms. Iemesli ir meklēti, bet tieša izskaidrojuma nav, kāpēc? Šis jautājums, protams, vecākus mocīja ilgi, bet jādzīvo tālāk un jāaudzina abi puikas – Eduards un Aleksis. Kopš diagnozes atklāšanas un mammas aktīvas iesaistīšanās informācijas meklēšanā par autismu, cīnīšanās par bērnu attīstību, ir vērojams milzu progress, tomēr valsts pilnībā neatmaksā šādu bērnu attīstībai tik nepieciešamās nodarbības pie dažādiem speciālistiem, tādēļ mamma spiesta palīdzību meklēt līdzcilvēku vidū.

Lasīt vairāk

Bērni ar autiskā spektra traucējumiem: 10 soļi ikdienas pielāgošanai

Foto: PantherMedia/Scanpix

Autisms ir viens no sarežģītākajiem un komplicētākajiem traucējumiem, kas ietekmē bērna vai pieaugušā sociālo mijiedarbību ar pasauli, ietekmē veidu, kā viņš komunicē (var būt apgrūtināta valodas sapratne un arī mutvārdu runa), uztver apkārtējo pasauli un veido attiecības ar apkārtējiem. Tāpat arī personai ar autiskā spektra traucējumiem var būt ierobežojumi iztēlē un elastīgajā domāšanā.

Lasīt vairāk

Meiteni – autisti padzen no aptiekas. Mammas stāsts par bērnu, kuru ne mirkli nevar atstāt vienu

Foto: Shutterstock

Septiņus gadus vecajai Madarai (vārds mainīts) ir autisms, smaga garīga atpalicība, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, un meitene nerunā saprotamā valodā. Viņa ir bērns, kuru ne mirkli nevar atstāt vienu. Lai gan sabiedrības iecietības līmenis pret bērniem ar īpašām vajadzībām pēdējos gados ir krietni audzis, meiteni ar mammu padzina no piemājas aptiekas, jo Madara aiztika žalūzijas. Tur abas vairs neiet…

Lasīt vairāk

Autisma kabinets, informatīvi semināri un speciāla mājaslapa: atbalsta iespējas bērniem ar AST un viņu vecākiem

Foto: Shutterstock

2017. gada novembrī Bērnu slimnīcas fonds kopā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem atklāja pirmo Autisma kabinetu Latvijā un izveidoja interneta vietni, kur smelties informāciju un meklēt atbalstu. Kopumā Bērnu slimnīcas fonds bērnu ar autiskā spektra traucējumiem (AST) atbalstam 2018.gadā ir iztērējis teju 110 tūkstošus eiro, informē Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Lasīt vairāk

Diagnoze – autisms. Kā vecākiem tikt galā ar sevi pēc šāda paziņojuma

Foto: Shutterstock

Dažādos vecāku forumos ik pa laikam var atrast mammu izteiktās bažas par sava bērna attīstību, proti, vai viss rit tā, kā tam vajadzētu. Nereti vecākiem nākas pieņemt faktu, ka viņu bērniņš ir un būs citādāks, nekā citi viņa vienaudži. Par autiskā spektra traucējumiem (AST) pēdējā laikā tiek runāts plašāk, pērn atklāts arī Latvijā pirmais Autisma kabinets bērniem.

Lasīt vairāk

Laužam stereotipus: īpašā bērna mamma dalās pieredzē, ko stāstīt par citādajiem

Foto: Shutterstock

Nemetiet plinti krūmos, ja sākumā iet grūtāk un īstie vārdi kavējas, un pa vidu iemaisās kāds nepareizais vārds. Man arī prasīja laiku izravēt šo to no savas leksikas un arī es vēl tikai mācos, kā savas nezināšanas dēļ neaizskart cilvēku, tā saka Hermaņa mamma Anete Bendika.

Lasīt vairāk

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.