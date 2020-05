Sešas populāras frāzes, kuras bez apdomas neteikt laulātajam draugam

Bieži vien starp vārdiem "laulība" un "mācīšanās komunicēt" tiek likta vienādības zīme, un tas mēdz ļaudis kaitināt. Nenoliedzami, laulības dzīve ir daudz kas vairāk, taču ļoti liela daļa problēmu atbirtu kā nebijušas, ja cilvēki spētu komunicēt veselīgākā manierē. Kā pēc iespējas saudzīgāk izstāstīt savu skata punktu un ar kādu frāžu lietošanu jābūt ļoti uzmanīgam, lasi turpmākajās rindās!

Viedokļu atšķirības nenozīmē ilgi būvētās mājas sabrukumu, taču šāda iespējamība ir pilnībā reāla, ja arī neapzināti tiek izvēlēti aizskaroši salīdzinājumi, viegli interpretējamas frāzes un neapdomīgi vārdu salikumi. Ļoti grūti precīzi definēt, ko vajadzētu vai nevajadzētu teikt konkrētās situācijās, taču lielos vilcienos iespējams izkristalizēt, kuras frāzes ir sliktākas par citām un turpmākai laulības dzīvei nekādi nepalīdzēs. Lūk, dažas no tām!

Nevaru, esmu aizņemts

Neapšaubāmi, pa galvu, pa kaklu nav jāmet visi iesāktie darbi malā tikai tāpēc, ka laulātais draugs izdomājis parunāties vai nolēmis doties ārā pabraukt ar velosipēdu. Ja tiešām iesākto vēlies pabeigt vai nodarbojies ar svarīgu jautājumu, mīļotais sapratīs, taču problēmas rodas, ja šī frāze kļūst par ieradumu. Lai gan lielākoties šķiet, ka tā tiek izmantota pamatoti, patiesībā ar laiku tā pārtop atrunā, kāpēc nepavadīt laiku kopā. Vietā piebilst, ka katrs pats ir sava laika noteicējs, tāpēc aizbildināšanās ar laika trūkumu patiesībā nozīmē, ka konkrētajam cilvēkam nevis vispārīgi nav laika, bet neatliek brīdis tieši tev.

Kā norāda "Fierce Marriage", ja tu esi pārāk aizņemts savai sievai/vīram, tu esi pārāk aizņemts ikdienas dzīvē kopumā. Ļoti iespējams, esi uzņēmies par daudz darbu un pienākumu, jo būšanai kopā vajadzētu būt vienai no abu dzīves prioritātēm.

Ar frāzēm, kuras vecākiem nevajadzētu skaļi teikt bērnu klātbūtnē, iepazīsties šajā rakstā.

Vienmēr un visur: "Šķiramies!"

Cilvēki bieži vien ir pārsteigti, kā pāri spēj kopā nodzīvot līdz pat zelta vai dimanta kāzām. Atbilde ir pavisam vienkārša – vārds šķiršanās nav viņu leksikā, jo, kad ir pārliecība par iespēju iziet caur sētas durvīm, vēlme censties un attiecības "labot" zūd. Laulības šķiršanas ierosinājumam vajadzētu būt pašai pēdējai opcijai, kad visi striķi plīsuši, taču ikdienā cilvēki to izmanto vietā un nevietā – reizēm arī vienkārši jokojoties.

Šķiršanos var salīdzināt ar padošanos. Nevar noliegt, ka reizēm situācijas tiešām nav atrisināmas, taču lielākoties tā saistāma ar nevēlēšanos kopīgi strādāt un vērst par labu, tāpēc šķiršanās ir vieglākais iespējamais risinājums. Ja šī frāze ikdienā tiek neapdomīgi izmantota, šķiršanās varbūtība palēnām palielinās. Arī tad, ja partneris to nav domājis nopietni, šādus vārdus dzirdēt ir sāpīgi.

Izplatītas frāzes, kuras ar steigu jābeidz ikdienā lietot, lūko šeit.

Tu vienmēr, tu nekad

Par šādām frāzēm var droši teikt – no viena grāvja otrā, taču teju nekad tā nav absolūta taisnība. Kaut vai tik vienkāršs apgalvojums kā "Tu nekad nenovāc aiz sevis traukus", ļoti iespējams, nav simtprocentīgi patiess, jo reizēm netīrie vakariņu šķīvji tiek aiznesti līdz izlietnei, nomazgāti vai ielikti trauku mazgājamajā mašīnā. Šādi izteikumi negatīvā gaismā atklāj nevis šķietami neizdarīgo cilvēku, bet gan norādītāju.

Neskatoties uz to, ka šādas frāzes parasti tiek izteiktas dusmu uzplūdā, tas sacītāju nostāda meļa lomā. Tās var arī veicināt partnera noslēgšanos. Piemēram, tā vietā, lai teiktu – "Tu vairs vispār negribi ar mani mīlēties!", norādi – "Pēdējā laikā jūtu, ka mazinājusies intīmā tuvība. Kā tev šķiet?" Ja spēsi savas domas ietērpt pareizajos vārds, efekts no kopīgas virzīšanās uz mērķi noteikti būs lielāks nekā no krišanas galējībās.

Salīdzinājums ar kaimiņu/slavenību/vecākiem

Ja vēlies pamatīgus strīdus, kašķī vajag iestarpināt pavisam īsu frāzi, kas radīs bumbas eksploziju: "Tu esi tieši tāda/-a pati/-s kā tava mamma!" Šis salīdzinājums parasti netiek pielietots reizēs, lai uzsvērtu, cik garšīgu ābolmaizi pēc ģimenes receptes izdevies uzcept. Tai ir negatīva emocionālā nokrāsa, jo visa pamatā ir salīdzinājums ar kādu citu – un tas var būt patiesi sāpīgi.

Šajā kategorijā ietilpst arī tāda frāze kā "Es gribētu, lai tu vairāk līdzinies… [piemēram, Pēterim, Džimam Kerijam, kaimiņam no pretējām durvīm vai citai personai]." Taču cilvēki nav lietas, kuras varētu tik vienkārši salīdzināt. Divu vienādu cilvēku nav, tāpēc vērtējot jāņem vērā katra individuālas kvalitātes, spējas un arī nelāgie ieradumi.

Foto: Shutterstock

Ir jābūt ļoti uzmanīgam, izvēloties vārdus, jo padarīt par nebijušu sacīto nevarēs. Kādas komunikācijas prasmes palīdz izvairīties no strīdiem gan pēc pirmā, gan arī divdesmitā kopā nodzīvotā gada, apkopots šajā rakstā.

Man vienalga

Lai nebūtu jāstrīdas un jāieslīgst liekās problēmās, viens no vieglākajiem risinājumiem ir vienkārši atbildēt: "Vienalga." Ja reiz kāds vārds var asinīm no dusmām likt bangot straujāk, tas nu ir šis, jo mēdz slēpt desmitiem dažādu emociju – sašutumu, piekrišanu, noliegumu, aizkaitinājumu, aizvainojumu un citas.

Izsacītais "vienalga" partnerim liek domāt, ka viņš nav gana svarīgs un arī viedokļu atšķirība šķiet pilnīgs nieks. Taču aplami arī domāt, ka tas nepiederas absolūti nevienai situācijai, taču lielākoties gan tiek izmantots brīžos, kad attiecības nav stabilākajā posmā. Izvairīšanās no "vienalga" sacīšanas rosinās ne tikai izskaidrot savu skata punktu, piemēram, kāpēc tevi apmierina sarunas beigšana uz šādas nots, bet arī kāpēc tev patiešām ir vienalga.

Kādas frāzes parasti sarunbiedros raisa dusmas, apkopots šajā materiālā.

Ko es šoreiz izdarīju nepareizi?

Šī frāze bez situācijas skaidrošanas var patiesi būt nevietā, jo liek partnerim domāt, ka secina viņa vietā. Šāda vārdu kombinācija rod priekšstatu, ka tu jau tāpat zini – partnera domās esi tas sliktais jūsu attiecībās. Neviens nevēlas justies kā laulības tiesnesis, kurš regulāri norāda uz visu slikto un nepadarīto, tāpēc "Ko es šoreiz atkal izdarīju?" un līdzīgas frāzes var likt viņam emocionāli noslēgties.

Lielākoties atbilde uz šādu jautājumu sastāv no vārdiem – viss kārtībā, nav tik svarīgi, kāpēc es vispār kaut ko atkal vaicāju. Šādā veidā cilvēki izvairās no konfliktiem, taču tas neatrisina galveno problēmas sakni.

Rakstā izmantota informācija no "Stylest", "Elite Daily".