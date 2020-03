Septiņas bērnu tiesības, kuras pārkāpj daudzi vecāki

Mūsdienās daudz tiek runāts par bērnu tiesībām un arīdzan pienākumiem, turklāt nereti norādot, ka bērni to vien darot, kā skandējot savas tiesības, itin nemaz nepūloties pildīt pienākumus pret saviem vecākiem, sabiedrību kopumā. Šoreiz, nedaudz aizstāvot bērnu pozīcijas, palūkosim, kādas ir septiņas viņu tiesības, kuras pārkāpj teju lielākā daļa vecāku.

Par šīm tiesībām, kas atspoguļotas portālā "Detimail", kādā no savām lekcijām runāja bērnu psiholoģe Ludmila Petranovskaja. Lūk, galvenās tēzes no viņas sacītā par šo jautājumu!

Zīdaiņi

Tiesības būt ar saviem vecākiem

Nebūt ne visiem ir pašsaprotami, ka bērnam, kā minimums, vecumā līdz trīs gadiem ir tiesības uz mammu, uz to, lai tā viņam tiktu ne tikai nogurusi un stundiņu pirms nakts miega. Zīdaiņi visvairāk ir atkarīgi no iespējas būt kopā ar saviem vecākiem.

Tomēr mūsdienu pasaules dzīvesveids bieži vien nosaka agrīnu bērnu nošķiršanu no vecākiem. Mēs itin visur saskaramies ar ideju, ka vecākus savā ziņā jāatbrīvo no bērniem, kuri tiek uztverti kā apgrūtinājums.

Tagad tiek uzskatīts, ka tas ir normāli, ja mamma agri pēc bērna piedzimšanas atsāk strādāt. Visbiežāk šīs sievietes izjūt vainas sajūtu par to, ka bērniem velta maz uzmanības. Viņas attīstās starp karjeru un bērniem.

Mūsu sabiedrības svarīgs uzdevums ir atbrīvot mammas no šīs mokošās izvēles. Jau tagad pastāv daudz risinājumu, piemēram, darbs attālināti, elastīgs darba grafiks, un bērna kopšanas atvaļinājuma dalīšana starp abiem vecākiem.

Tiesības uz pieķeršanos, piesaisti

Jebkuram bērnam un jebkurā vecumā ir tiesības būt kopā ar saviem tuvajiem, gūt iespēju no viņiem saņemt mierinājumu, atbalstu, apskāvienus.

Viens no spilgtākajiem šo tiesību piemēriem – bērna nošķiršana no vecākiem gadījumos, kad tiek veiktas kādas medicīniskas manipulācijas. Bērni, kuri ārstējas, īpaši tie, kuriem gaidāmas kādas sāpīgas procedūras, grib saglabāt šo pieķeršanos vecākiem. Tiesa, pēdējos gados jau daudz kas ir mainījies, bet vienalga ik pa brīdim nākas dzirdēt, ka medicīnas personāls neļauj vecākiem iet līdzi uz kādām procedūrām. Bet tie patiešām, par laimi, ir izņēmuma gadījumi.

Dažādos rakstos tiek pieminēts termins "piesaiste", kas veidojas bērnībā, bet vēlāk visa mūža garumā ietekmē to, kā cilvēks veidos attiecības ar citiem un uztver pasauli kopumā. Kāpēc vecākiem par to vajadzētu zināt? Vienkāršoti skatoties, bērnībā izveidotā piesaistes drošības izjūta tiek saistīta ar to, kā cilvēks vēlāk izprot savas tiesības sabiedrībā, kā veidos starppersonu attiecības, kā izpratīs starppersonu mijiedarbību, kā uztvers un izzinās pasauli – bērna, pusaudža gados un tālākajā dzīvē. Plašāk par šo tēmu lasi psiholoģes Gitas Veisas rakstā.