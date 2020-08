Septiņas pazīmes, ka laulībā vairs nav prieka un mīlestības

Sirsnīgi smaidi, saldi čuksti, maigi glāsti un saprašanās no pusvārda – tas ir tas, kas piepilda un liek justies labi laulībā. Taču tad, kad iepriekšējā dzirksts sāk apsīkt un ar laulāto draugu vairs nejūtaties kā cimdiņš ar rociņu, vērts padomāt – vai tiešām esat laimīgi savā laulībā?

Pazīmes tam, ka laulība ievirzījusies negatīvā gultnē, tajā vairs nav mīlestības un prieka, var manīt, ja tam pievērš uzmanību. Tu vari atpazīt brīdinājuma signālus, analizēt savas attiecības un vērst visu par labu vai tieši pretēji – saprast, vai tiešām situāciju var glābt. Neviens, protams, nevēlas būt nelaimīgs savā laulībā, bet reizēm ir grūti saprast, ka piemeklējusi krīze, it īpaši ilgstošās attiecībās. Iedvesmojoties no vietnes "Marriage", turpinājumā atradīsi septiņas pazīmes tam, ka laulība ir nelaimīga.

Savstarpējā komunikācija ir neveiksmīga

Viena no būtiskākajām pazīmēm tam, ka laulībā nevalda saskaņa, ir atvērtas komunikācijas trūkums. Katru veselīgu attiecību pamatā ir veiksmīga savstarpējā komunikācija, bet tās neesamība liecina tikai par vienu – attiecības nav veselīgas un laimīgas. Ja ar partneri nerunājat aci pret aci, tā vietā sazinoties ar īsziņu palīdzību tajos dienas periodos, kad neesat viens otram blakus, verbālo komunikāciju pabīdot otrajā plānā, – jums ir problēmas saprasties.

Nelaimīgā laulībā būs grūti komunicēt efektīvi. Tas nozīmē, ka tev vienkārši partnerim vairs nav, ko teikt. Ja ikdienas panākumus, notikumus vai rūpēs savam laulātajam draugam nepastāsti pirmajam, tā ir zīme, ka attiecības ievirzījušās nevēlamā gultnē. Kā atrisināt un glābt laulību, ja piemeklējušas komunikācijas problēmas? Pirmais solis ir sākt savstarpēji runāt, ja tas neizdodas – jāmeklē laulību konsultanta vai pāru terapeita palīdzība. Ja saņemsiet sev noderīgo padomu, iespējams, atjaunosies iepriekš sirsnīgās un piepildītās attiecības.

Strīdi vairs nenotiek ar aktīvu iesaisti un atrisinājumu

Ja attiecībās esat spēruši soli nost no saasinātās komunikācijas – strīdiem – tā vietā distancējoties viens no otra, tikai, lai neraisītos konflikts, tā ir vēl viena zīme, ka laulība nenes prieku. Strīdi nereti noved pie vēl ciešākas tuvības, jo tas paspilgtina attiecības, ja pēc kašķa pāris izrunā un saprot, kas jādara, lai attiecības stiprinātu un argumentu atrisinātu. Taču klusums ir nāvējošs.

Laika gaitā, protams, ir dažādi sīkumi, kas var "uzsist asinis" un novest pie ikdienišķiem strīdiem, – tas ir normāli jebkurās attiecībās. Taču tad, ja tev pat vairs nav vēlmes norādīt partnerim uz to, ka tev nepatīk viņa izvēles vai darbības, tā ir viena no acīmredzamajām zīmēm, ka neesi laimīgs laulībā.

Tu vairs neiztēlojies kopīgu nākotni

Kāds gan var būt turpinājums laulībai, ja tu vairs nespēj iztēloties kopīgu nākotni, redzot sevi un otro pusīti plecu pie pleca novecojam? Redzēt sevi un partneri nākotnē, laimes ieskautiem kopā ar mazbērnu bariņu, divatā lauku mājās (vai jebkurā citā jums vēlamā scenārijā), ir būtiski. Ja vairs neiztēlojies kopīgu nākotni, iespējams, ka tādas arī nebūs.

Tāpat, ja iztēlojies laimīgu nākotni bez sava partnera, tā ir viena no muļķudrošajām pazīmēm, ka neesi laulībā laimīgs un piemeklējušas likstas. Ja sevi esi pārliecinājis, ka tev ir vienalga, šķiršanās liksies mazāk sāpīga. Turklāt nākotnes iztēlošanās bez partnera ir zīme, ka ar vienu kāju jau esi spēris kāju ārpus attiecībām un nevelti sevi laulības glābšanai.

Jūs dzīvojat atsevišķas dzīves

Ja laulībā jūties iestrēdzis un nevari aiziet, loģiska ir izvēle aizpildīt savu laiku ar lietām un aktivitātēm, kas patīk tev, neiesaistot tajās partneri. Tā ir vēl viena zīme, ka laulība ir nelaimīga, ja viens otru nesaprotat un nepiedāvājat kompromisu, lai apmierinātas būtu abas puses.

Tu partnerim vairs neprasi viņa viedokli par nozīmīgiem lēmumiem, kas līdz šim bijis viens no lauleņu pienākumiem – abiem būt draugiem un padomdevējiem. Ja šo lomu tavs partneris vairs nepilda, acīmredzot trūkst saskaņas un saskarsmes, lai attiecības būtu laimīgas.

Partneris tev nešķiet fiziski pievilcīgs un seksuālā dzīve sašķobījusies

Viens no sarkanajiem karodziņiem, ka laulībā valda problēma, ir tas, ka seksuālā tuvība ir aizvien retāk sastopama parādība jūsu attiecībās. Ja abi esat seksuāli aktīvi, šķietami viss ir kārtībā ar reproduktīvo veselību, bet sekss gada laikā ir tik, cik saskaitīt ar rokas pirkstiem, tā vien ir zīme, ka kaut kas nav kārtībā. Ja partnerim neizrādi fizisko pieķeršanos, piemēram, skūpstot, apskaujot, tas liecina par to, ka kāds no jums nav īsti laimīgs. Intimitātes trūkums un fiziskās pieķeršanās neizrādīšana ir viena no zīmēm, ka laulības kuģis stūrē šķiršanās virzienā.

Tu laulībā jūties nedroši par sevi

Kad jūti, ka vairs nesaproti, kā laulībā izturēties vai kāda loma tev tajā jāieņem, jūties neērti, nedroši vai nobažījies par to, kādā virzienā laulība virzās, tā var būt visai nepārprotama zīme, ka attiecībās nejūties laimīgs.

Nedrošība un bailes, vai nu nepamatotas vai reālas, ir vēl viena zīme tam, ka attiecībās ir problēma. Nedrošs partneris nozīmē to, ka vīrs vai sieva cīnās ar sevi, lai atrastu atbildes uz jautājumiem, kā attiecībās dzīvot. Turklāt šīs sajūtas laika gaitā mēdz tikai pieaugt, ja to pieļauj, un rezultāts reti kad ir pozitīvs.

Jūs vairs neesat saistīti

Brīžos, kad fiziski esat blakus, bet tajā pašā laikā prātā katrs citur, ir skaidrs, ka laulība vairs nav saticīga. Varat atrasties vienā istabā, bet viens no jums labprātāk lasīs grāmatu, bet otrs strādās pie datora, nekā pavadīs laiku kopā. Jūs vairs neesat saistīti pat tad, ja guļat vienā gultā. Tas viss norāda uz to, ka laulība ir krustcelēs.

Ja pieķer sevi pie domas, ka vairs aktīvi neiesaisties kopīgā laika pavadīšanā, bet labprātāk esi viens, tas norāda uz to, ka ar partneri vairs nejūtaties saistīti.

Tas viss liek uzdot sev jautājumu – ko darīt, kad laulībā vairs neesi laimīgs? Izšķirties var būt biedējoši, taču tajā pašā laikā uzturēt laulības saites, ja esi nelaimīgs, stipri ietekmē emocionālo un mentālo veselību. Vilkt attiecību saiti, kuru pavada konflikti un partneri ar zemu pašvērtējumu, ir smagi. Taču ir iespējams nelaimīgam pārim salabot ieplēsto māla krūzi, lai to piepildītu no jauna.

Tiklīdz kā apzinies pazīmes, ka laulībā neesi laimīgs, rīkojies. Pārdomā, kurš būtu labākais lēmums, meklē palīdzību pie pāru terapeita, ja nepieciešams. Tas palīdzēs izsvērt – jāšķiras vai jāstrādā pie tā, lai attiecības saglabātos un būtu laimīgas.