Sirsnīgais un komiskais skolotājas Putnes 'Aizdatorijā'. Skolēni un skolotāji attālinātajās mācībās

Un tad tu sabrūc. Jo tev šķiet, ka arī tu neko vairs nevari atrast. Un varbūt arī neko vairs nevajag meklēt.

...un man aizvien konkrētāk liekas, ka mēs visi varbūt jau sen esam sajukuši prātā...

* Nopīkst telefons. Kāds vidusskolnieks (-ce).

– Mīļā! Tu man esi vislabākā! Tu man uzlaboji visu gadu. Un taču būsi izturējusi arī šo, vai ne?

Vai ne?

* Nu tik nesaprotams laiks.

Tik savāds gads. Meitēna mamma saka: "Jums jānoturas. Viņiem reiz atkal saulainiem solos jāsēž un jāmācās."

"Esmu solījusies tos desmit bumbuļus izaudzināt..." es atbildu.

Kā aizlūst balss. Kā kamols kaklā. Nevar saprast. It neko nevar vairs saprast. Varbūt vienīgi to, ka Mīlestība ir dzīva. Tā ir. Jā. Varbūt vienīgi to.

* Literatūra, 8. klase

Lasām Rudītes Kalpiņas stāstu "Smaržas mīļotajai meitenei".

Viņi cits pār citu sauc: "Kas būs tālāk! Kas notiks tālāk! Kā gribas zināt, kas būs tālāk!!!!"

Stunda jau sen beigusies, viņi vēl pielipuši ekrānam un diskutē. Ādolfs un Agate. Agate un Ādolfs.

Es pa šķirbiņu lūru. Un smaids man tālu aiz ausīm aizķēries.

* Nopīkst telefons.

Kāda septiņklasniecīte: "Paldies par teātra mākslas stundām! Man tās ļoti patika. Tās bija piepildītas ar smiekliem un mīlestību. Es gaidu, kad beigsies pandēmija – tad mēs visi kopā iesim uz teātri! Un ļoti ceru, ka iestudēsim vēl kādu ludziņu (lūūūdzu...), lai vēlreiz piedzīvotu visas tās brīnumainās emocijas! Un vēl es ceru, ka satiksim vēl kādu aktieri (kā to Leļļu teātra aktrisi, ko nevar aizmirst)!"

Tā, lūk!

Teātri, Tevi Nevar Aizmirst.

* 2. semestra 1. diena.

Nopīkst telefons.

Kāds vidusskolēns: "Sveika, skolotāj! Mēs latviešu valodā iesākam gadu izcili – ar manu mīļāko Ziedoņa epifāniju!!!! Gribu mācīties!!! Paldies!!! "

Hm. Uz mirkli arī es izslienos staltāk – bērnam prieks.

* Ziņa no kāda 8. kases skolnieka:

"Es izlasīju par Aleksandru Grīnu. Paldies, skolotāj. Es visu vakaru tagad meklēju un lasu. Arī par karu. Meklēju, lasu un jūtos tā, it kā būtu kopā ar savu tautu. Un stāsts "Klusie ciemiņi" man iedūra sirdī. Arī par to man ir jādomā."

* Noskan telefons.

Ziņa no 11. klases: "Turies! Mums Tevi vajag "Patnī"!"