Šķietami nevainīgas nianses bērna uzvedībā, kas var signalizēt par nopietnākām problēmām

Visi bērni pārkāpj noteikumus. Tādā veidā viņi testē pasauli, cenšas atrast ietvaru, aiz kura viņi nevar iziet. Vairums bērnu kaprīžu un blēņu ir dabisks apkārtējās realitātes iepazīšanas process. Tomēr ir brīži, kad šķietami ierastā un pietiekami nevainīgā bērna uzvedība var signalizēt par kaut ko nopietnāku.

Portāls "Adme" iedziļinājies psihologu padomos un aplūko piecas situācijas, kurās būtu ieteicams vērīgāk pievērst uzmanību bērnam. Bet raksta noslēgumā kā neliels bonusiņš – dažas dzīves situācijas, kas bieži satrauc vecākus, bet patiesībā ir absolūti normāla parādības bērna attīstības procesā.

Izvēlība ēdienkartē

Bieži vien bērni pietiekami izvēlīgi izturas pret ēdienu un kategoriski atsakās ēst vienu vai citu ēdienu. Tas var signalizēt par bērna emocionālām problēmām. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka ļoti izvēlīgiem bērniem depresiju diagnosticē divas reizes biežāk, nekā bērniem, kuri ēd visu jeb vismaz nav tik izvēlīgi.

Pēc pētījuma autoru teiktā, no 14 līdz 20 procenti vecāku sūdzas par to, ka viņu bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem atsakās ēst gana daudz produktu. Pētnieki analizējuši grupiņu šī vecuma mazuļu un noskaidrojuši, ka mērenai vai spēcīgi izvēlīgai gaumei ēdienā paaugstinātas trauksmes riska attīstība ir gandrīz divreiz augstāka, nekā tiem bērniem, kuri ne tik izvēlīgi attiecas pret ēdienu. Turklāt mazuļiem ar augstu un vidēju izvēlības pakāpi daudz biežāk ir novērojami depresijas simptomi.

Te atradīsi uztura speciālistes Olgas Ļubinas ieteikumus, kā izvēlīgam ēdājam iemācīt ēst veselīgi, bet šajā "Cālis" foruma diskusijā, iespējams, varēsi smelties pieredzi un idejas, kas liks aizdomāties par to, vai nebūtu vērts bērnu parādīt kādam speciālistam, lai noskaidrotu, vai mazajam nav saredzami autiskā spektra traucējumi.

Cimperlīga attieksme pret ārējo izskatu

Bērns sūdzas, ka viens vai cits apģērba gabals spiež vai berž, kaut kādas lietas viņš vispār atsakās vilkt, toties ir apģērba gabali, ko viņš nevēlas pat vilkt nost, neraugoties uz to, ka tie jau ir nolietojušies pat līdz caurumiem. Turklāt bērns neņem vērā laikapstākļus un var pieprasīt cepuri siltā dienā vai otrādi – aukstā laikā vēlēties vilkt kādu vasarīgu apģērbu. Daudzi vecāki pret šādu bērna uzvedību attiecas kā pret banālu kaprīzi. Dažreiz tā arī ir, bet tāpat tā var būt pazīme, ka bērnam ir paaugstināta trauksmes sajūta.

Īpaši ir vērts aizdomāties, ja bērns papildus iepriekš minētajam arī nevar pieciest kaut mazāko netīrumu, pieprasa pārģērbties, ja pastaigas laikā uz kāda apģērba gabala parādījies kaut mazākais traipiņš, un ir gatavs mazgāt rokas ar ziepēm kaut pēc katrām piecām minūtēm. Protams, Covid-19 izplatības laikā šī tendence nenāks par ļaunu, bet mazam bērnam tāda tieksme tomēr var norādīt par kādiem emocionāliem traucējumiem.

Varbūt noderēs palasīt arī šo "Cālis" arhīva rakstu – par autismu. Bērnu slimnīcas klīniskā psiholoģe Marija Legzdiņa-Docenko uzsvēra, ka bērni ar autismā spektra traucējumiem var būt jutīgāki – viņi var sajust katru vīlīti drēbēs, viņiem var spiest pat nenozīmīgākās detaļas apģērbā. Šiem bērniem ir grūtības pieņemt kaut ko jaunu, histērija var sākties pat tad, ja kaut minimāli tiek izjaukta ierastā kārtība.

Izmanto gadžetus biežāk nekā ierasts

Daudziem bērniem patīk spēlēt spēlītes viedtālrunī vai datorā, taču tie, kuros ir nemiers, var daudz vairāk laika pavadīt pie ekrāniem. Pētnieki noskaidrojuši, ka pārmērīga aizraušanās ar gadžetiem var norādīt uz paaugstinātu trauksmi un stresu. Ja bērns ļoti daudz laika pavada ar savu viedtālruni, iespējams, viņš baidās palaist garām kādu svarīgu notikumu vai vēstījumu.

Ja esi pamanījis, ka tavs bērns pārāk bieži ir sācis pavadīt laiku pie sava tālruņa, pamēģini parunāties ar savu atvasi. Paspēlējiet kopā kādu spēli tiešsaistes režīmā, pavaicā, ko viņš parasti skatās tālrunī. Tādā veidā tu varēsi iegūt vērtīgu informāciju par to, kas satrauc bērnu.

Prasa jaunas rotaļlietas

Daudzi vecāki, jā, ko tur teikt, – gandrīz visi, saskaras ar bērnu činkstēšanu: "Nopērc, nopērc, nopērc...". Pieņemts uzskatīt, ka šādam etapam cauri iziet visi mazuļi, taču, pēc psiholoģes Ludmilas Petranovskajas domām, tas nav īsti pareizi. Ir normāli, ka bērnam līdz pusaudža vecumam nav jāuztraucas, ka viņam kaut kas pietrūks, viņa pasaulē ir pārpilnība, kurā katram tiek pēc vajadzības.

Tomēr, ja vecāki bieži bērna klātbūtnē strīdas par finansēm vai pārmet viņam kaut ko saistībā ar naudu, bērnā var veidoties deficīta modelis. Tādā gadījumā pasaule bērna acīs ir vieta, kurā visiem nav vietas, kurā visu laiku vajag censties kaut ko panākt un vienkārši tāpat nekas nenotiek. Tāpēc bērni, kuri savā uzvedībā parāda šo deficīta modeli, visu laiku skandina: "Gribu, gribu, gribu...", lai gan patiesībā viņiem nemaz īpaši nevajag šīs rotaļlietas, ko viņš tik ļoti lūdz. Viņi vienkārši grib pārbaudīt, vai vecāki par viņiem spēs parūpēties.

Tādu uzvedību koriģē pārpilnība. Tas gan nenozīmē, ka bērnam ir jāpērk viss, ko viņš pieprasa, bet tas nozīmē, ka ir jāatgriež normāla lietu kārtība, kurā vecāki sniedz bērnam kādus labumus nevis tāpēc, ka mazulis tos ir izprasījis vai nopelnījis, bet vienkārši tāpat, pēc pašu iniciatīvas. Spontānas, nedārgas dāvaniņas daudz vairāk parādīs mīlestību pret bērnu, nekā ar asarām izprasītās dārgās lietas.

Nemitīgi meklē jaunu informāciju

Ja bērns nemitīgi internetā meklē informāciju, monitorē jaunumus un sācis uzdot vairāk jautājumu, tas ir galvenais paaugstinātas trauksmes rādītājs, uzskata psihologi. Ja tev šķiet, ka tavs bērns kļuvis daudz zinātkārāks, viņam ir parādījušies jautājumi aptuveni šādā stilā: "Bet kas notiks, ja sāksies zemestrīce?", pacenties nemanāmi uzzināt, kas viņu uztrauc, un liec noprast, ka esi gatavs uzklausīt un palīdzēt. Neapšaubāmi, jaunu zināšanu gūšana ir apsveicama iniciatīva, taču, ja bērns to sācis darīt pastiprināti, ir vērts aizdomāties, kas viņu tik ļoti satrauc. Pat ja tā būs viltus trauksme, tev būs mierīgs prāts.

Uzvedība, kas var izbiedēt, bet ir absolūti normāla...

Histērijas. Tā ir normāla un pat veselīga bērna pieaugšanas daļa. Ar to palīdzību bērns parāda robežas un izpēta apkārtējo pasauli. Mēdz būt tā, ka histēriju kļūst pārāk daudz, un vecāki pārdzīvo, ka tāpēc bērniem ir nopietnas psiholoģiskas problēmas. Tomēr, visticamāk, tā vienkārši ir manipulācija. Ja pieaugušie ir gatavi piekāpties, lai tikai mazulis nomierinātos, viņš visai ātri saprot, ka kliegšana un asaras ir lielisks līdzeklis vēlamā panākšanai.

Šajā rakstā iepazīsties ar 10 iemesliem, kādēļ ir vērts bērnam sarīkot histērijas.

Briesmīga uzvedība svešu cilvēku klātbūtnē. Parasti mierīgais mazulis viesu klātbūtnē sāk trokšņot, skraidīt, saukt tevi paspēlēties... Dažus biedē šāda uzvedība, bet tas ir pilnīgi normāli. Ir jāsaprot, ka bērns piedzīvo trauksmi, redzot, ka tava uzmanība ir pievērta svešiniekiem. No tevis viņš vēlas saņemt apstiprinājumu, ka ar jūsu abu attiecībām viss ir kārtībā.