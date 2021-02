Sešas problēmas, par kurām skaļi nerunā jaunās mammas

Bērna piedzimšana ir ne tikai viens no priecīgākajiem notikumiem ikvienas mammas dzīvē, bet arī nebūt ne vieglu pārbaudījumu laiks, turklāt kurus bieži vien nav pieņemts publiski apspriest. Tomēr jaunās mammas raižu iemesls nav tikai, kā iespējami ātrāk atgūt ķermeņa formas, kas bijušas pirms grūtniecības, – ir vēl virkne dažādu problēmu.

Nesaskaņas ar mīļoti vīrieti, pauze karjerā un ne tikai, – plašāk par to, ko var piedzīvot jaunās mammas, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājuma laikā portālā "Parents" aplūko psiholoģe Inna Tliašinova.

Izmaiņas ārējā izskatā

Pirmais, ar ko saskaras sieviete drīz pēc dzemdībām un atgriešanās mājās, – veselības atjaunošana. Hormonālā fona stāvoklis, kas ietekmē jaunās mammas uzvedību, un citas bioloģiskās nianses iepriekšējā normā atgriežas lēnām, šis process var arī ieilgt. Nerunājot jau nemaz par strijām, nokareno ādu, plīsumiem, rētām un citām dzemdību "sekām".

Ķermenis, kas nesen devis dzīvību jaunam cilvēciņam, var atjaunoties ne vienu vien mēnesi, un morāli tam sagatavoties var būt sarežģīti. Viens ir teorija, bet pavisam kas cits – piedzīvot to visu uz savas ādas. Labākais, ko var darīt citi ģimenes locekļi šajā delikātajā laikā, – atbalstīt jauno mammīti, bet viņai pašai censties sevi pieņemt un iemīlēt jaunajā veidolā.

Tieši tāpat ar pilnu nopietnību jāizturas pret ārstu rekomendācijām un savlaicīgi jādodas uz plānotajām pārbaudēm.

Pēcdzemdību depresija

Otra lieta, kurai būtu jāgatavojas jau iepriekš. Tā dēvētā pēcdzemdību depresija – tas ir sievišķās enerģijas, resursu trūkums, kas tik ļoti nepieciešams ne tikai, lai atgūtos pēc dzemdībām. Tam vajadzētu pietikt arī bērnam, vīram. Un visam pārējam vēl seko sievietes fizisko un emocionālo resursu trūkums.

Lai neiekristu pārdzīvojumu slazdā, kas radies uzreiz divu spēcīgu uzliesmojumu laikā, jaunai mammai ir jādomā ne tikai par mazuli, bet arī par sevi. Tikai uzmanības pievēršana atsevišķām detaļām palīdzēs atšķirt parastu nogurumu no daudz dziļākām problēmām. Tā kā pati sieviete var arī nepamanīt sevī daudzos simptomus, labāk pavaicāt vīram, citiem radiniekiem vai draugiem pavērot viņu, un uzreiz vērsties pēc profesionāļa palīdzības, ja parādās kādi trauksmes zvani.

Pēcdzemdību depresijas simptomi

Slikts garastāvoklis;

Emocionāls vēsums;

Apātija, jauno mammu nekas neiepriecina;

Trūkst dzīves jēgas ("nezinu, kāpēc no rītiem vērts mosties");

Trūkst motivācijas kaut ko darīt;

Pazemināta kustību spēja, letarģija, seja var būt it kā bez mīmikas, tā kā no vaska;

Ēšanas traucējumi – kompulsīva pārēšanās vai apetītes trūkums;

Domas par fizisku vardarbību pašai pret sevi vai pat bērnu.

Var parādīties psihosomatiski traucējumi, piemēram, hipertonija, fantoma sāpes (pacients jūt diskomfortu vai sāpes, bet izmeklējumu laikā viņa organismā nekādas pataloģijas neatrod, ar viņu šķietami viss ir kārtībā).

Depresija var noritēt arī ar smaidu uz lūpām, kad citu cilvēku klātbūtnē mammīte it kā rāda, ka bauda laimi, bet esot vienatnē, atkal ieslīgst apātijā, kas ir tuvu izmisumam.

Vientulības sajūta

Piespiedu pašizolācija ar bērnu 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā mēdz izraisīt dažādus iemeslus, lai piedzīvotu ne tās patīkamākās emocijas. Dažām mammām nav līdzās vecmāmiņu vai iespēju noalgot auklīti, lai kaut nedaudz samazinātu slodzi. Vai arī strādājošs vīrs, kuram tagad nākas vienam pašam uzturēt ģimeni, uzskata, ka sievai palīdzība nav nepieciešama, jo viņa taču "sēž mājās un neko nedara". Kā rāda prakse, šādu attiecību pieredze nereti ir visai bēdīga. Kad mamma ir "piesieta" mazulim caurām diennaktīm, viņa ne tikai bauda jaunās mammas prieciņus, bet arī uzņemas ļoti lielu slodzi. Visi viņas resursi ir veltīti bērnam. Bet no šādas attieksmes cieš visa ģimene.

Pirmkārt, ģimenes dzīvei nevajadzētu griezties vien ap bērnu. Šim mazulītim, kas nesen nācis pasaulē, jau no pirmās dienas ir jāmācās pielāgoties ģimenei, nevis otrādi, uzsver psiholoģe. Otrkārt, tētis kopā ar mammu ir kļuvuši par vecākiem, un arī viņam ir jāgūst tāds pats prieks un jāuzņemas atbildība, kā mammai – abi ir vienādās pozīcijās. Redzēsi, cik daudz laika tev parādīsies miegam un iekšējo resursu atjaunošanai, ja sāksi rūpēties arī pati par sevi. Tas nozīmē, ka mazuli varēsi atstāt vīram, pieradināsi vīrieti paveikt visus darbiņus un abi godīgi sadalīsiet pienākumus: viņš pelna naudu un nodrošina ģimenei, tu pa to laiku rūpējies par bērnu un māju, bet pēc tam abi kopā veltīsiet laiku kopīgajam mazulim. Šis brīdis, ja vien pie tā savlaicīgi piestrādāsi, kļūs par jūsu partnerattiecību laimes atslēdziņu, lai nebūtu jāpiedzīvo risks – vientulības sajūta.

Attiecības ar mīļoti vīrieti

Jā, jūs esat kļuvuši par vecākiem, un tas ir lieliski. Bet vēl jūs esat vīrs un sieva, un mazulis ir jūsu mīlestības auglis. Kad sieviete jūtas iztukšota un pastāvīgi fokusējas tikai bērna aprūpē, viņa vīrietim nespēj sniegt to enerģiju, kuru viņš sagaida. Viņa pati no tā cieš, zaudē pievilcību, veselību un vīra uzmanību. Te arī parādās iedīgļi krāpšanai, nodevībai, turklāt no abām pusēm, kas var novest pat pie šķiršanās un citām ģimenes drāmām.

Lai būtu laimīga sieviete, sieva un māte, katrai dāmai sākotnēji ir jāmīl pašai sevi, pēc tam vīru un savu kopīgo ģimeni un tikai pēc tam mazuli, uzskata psiholoģe. Tāpēc sadali darāmos darbus tā, lai atrastu laiku arī sev, pēc tam rūpēm par māju un vīru, un tikai pēcāk dancošanu apkārt mazuļa šūpulītim. Protams, ka tu mīli mazulīti vairāk par visu pasaulē un viņa vajadzības ir jāapmierina, tomēr viņš nav vienīgais, kuram vajag tavu uzmanību. Tieši domājot par to, lai mazulītis ik dienas justos laimīgs, viņam vajag adekvātu mammu, mīlošu tēti un stipru ģimeni kopumā. Un nekā citādi...

Nelūgtie padomi

Diemžēl, mums tā ir ierasts, ka visi, kuriem vien nav slinkums, sāk mācīt jauno mammu. "Uzvelc cepurīti, novelc zeķītes, kas gan tu par māti...!"– un līdzīga satura frāzes jaunajām mammām nākas dzirdēt pat no pilnīgi svešām tantītēm un onkulīšiem. Tāda attieksme no malas var attīstīt visai nopietnu nepilnvērtības kompleksu.

Tiklīdz tu sāki ieklausīties vispārējā neapmierinātībā, jutīsies ne tāda, kā visi, bet precīzāk, – tev šķitīs, ka esi ļoti, ļoti slikta māte. Tā nu gan nevajag! Cīnies pretī šiem nekauņām un neklausies nelūgtos padomos. Tikai tu zini, kas ir vislabākais mazulim, un kā ir jārīkojas. Ja tev vajadzēs kādu padomu, vērsies pie labiem jomas speciālistiem un ieklausies viņos, nevis tajos, kuri garāmejot, izsaka savas bezvērtīgās domas. Tas patiesi rada virkni sarežģījumu. Padevīgā poza vienmēr izraisa bailes, tāpēc šo nenoteiktību vēlams atmest, vēl pirms grūtniecības iestāšanās.