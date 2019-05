Septiņas tēmas, kas jauno vecāku starpā raisa strīdus

Esi piesardzīgāks ar mazuli



Mazie ir sajūsmā, kad tētis viņus uzmet augstu gaisā un pēc tam noķer. Lai cik jautra šī rotaļa liktos kā bērnam, tā arī tēvam, daudzas mammas šādos brīžos saķer galvu. Viņas nereti mēdz uzskatīt, ka šāda veida jautrība apdraud mazuļa drošību.

Andersons atklāj, ka viņš savā kabinetā bieži vien satiek jaunos vecākus, no kuriem viens uzskata, ka otrs ir pārāk piesardzīgs attiecībā pret bērnu, tādā veidā ierobežojot mazuli.

Risinājums: Šādā situācijā vecāki paši nespēs noteikt, kuram no viņiem ir taisnība, skaidro Andersons. Lai atrisināšu šo ieilgušo strīdu, ir jāvēršas pie trešās personas. "Vecākiem vajadzētu aprunāties ar kādu, kurš viņiem šādā situācijā spēs sniegt neatkarīgu un patiesu atbildi - nevis to, ko viens no viņiem vēlas dzirdēt," skaidro Laulību un ģimenes klīnikas vadītājs. "Tie var būt gan abu partneru vecāki, gan draugi, kuri paši ir vecāki, līdz ar to spēj sniegt pieredzē balstītu atbildi."

Kad tētis pieskata mazuli, mamma zvana ik pēc 10 minūtēm



Ir dienas, kad jaunā māmiņa vēlas veltīt laiku sev – satikt draudzenes, aiziet uz kino, doties uz treniņu vai relaksēties kādā skaistumkopšanas procedūrā. Šādās dienās mazulis visbiežāk tiek atstāt tēva uzraudzībā. Prombūtne māmiņām nereti liek justies bezspēcīgām un nemitīgi satraukties, vai tētis visu dara pareizi un mazulis jūtas labi.

Risinājums: Partneru starpā ir jāvalda uzticībai visos dzīves lauciņos, arī bērnu audzināšanā. Ja sieviete jau iepriekš ir redzējusi, cik lieliski viņas mīļotais vīrietis spēj tikt galā ar mazo, tad nav nekādu iemeslu satraukumam. Nevajadzētu aizmirst, ka tas ir arī vīrieša bērns, līdz ar to arī viņa interesēs ir, lai mazulis būtu laimīgs, paēdis un vesels.

Vīramātes nerimstošie padomi bērnu audzināšanā



Vīramāte jau ilgu laiku ir bijusi mamma un, labu gribot, vēlas savā pieredzē dalīties arī ar sava dēla sievu un mazbērna māti. Taču var gadīties, ka viņa un viņas padomi jaunajai sievietei šķiet vecmodīgi un uzbāzīgi. Šo nepatiku izrādot savam vīram, nereti var izcelties strīds.

Risinājums: Jaunajai māmiņai jābūt pieklājīgai un jāuzklausa vīramātes padomus, taču tajā paša laikā nevajdzētu justies spiestai tos ieviest savā dzīvē. Mātei ir visas tiesības pašai nolemt, kas ir un kas nav labs tavam bērnam. Tāpat vajadzētu censties visus lēmumus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, pieņemt kopā, arī to, vai ņemt vērā kārtējo vīramātes padomu bērna audzināšanā.

Savukārt, ja situācija ir tieši pretēja un jaunā māmiņa ar vīra vecākiem satiek lieliski, bet viņš ar sievas nemitīgi ir kā uz nažiem, tad izlasi šo rakstu, kurā eksperti iesaka, kā rīkoties, ja laulātais draugs nesatiek ar taviem vecākiem.