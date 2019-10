Skaidro bērnu neiroloģe: kā ketogēnā diēta palīdz epilepsijas ārstēšanā

Ketogēnās diētas ietekmē mainās arī gēnu materiāla izmantošana. Mums katram no dzimšanas ir savs gēnu komplekts. Lai gan gēni parasti dzīves laikā nemainās, tomēr ar dzīvesveidu, tai skaitā diētu, varam izmainīt, kuri gēni tiek vairāk, kuri mazāk izmantoti. Ketogēnās diētas radītās izmaiņas gēnu izmantošanā kopumā vērstas uz organisma izturību pret oksidatīvo stresu, kā arī paaugstina lēkmju slieksni – t.i., "vainīgajām" nervu šūnām grūtāk izraisīt epilepsijas lēkmi.

Diētas efekti

Ketogēnā diēta jāievēro vismaz trīs mēnešus, lai varētu spriest par tās efektu konkrētajam pacientam. Turklāt sākotnēji tiek turpināta arī līdzšinējā medikamentu terapija. Pēc trīs mēnešu ketogēnās diētas pielietošanas, atkarībā no sasniegtā efekta, tiek lemts par tālāko taktiku – turpināt līdzšinējo diētu vai ko mainīt. Kad redzams, ka lēkmju skaits un/vai smagums tiešām samazinās, var sākt plānot pakāpenisku medikamentu skaita un/vai devu samazināšanu. Apmēram divām trešdaļām pacientu izdodas samazināt lēkmju biežumu par vismaz 50 procentiem, bet daļa pacientu kļūst pilnībā brīvi no lēkmēm.

Veiksmīgākajos gadījumos iespējama ne tikai medikamentozās terapijas mazināšana, bet ar laiku arī ketogēnās diētas proporciju maiņa uz atvieglotāku variantu. Pat tiem, kam netiek sasniegts gaidītais lēkmju biežuma un smaguma samazinājums, ir savi ieguvumi no ketogēnās diētas. Neārstētam bērnam katra lēkme var likt mācīties vienu un to pašu atkal no jauna – piemēram, tikko staigāt sācis bērns pēc smagas lēkmes būs spiests sākt no jauna mācīties staigāt. Pat ja ketogēnās diētas laikā turpinās lēkmes, to ietekme uz attīstību var kļūt mazāka. Aprakstīti arī tādi pozitīvi blakusefekti kā labāks garastāvoklis, sajūta, ka tiek atgūta kontrole pār dzīvi un slimību. Mazinās miega traucējumi, depresijas simptomi.

Svarīgākās atziņas:

Ketogēnā diēta ir efektīva, bet grūta un pieļaujama tikai stingrā uztura speciālista un neirologa uzraudzībā – katra atkāpe no izveidotā diētas plāna var būt bīstama veselībai.

Ketogēnā diēta tiek pielietota tikai tajos epilepsijas gadījumos, kad ar medikamentiem nepietiek, bet ķirurģiska ārstēšana nav iespējama.

Ketogēnās diētas laikā tiek ierobežots ogļhidrātu patēriņš un par galveno enerģijas avotu kļūst tauki, tādējādi organismā tiek veicināta ketonvielu veidošanās no taukskābēm.

Ketogēnās diētas efektivitātes pamatā ir vairāki mehānismi, kas savstarpēji kombinējoties, mazina lēkmju biežumu un smagumu.

Lielākā daļa pacientu spēj samazināt lēkmju biežumu par vismaz 50 procentiem ar ketogēnās diētas palīdzību.

Vairāk noderīgu informāciju par epilepsiju vari izlasīt Latvijas Bērnu neirologu biedrības mājaslapā šeit, kur atradīsi arī plašāku skaidrojumu par to, kā ketogēnā diēta var palīdzēt mazajiem epilepsijas pacientiem. Turpat atradīsi arī vecāku pieredzes stāstus par to, kā ketogēnā diēta palīdz bērnam ar diagnozi epilepsija.

Izmantotie informācijas avoti:

1. D'Andrea Meira I, Romão TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP and da Conceição PO (2019) Ketogenic Diet and Epilepsy: What We Know So Far. Front. Neurosci. 13:5. doi: 10.3389/fnins.2019.00005

2. Liu XY, Chen J, Zhu M, Zheng G, Guo H, Lu X, Wang X and Yang X (2019) Three and Six Months of Ketogenic Diet for Intractable Childhood Epilepsy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Neurol. 10:244. doi: 10.3389/fneur.2019.00244

3. Żarnowska I, Wróbel-Dudzińska D, Tulidowicz-Bielak M, Kocki T, Mitosek-Szewczyk K, Gasior M, Turski WA (2019) Changes in tryptophan and kynurenine pathway metabolites in the blood of children treated with ketogenic diet for refractory epilepsy. Seizure: European Journal of Epilepsy 69 (2019) 265–272. https://doi.org/10.1016/j.seizure.2019.05.006

4. Chen F, He X, Luan G and Li T (2019) Role of DNA Methylation and Adenosine in Ketogenic Diet for Pharmacoresistant Epilepsy: Focus on Epileptogenesis and Associated Comorbidities. Front. Neurol. 10:119. doi: 10.3389/fneur.2019.00119

5. Fan Y, Wang H, Liu X1, Zhang J, Liu G (2019) Crosstalk between the Ketogenic Diet and Epilepsy: From the Perspective of Gut Microbiota. Mediators Inflamm. 2019 Jun 3;2019:8373060. doi: 10.1155/2019/8373060. eCollection 2019.

6. Masino, SA, Rho, JM. Metabolism and epilepsy: ketogenic diets as a homeostatic link. Brain Res. 2019;1703:26–30. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.05.049