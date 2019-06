Seši padomi, kā bērnam iemācīt naudas vērtību un to, kā ar to rīkoties

Lai cik ļoti mums dažreiz negribētos to atzīt, naudai mūsu dzīvē ir liela nozīme – ar to mēs varam nodrošināt sev pajumti, apģērbu, ēdienu un citas nepieciešamās lietas. Speciālisti uzskata, ka bērns jau no mazotnes ir jāmāca, kā gudri apieties ar naudu. Un lielākā daļa vecāku tam piekrīt. Taču dažreiz var rasties neizpratne, ar ko sākt un kā to savai atvasei vislabāk paskaidrot.

"Swedbank" Finanšu institūts dalās padomos, kā vienkāršā un saprotamā veidā bērnam palīdzēt apgūt naudas vērtību un iemācīties ar to rīkoties. Izvēlies vienu aspektu, palīdzi atvasei to apgūt un tad pārej uz nākamo līmeni. Noteikti atceries uzslavēt bērnu par viņa mazajām uzvarām ceļā uz patstāvību, rīkojoties ar naudu.

Izvēle starp saldumiem katru dienu vai vienas noteiktas rotaļlietas pirkumu konkrētā laika periodā – tie ir pirmie, bet ļoti nozīmīgie bērna mēģinājumi saplānot savu personīgo budžetu. Un gluži tāpat, kā visu citu, arī mācību par naudu un tās plānošanu bērni apgūst pakāpeniski, soli pa solim.

Ģimenes sarunās par naudu iesaisti arī bērnu

Ģimene ir tā vide, kurā bērns pirmo reizi sastopas ar naudu un gūst par to priekšstatu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai sarunās par naudas lietām tiktu iesaistīti arī bērni. Naudas vērtības izpratne sākas ar vienkāršām un ikdienišķām sarunām par to, kāpēc nevaram nopirkt tik daudz saldumu, cik sirds kāro, kāpēc mammai un tētim jādodas uz darbu, kāpēc nevaram iegādāties tādu pašu jaunu auto kā kaimiņiem, kāpēc nevajag lieki tērēt elektrību vai ūdeni u.tml. Tāpat sapratni par naudas vērtību veido arī diskusija par to, ko un uz kā rēķina ietaupīt, lai atrastu dažus eiro bērnam tīkamam mērķim.

Vizualizē naudas vērtību

Vislabākais veids, kā palīdzēt bērnam saprast naudas vērtību, ir pārtulkot naudas summas bērnam saprotamos jēdzienos, piemēram, pastāstot, cik rotaļlietu vērts ir ikmēneša komunālo maksājumu rēķins. Lai izskaidrotu atšķirību starp diviem un pieciem eiro, nodemonstrējiet, cik daudz saldumu par katru konkrēto summu iespējams nopirkt. Šādā saprotamā veidā bērnam izdosies daudz ātrāk un vieglāk izprast naudas vērtību.

Ļauj bērnam pašam samaksāt par savu pirkumu

Lai arī mūsdienās norēķināšanās ar bankas karti ir ērta un vienkārša, naudas vērtības apguvei un izpratnei tā tomēr ir pārāk abstrakta. Ja vien iespējams, mācību nolūkos mēģiniet veikalā norēķināties skaidrā naudā, un ļaujiet bērnam pašam samaksāt par savu izvēlēto preci. Tas bērnam ļaus ne tikai justies "lielam", bet arī sniegs praktiskas iemaņas izpratnei par naudas vērtību.