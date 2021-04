Soli pa solim – kā sagatavoties kontroldarbam vai eksāmenam

Tuvojoties mācību gada beigām, kontroldarbu un eksāmenu apjoms parasti palielinās. Ikviens pirms kontroldarbiem ir izjutis satraukumu, bet tikai daži to spēj pārvarēt salīdzinoši viegli un mobilizēt sevi darbam. Kā sagatavoties kontroldarbam gan fiziski, gan mentāli? Kā iegūt pārliecību par savām spējām? "STEaMup" komanda ir sagatavojusi dažus ieteikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pieraksti mācību stundu laikā



Labākais veids, kā kārtīgi sagatavoties kontroldarbam un mazināt satraukumu, ir iepriekšēja sistemātiska gatavošanās jau ilgāku laiku pirms paredzētā darba. Ļoti svarīgi ir klausīties un veikt pierakstus mācību stundu laikā, lasīt mācību grāmatas un veidot konspektus par kontroldarba tēmu. Atmiņā labāk saglabājas tā mācību viela, kas iepriekš ir pierakstīta. Šo noteikti ir vērts paturēt prātā.

Izveido savu mācību grafiku un plāno laiku

Gatavošanās kontroldarbiem būs efektīva tad, ja tā tiks labi saplānota jau no paša sākuma. Izstrādājot mācību grafiku, tajā vajag atzīmēt arī nelielas pauzes atpūtai. Ikviens mācību process būs daudz efektīvāks tad, ja ik pa laikam tiks izvēdināta galva un uz brīdi atpūtinātas acis. Grafiks ir jāsastāda tā, lai mācību process būtu vērtīgs un noritētu raiti, taču, lai to panāktu, ir nepieciešams sevi nedaudz pavērot. Kad ir vieglāk iegaumēt mācību vielu, un kad koncentrēšanās spējas ir lielākas – no rīta vai vakarā? Noskaidrojot šo un ieplānojot smagākus vai lielākus darbus laikā, kad cilvēks ir visproduktīvākais, rezultāti būs labāki.