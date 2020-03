Slinki, savtīgi un nenovērtē vecākus – četri mīti, kas grauj priekšstatu par pusaudžiem

Ne reizi vien ir dzirdēts kādu sakām: "Pagaidi, kad pienāks pusaudžu gadi, tad tu redzēsi!" Dažkārt šķiet, ka jaunie vecāki jau kopš bērna piedzimšanas tiek biedēti ar laiku, kad jaunietis spītēsies pretim visam un visiem. Kaut ir neiespējami noliegt to, ka šis periods gan vecāku, gan jaunā pieaugušā dzīvē nav grūts, viens gan ir skaidrs – ne viss, ko reiz esam dzirdējuši par pārejas vecumu, ir taisnība.

Pusaudžu vecums jau gadu desmitiem tiek uzskatīts par vienu no smagākajiem posmiem bērna dzīvē. Garastāvokļu maiņas, sevis izzināšana, vēlme kļūt pastāvīgiem, bet tajā pašā laikā nepieciešamība pēc mammas un tēta uzmanības un mīlestības – tas viss liek vecākiem, kuru bērni straujiem soļiem tuvojas tīņu vecumam, uzdzen šermuļus.

Tieši tāpēc, ka šis attīstības posms tiek uzskatīts par vienu no grūtākajiem, tas gadu laikā ir ticis apvīts mītiem. Pusaudži ir slinki, nespēj uzņemties atbildību un negrib pavadīt laiku kopā ar vecākiem – šie ir tikai daži no pieņēmumiem, ko esam dzirdējuši no draugiem, paziņām, lasījuši internetā vai grāmatas. Taču vai tiešām tas tā ir? Vai visi pusaudži ir slinki, nespēj uzņemties atbildību un negrib pavadīt laiku ar vecākiem? Vai tomēr tie ir tikai mīti?

Esam apkopojuši četrus izplatītākos mītus par pusaudžiem, kas grauj sabiedrības priekšstatu par jauniešiem šajā vecumā.

Pusaudži nenovērtē vecāku pūles

Nereti vecākiem rodas sajūta, ka pusaudži nenovērtē viņu pūles. Šķiet, tu dari visu bērna labā, bet viņš bieži vien pat aizmirst pateikt paldies. Taču brīdī, kad tevi pārņem šāda sajūta, centies atcerēties sevi šajā laikā. Vai tad tu biji spējīgs novērtēt vecāku pūles? Visticamāk, ka nē. Toreiz tev bija svarīgāk kādu kleitu vilkt, lai iepatiktos puisim, kurā esi ieķērusies līdz ausīm, vai kā tikt ar draugiem uz nākamo ballīti.

Lai gan tagad varētu šķist, ka tavs pusaudzis ir nepateicīgs, būs laiks, kad viņš novērtēs visu, ko reiz viņa labā darīji. Galvenais ir pacietība, sapratne un iecietība. Tici vai nē, bet pēc vairākiem gadiem, iespējams, kādā kopīgā sarunā bērns tev izteiks tik ilgi gaidīto pateicību. Gluži tāpat kā tev bija nepieciešams laiks, lai novērtētu vecāku pūles, arī viņiem tāds ir vajadzīgs.