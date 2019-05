Sievietes atzīst, ko grūtniecības laikā vēlētos dzirdēt no mīļotā vīrieša

"Tu izskaties nogurusi"



"Jā, es esmu! Paldies, ka pamanīji! Dažreiz mēs vēlamies, lai mīļotais vīrietis pamana un atzīst to, cik grūtniecība atņem daudz spēka. Tas ir fiziski, emocionāli un garīgi smags darbs, līdz ar to dzirdēt manu vīru atzīstam, ka tas tā ir, man daudz nozīmē. Ir jauki, ja vīrs uzslavē par paveikto un par to, cik labi tu tiec galā ar grūtniecības uzveltajiem pārbaudījumiem, taču tikpat svarīgi ir tas, ka viņš no visas sirds un patiesi ir spējīgs atzīt, ka tas ir grūti," atzīst Kirstena.

"Es nespēju iedomāties, kam tu šobrīd ej cauri"



"Sāpošas pēdas, vēlme doties uz tualeti ik pēc desmit minūtēm, nepārvarama kāre pēc dīvainākajām ēdiena kombinācijām, es nedomāju, ka vīri, vismaz manējais noteikti, spēj sevi iztēloties grūtnieces vietā. Un tas, ka viņš atzīst, ka grūtniecība ir smags periods, kas prasa daudz darba un dažkārt sievietes padara vai trakas, man dotu vairāk spēka un ļautu saprast – tas, ka es šobrīd ēdu šokolādes batoniņu, kas iemērkts krējuma mērcē, ir pavisam normāli," skaidro Liza.

"Es šodien nedzeršu"



"Gaidību laikā jaunajai māmiņai nav ieteicams lietot alkoholu, un lielākā daļa šo noteiktumu stingri ievēro. Pat glāze vīna kopā ar draudzenēm pie vakariņu galda nav ieteicama. Šī iemesla dēļ es vienmēr jutos izolēta, kad mēs devāmies uz kādu ballīti vai vakariņojām kopā ar draugiem. Visbiežāk es biju vienīgā, kas nelietoja alkoholu. Mans vīrs nekad nepiedzērās, taču labprāt pievienojās pārējiem kopīgajā alkohola malkošanā, kamēr es centos izbaudīt ūdens garlaicīgo garšu. Jāsaka, ka tam nebija liela nozīme, taču es noteiktu justos vairāk atbalstīta, ja pirms kāda no šādiem pasākumiem vīrs paziņotu, ka šovakar nedzers. Kad grūtniecība būs galā, mēs varēsim abi par to kopīgi pacelt glāzes," iedrošina Tīna.