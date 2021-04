Šķietami nevainīgas mammu lietotas frāzes, kas patiesībā var kaitēt meitu dzīvē

Līdz ar pieaugšanu cilvēku ietekmē ne tikai rīcība, bet arī tas, ko viņš no saviem vecākiem ir dzirdējis bērnībā. Dažreiz mēs, pieaugušie, nepamanām, cik gan toksiski var būt mūsu vārdi. Bet pa to laiku tie "iesēžas" bērna prātā, un tādas frāzes var kļūt par dzīves iestatījumu un to pabojāt.

Psiholoģe Karīna Rihtere portālā "Parents" skaidro, kādas ir tās šķietami nevainīgās frāzes, no kurām vajadzētu izvairīties, lai nevilšus paši nekļūtu par toksiskiem vecākiem.

"Toksiskas frāzes piespiež mums justies ne savā ādā, rada vainas sajūtu par to, kas mēs esam. Tās ir jebkuras apsūdzības, salīdzināšana, sarkasms, ironija, vispārinājumi, devalvācija un negatīvs vērtējums. Bieži vien ir tā, ka mēs nevēlamies aizvainot savu bērnu un reti aizdomājamies, kā mūsu neuzmanīgie vārdi ietekmē viņa psihi. Bet, jo biežāk mēs šīs frāzes atkārtojam, jo spēcīgāk tās iesēžas bērna zemapziņā," skaidro Rihtere. Lūk, viņa nosauc visbiežāk izteiktās toksiskās frāzes, kuras parasti meitām saka tieši mammas!

Tu taču esi meitene!



Bieži bērnu rotaļlaukumos var dzirdēt: "Neskrien! Tu taču esi meitene!", "Nedrīkst kāpt kokos! Tu taču esi meitene!", "Nekliedz! Tu taču esi meitene!"

Kā to saprot meitene: pastāv konkrētas normas un īpašības, kas piemīt vienam vai otram dzimumam. Un robežu pārkāpšana jāsaista ar sodīšanu un problēmām attiecībās.

Kādu ietekmi tas atstāj uz nākotni: tas bērnā iepotē vēstījumu, ka viņam jāatbilst standartiem, viņam ir sarežģīti saprast un pieņemt sevi. Piemēram, aktīva meitenīte, kura daudz kustas un pastāvīgi meklē piedzīvojumus, bet mamma saka, lai viņa mierīgi sēž smilšu kastē un "cep" kūciņas vai rotaļājas "mammās un meitās". Bērnam nākas apspiest savas patiesās vēlmes, darīt to, ko viņa nevēlas.

Pieaugušā vecumā tas nozīmē sava "es" pazaudēšanu. "Meitene vēlas nodarboties ar ģeoloģisko izpēti, bet labas meitenes taču mācās par juristiem vai finanšu speciālistiem. Zinātnes vietā viņai nākas būt kārtīgai ģimenes sievietei. Viņa dzīvo iedomātu un uzspiestu stereotipu pasaulē. Ar viņu ir ērti apkārtējiem, bet viņai pašai ar sevi nebūt nav tik komfortabli," skaidro speciāliste.

Tu taču kādreiz būsi māte!



Saistībā ar hipotētisko nākotnes mātes lomu meitenes nedrīkst cilāt smagumus, nēsāt plānu apģērbu vai uzsākt seksuālas attiecības līdz laulībām. Mēs nereti sakām, ka meitenei nebūt nav obligāti veidot karjeru un ieviest citas intereses dzīvē.

Kā to saprot meitene: vienīgā sievietes funkcija – dzemdēt un audzināt bērnus. Viņas interesēm un sapņiem nav nozīmes.

Kādu ietekmi šī frāze atstāj uz nākotni: ar šādām frāzēm mēs pilnībā devalvējam meitenes dzīvi nākotnē. Viņa saprot, ka vienīgais veids, kā sevi realizēt, – ir laist pasaulē bērnus. Bet ja viņa to nevarēs vai nevēlēsies, dzīve zaudēs jēgu. Cits variants: sieviete dzemdē, bet kaut kādu iemeslu dēļ nevar bērniem veltīt 24 stundas septiņas dienas nedēļā. Tad viņai parādās vainas sajūta, sliktas mātes komplekss.

Ja sieviete visu dzīvi velta tikai mātes lomai, atsakoties no citām interesēm, viņa vēlāk var "palikt pie sasistas siles". Bērni izaug, pamet vecāku ligzdu, bet māte, kura sevi visu ziedojusi tikai atvašu audzināšanai, vairs nezina, kā dzīvot tālāk.

Esi maigāka!



Strīdīgās situācijās, kad meitenei ir jāaizstāv sevi vai savas intereses, mēs mēdzam teikt, ka viņai jābūt maigākai, viltīgākai un tiek ieteikts nepievērst uzmanību agresoram vai tam, kurš nozog viņas sasniegumus.

Kā to saprot meitene: viņas jūtas un intereses nav svarīgas. Vai arī viņa var piekāpties. Nepatīkamās situācijās ir jāpaciešas, jāapslāpē jūtas, jāpielāgojas agresoram un varmākam. Galējā gadījumā var pamēģināt savu panākt ar viltību vai mānīšanos.

Kādu ietekmi tas var atstāt uz nākotni: jūtu apspiešana, bailes izrādīt "sliktās" emocijas un aizliegums izteikties tieši var novest pie pasīvās agresijas un sava veida izdegšanas (psiholoģisks vardarbības veids, kurā manipulators noliedz notikušo un apšauba upura adekvātumu). Turklāt, kā norāda psiholoģe, ja meitene kopš bērnībās ir pieradusi paciest, viņa riskē iestrēgt līdzatkarīgās attiecībās.

Tu taču esi topošā saimniecīte!



Tāpēc tev jāpalīdz mājas darbos, jāmācās gatavot un lāpīt zeķes. Mēs sakām, ka meitenes uzdevums ir būt pavarda sargātājai un ar laiku pilnībā viņai jāpārņem mājsaimniecības pienākumi.

Kā to saprot meitene: ideālai sievietei vienai jāsēž mājās un ar visu jātiek galā bez citu palīdzības.

Kādu ietekmi tas var atstāt uz nākotni: jebkuri centieni pēc ideāla var novest pie izdegšanas un pazemināt pašvērtību. Bieži vien mūsdienu sieviete nevar vai nevēlas būt tikai un vienīgi mājsaimniece. Atnākot no darba, viņai sākas otrā maiņa: ieviest kārtību mājās, gatavot ēst.

Pat ja sieviete sniedz ievērojamu ieguldījumu ģimenes finanšu budžetā un tiek uzskatīta par lielisku speciālistu darba vidē, viņu vienalga vērtē pēc tā, cik tīra ir viņas mājas, kā viņa gatavo ēst utt., norāda Rihtere.

Agri vai vēlu sieviete arī pati var sevi pārtraukt novērtēt pietiekami augstu un zaudēt visas savas intereses.