Septiņi 'droši' veidi, kā bērnam radīt ēšanas traucējumus

"Kamēr neizēdīsi, no galda necelsies!" – dusmīgi saka Janas stingrā vecmāmiņa. Meitenītei nepavisam negribas izēst visu mannā putras šķīvi. Viņai vispār tā negaršo, bet omīte nav pielūdzama. Un Jana ievelk elpu, lai ķertos pie karotes...

Pēc 15 gadiem Jana, visticamāk, "sēdēs uz diētām", jo nezinās, kad ir laiks apstāties, un nejutīs sāta sajūtu. Mēs paši ar savām rokām gandējam bērnu veselību nākotnē, nepareizi risinot īslaicīgas problēmas. Kā? To portālā "Ipsyholog" stāsta bērnu un ģimeņu psiholoģe Jekaterina Kesa.

Piespiež ēst



Mūsdienās, kad problēmu ar ēdiena pieejamību nav, turklāt tas ir kalorijām bagāts, rafinēts un sātīgs, to nemaz nevar ēst neierobežotā daudzumā. Turklāt bērns no ēdiena atsakās tad, kad jūt sātu. Viņš vairs nav izsalcis un no organisma saņem signālu – "pietiek". Piespiežot bērnu izēst visu porciju, mēs sagraujam bērna kontaktu ar viņa ķermeni, mācām pārēsties.

Piedāvā bērnam ierobežotu produktu ēdienkarti



Veselīgai ēšanai jābūt daudzveidīgai. Bieži vien bērni neuzņem vitamīnus un mikroelementus, jo ēd vienu un to pašu ēdienu. Pat sabalansēts ēdiens, kas atkārtojas no dienas uz dienu, rada nepatiku un vēlmi sevi iepriecināt ar kaut ko aizliegtu.

Bērnus baro ar pusfabrikātiem



Tajos atrodams paaugstināts cukura daudzums, krāsvielas, konservanti, palmu eļļa un citas nevērtīgas lietas. Pusfabrikātu rezerves derēs gadījumiem, kad pēkšņi nav elektrības vai notiks citi neparedzami gadījumi, bet katru dienu šādu ēdienu ēst nedrīkst.

Apbalvo ar ēdienu



"Pabeigsi mājasdarbu, dabūsi konfekti", "Savāksi istabu, pīrādziņš tavs". Nepadari ēdienu par balvu! Ēdiens tiek piedāvāts tad, kad cilvēks ir izsalcis. Bet bada sajūta dabiskā veidā parādās pēc kāda noteikta laika pēc iepriekšējās ēdienreizes.

Draudi nedot ēst par sodu



Bērnu nedrīkst atstāt badā. Bērniem, kuri apmeklē mākslas vingrošanu, jābūt "viegliņiem kā pūciņām" un viņi no draugiem aizņemas konfektes un bulciņas, jo to visu viņi nedrīkst. Saldumi kļūst par viņu galveno prieka avotu dzīvē. Skumji, bet fakts.

Ļauj ēst bez nekādiem ierobežojumiem, bez īpaša ēšanas režīma



Organismam ir grūti darboties bez sistēmas. Miegs, ēdiens – visas šīs dabiskās funkcijas veidojas daudz harmoniskāk, ja tiek atkārtotas vienā un tajā pašā laikā. Ja režīma nav, organismam ir daudz sarežģītāk darboties. Pēcāk tas negatīvi ietekmē cilvēka veselību.

Domā, kur rodas pieaugušie, kuri ēd reizi diennaktī, jo piemirsuši vai viņiem nav laika paēst? Vai kur rodas ieradums pastāvīgi kaut ko gremot? Attieksme pret ēdienu rodas bērnībā.

Uz "savu roku" ierobežo tauku, ogļhidrātu vai olbaltumvielu patēriņu



Piemēram, vecāki nolemj, ka bērnam ir jānotievē un no ēdienkartes izņem ogļhidrātus. Bet augošam organismam ogļhidrāti ir pat ļoti nepieciešami. Pievērs uzmanību, – bērniem tie ir vairāk vajadzīgi nekā pieaugušajiem.

Vai arī pieaugušie ļauj no bērna ēdienkartes izslēgt taukus. Bet labie tauki arīdzan nepieciešami augošam organismam. Bērns cenšas tos kaut kā dabūt, bieži ēdot kaitīgos produktus.

Pareizas ēšanas ieradumi nerodas vienā nedēļā un pat ne vienā mēnesī. Šim jautājumam jābūt aktuālam visiem ģimenes locekļiem. Tas ir sistemātisks un pārdomāts darbs – atmest kaitīgos ēšanas ieradumus, nomainot tos ar citiem, izplānojot ēdienkarti, nosakot noteikumus par uzvedību pie galda. Toties rezultāts noteikti iepriecinās. Gan tu pats jutīsies labāk, gan bērnam veidosi pareizo attieksmi pret ēdienu.

