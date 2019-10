Sievietes ir no Venēras, vīrieši – no Marsa: 5 izplatītākie mīti par pretējo dzimumu un attiecībām

Kad runa ir par sievietēm un vīriešiem, katram ir savs viedoklis, kas lielākoties ir balstīts uz to, cik atšķirīgi mēs viens no otra esam. Taču, kas par to minēts pētījumos? Vai tiešām mēs esam tik dažādi tieši dzimuma dēļ, vai tie ir tikai kārtējie mīti, kam mēs izvēlamies akli ticēt?

Portālā "Psychology Today" apskatīti pieci izplatītākie mīti par vīriešiem, sievietēm un attiecībām.

Sievietes ir romantiskākas nekā vīrieši



Kaut lielāka daļa romantisko filmu auditorijas sastāv no sievietēm un arī sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt, ka tieši sievietes ir tās, kas alkst pēc romantikas, psiholoģe Gvendolīna Sedmane atklāj, ka tas tā nebūt nav. "Patiesībā vīriešiem ir romantiskāks skatījums uz mīlestību nekā sievietēm," viņa stāsta. Mīlestība no pirmā acu skatiena, tikai viena īstā un patiesā mīlestības visas dzīves garumā – šīs ir frāzes, kam vīrieši tic vairāk nekā sievietes. Tas ir pierādīts vairākos pētījumos, kuros izmantota "Romantiskās pārliecības skala" ("Romantic Beliefs Scale"), kuru aizpildot, cilvēkam ir jāatzīmē, cik lielā mērā viņi piekrīt konkrētiem apgalvojumiem par mīlestību un attiecībām. Gandrīz vienmēr iepriekš minētajiem apgalvojumiem vairāk piekrīt vīrieši nekā sievietes.



Vardarbības upuris vienmēr ir sieviete



Kad cilvēki domā par vardarbības upuri, sevišķi attiecībās, viņi uzreiz vizualizē sievieti. Un tā ir tiesa, sievietes krietni vairāk nekā vīrieši cieš no fiziskās un emocionālās vardarbības, taču tas nenozīmē, ka arī pretējā dzimuma pārstāvji nenonāk līdzīgā situācijā. Arī klīniskā psiholoģe Maija Ābeltiņa raidījumā "Viņa skaidro" atzīst, ka sievietes var būt varmācīgas pret vīriešiem. Taču viņa uzsver: "Sievietes fiziski kopumā tomēr ir vājākas nekā vīrieši, tāpēc varmāka var izvēlēties emocionālo vardarbību un pazemošanu kā savu varas apliecinājumu, nevis fizisko izrēķināšanos."

