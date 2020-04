Samazina tonusu un uzlabo zīdīšanu – ieguvumi, ko mazulim sniedz masāža

Pieskārieni ir neatņemama bērna aprūpes sastāvdaļa. Ar to palīdzību mēs nododam atvasei savu mīlestību, rūpes, palīdzam viņam justies droši un dažkārt pat spējam viņu atbrīvot no sāpēm. Viens no efektīvākajiem pieskārienu veidiem, kas ļauj mazulim justies labāk, ir masāža. Fizioterapeite Madara Rupaine atklāj masāžas ieguvumus un skaidro, kādos gadījumos to noteikti vajadzētu ieviest mazuļa ikdienā.

Rupaine skaidro, ka zīdaiņa ikdienā noteikti vajadzētu ieviest masāžas, ja viņam ir palielināts muskulatūras tonuss. Muskulatūras tonuss ir muskuļu vai muskuļu grupas sasprindzinājuma stāvoklis. Un tonusam ir jābūt, jautājums tikai, vai tas atbilst normai. Taču to, vai tas atbilst normai, var noteikt tikai speciālisti. "Sirdsmieram iesaku nākt pie fizioterapeita sešu mēnešu un trīs gadu vecumā," ierosina Rupaine.

Vairāk par palielinātu muskulatūras tonusu lasi šajā rakstā.

Tāpat masāža ļoti labi noder, ja bērns, guļot uz sāna vai muguras, bieži veic ekstenziju (atliekšanos/ izliekšanos atpakaļ). Savukārt vecākiem bērniem tas palīdz attīstīt runu. Tā mazulim sniedz arī virkni citu ieguvumu:

uzlabo mikrocirkulāciju,

uzlabo kustību apjomu locītavās,

uzlabo kustību koordināciju,

mazina asimetriju,

uzlabo zīdīšanu,

mazina vēdera uzpūšanos.

Masāžai jābūt maigai un patīkamai bērnam, tās siltie pieskārieni ļauj ne tikai atbrīvot mazuli no palielinātā muskulatūras tonusa, bet arī liek viņam justies mīlētām un drošība. "Zīdainim jau no pašas pirmās dzīves dienas ir svarīgi justies drošam un pasargātam. Drošības sajūtu tam dod vecāku rūpes, pieskārieni un aprūpe, bet ir vēl viens veids, kā mazuli no sirds samīļot, un tā ir masāža," skaidro Rupaine.

Fizioterapeite skaidro, ka masāžai vienmēr jābūt patīkamai. Tas nozīmē – ja masāžas laikā mazulis raud, tā uzreiz ir jāpārtrauc. Pat tad, ja bērns ir nomierināts, to turpināt nevajadzētu. Tāpat Rupaine neiesaka veikt masāžu, ja:

mazulim ir palielināta ķermeņa temperatūra,

palielināti limfmezgli,

mazulis slimo ar akūtu infekciju,

neirodermīta gadījumā nemasēt sausās vietas.

Taču pirms uzsākt masēt savu mazuli, fizioterapeite iesaka vispirms griezties pie speciālista. Viņš ne tikai noteiks, vai bērnam ir vajadzīga masāža, bet arī paskaidros, kurai ķermeņa daļai jāpievērš pastiprināta uzmanība un apmācīs, kā to darīt pašiem. "Ja vecākiem tas izdodas, tad viņi to var darīt mājas apstākļos," stāsta Rupaine. "Vienīgi no pieredzes saku, ka vecākiem reti tas izdodas, jo mājas apstākļos bērns tam nepadodas un vecākus neuztver nopietni."