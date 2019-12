Būt brīvam no bērniem mūsdienās aizvien biežāk ir izvēle, nevis apstākļu sakritība. Kaut mēs dzīvojam laikmetā un kultūrā, kur katram ir tiesības pašam lemt, ko darīt ar savu dzīvi un ķermeni, sabiedrība vēl aizvien par vienu no sievietes galvenajiem uzdevumiem uzskata bērna iznēsāšanu un audzināšanu. Gadījumos, kad sieviete nolemj nekļūt par māti, tiek pieņemts, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā.

Klīniskā psiholoģe Iveta Krūmiņa, psihoterapeite Inese Ruka, kognitīvi biheiviorālā terapeite Inese Lietaviete un antropoloģe Elīna Kursīte atklāj, kādi ir izplatītākie iemesli, kāpēc sieviete nevēlas bērnus, un cik traumējošs ir sabiedrības spiediens šajā jautājumā.

Ir dažādi iemesli, kāpēc sieviete var nolemt nekļūt par māti. Izvēle būt brīvai no bērniem var būt saistīta gan ar makrosociāliem faktoriem (sieviešu aktīva iesaistīšanās darba tirgū, pāreja no padomju kolektīvisma sabiedrības uz galēja individuālisma patērētājsabiedrību, sociālkulturālās izmaiņas sabiedrībā, kur bērna ieņemšana un audzināšana vairs netiek uzskatīta par ētisku normu vai automātisku pienākumu), gan arī dziļi personiskiem, psiholoģiskiem motīviem.

Pretēji populārajam stereotipam, tikai neliela daļa sieviešu atsakās no bērniem labāku karjeras izaugsmes iespēju dēļ, minēts 2005. gadā Sieviešu un darba izpētes un izglītības centra (Centre for Research and Education on Women and Work) veiktajā pētījumā par sievietēm bez bērniem Ziemeļamerikā.

Nav zināms, cik daudz sieviešu Latvijā ir nolēmušas nekļūt par māti, taču antropoloģe uzsver, ka viņu skaits noteikti palielinās. To pierāda arī tas, ka pēdējo 30 gadu laikā samazinās bērnu dzimstības rādītāji un proporcionāli pieaug sieviešu vecums, kurā viņas dzemdē pirmo bērnu.

Par iemesliem, kāpēc sievietes Latvijā izvēlas dzīvi bez bērniem, lasi rakstā.