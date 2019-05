Speciālisti par vakcīnām: slimība grūtniecības laikā var atstāt negatīvu iespaidu uz mazuli

Sievietes grūtniecības laikā ir uzņēmīgākas pret infekcijām. Tāpēc ārsti, plānojot grūtniecību, iesaka sievietei pārliecināties, ka viņas ķermenis un imunitāte ir pietiekoši spēcīga, lai iznēsātu mazuli. Pārbaudot veselību, neizbēgams ir arī jautājums par vakcīnām. Speciālisti iesaka jau pirms grūtniecības iestāšanās pārliecināties, vai ir veiktas visas nepieciešamās vakcīnas, jo dažas no tām gaidību laikā veikt nevar, līdz ar to riskam tiek pakļauta ne tikai topošās māmiņas, bet arī gaidāmā mazuļa veselība.

Imunizācijas nedēļas laikā eksperti diskutēja par vakcinācijas nozīmi sabiedrībā. Diskusijā piedalījās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas virsārste Indra Zeltiņa, Ginekoloģijas un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Vija Veisa, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Viens no diskusijas tematiem bija arī vakcinācija grūtniecēm.

Katru gadu vakcinācija novērš 2 līdz 3 miljonus nāves gadījumu visā pasaulē. Taču Latvijā ik gadu vakcinācija novērš 30-40 000 dažādus infekcijas saslimšanas gadījumus un vairāk nekā 100 nāves gadījumus bērniem, informē Slimību profilakses un kontroles centrs.

Sociālajos tīklos cilvēkiem var rasties iespaids, ka ir ļoti daudz vakcinācijas pretinieku, taču Perevoščikovs atklāj, ka statistikas datos ir novērojama pretēja situācija. 2017. gadā 98 procenti vecāku pieņēma lēmumu savu bērnu vakcinēt pret masalām.

Zavadska stāsta, ka ne visas vakcīnas cilvēku pasargā tādā mērā, ka viņam neparādās neviens slimības simptoms. Viņa skaidro, ka dažkārt pat vakcinētiem cilvēkiem var rasties nelieli slimības izraisīti simptomi, kas ātri pāriet, piemēram, vējbaku gadījumā var parādīties dažas pumpas.

Viena no riska grupām, kuras diskusijā iesaistītie eksperti īpaši apsprieda ir grūtnieces. Veisa atklāj, ka sieviete gaidību laikā ir uzņēmīgāka pret dažādām infekcijām – viņa vieglāk saslimst, un nereti grūtniecēm slimība norit smagāk. Tāpat topošā māmiņa gaidību laikā, saslimstot ar infekcijas slimību, to var nodot tālāk arī bērnam. Grūtnieces saslimšana uz gaidāmo mazulim var atstāt arī dažādas nelabvēlīgas sekas, piemēram, iedzimtas anomālijas, kā arī var izraisīt spontānu grūtniecības pārtraukšanos.

Lai izvairītos no šādām situācijām un pasargātu ne tikai sevi, bet arī gaidāmo mazuli, Veisa iesaka sievietēm vērsties pie ārsta, lai pārbaudītu, vai viņām ir veiktas visas nepieciešamās vakcīnas, brīdī, kad viņas plāno grūtniecību: "Dažreiz grūtniecības sākumā mēs šo to jau esam nokavējuši, tādēļ šī pirms grūtniecības vizīte būtu ļoti iesakām." Ginekoloģijas un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente gan uzsver, ka šādas situācijas notiek salīdzinoši reti, un visbiežāk sieviete dodas pie ārsta, kad grūtniecība jau ir iestājusies. Viņa skaidro, ka ir vakcīnas, kuras grūtniecības laikā nevar veikt, piemēram, vakcinācija pret masalām.

Ja grūtniecība ir bijusi neplānota vai kādu citu iemeslu dēļ sieviete pirms gaidību laika sākšanās nav devusies pie ārsta, lai pārbaudītu, vai viņai ir veiktas visas nepieciešamās vakcīnas, Veisa skaidro, ka kaut dažas no tām veikt vairs nebūs iespējams, ir vakcīnas, kas ir grūtniecēm drošas. "Ārsti un speciālisti ir ļoti piesardzīgi par to, ko grūtniecēm varētu rekomendēt, taču ir virkne lietu, ko mēs varam darīt grūtniecības laikā, lai pasargātu gan mammu no sarežģījumiem un saslimšanas, gan arī gaidāmo mazuli," skaidro Veisa.

Taču, arī tad, ja visas nepieciešamās vakcīnas ir veikta, tad grūtniecību būtu vēlams plānot tikai trīs līdz četras nedēļas pēc tam. "Risks ir teorētisks un neliels, taču tāds ieteikums ir," viņa piebilst. Kopumā Veisa iesaka sievietēm domāt par grūtniecību tikai pēc tam, kad sieviete ir vakcinējusies pret tām infekcijām, kurām nepieciešams. Tāpat vajadzētu arī atturēties no bērniņa ieņemšanas laika posmu, kurā vakcinācija iedarbojas.