Speciālisti: saruna ar bērnu nav gluži saraksts ar jautājumiem, kas jāatķeksē

Emocionāli tuvas attiecības ar vecākiem ir viens no faktoriem, kas palīdz pusaudžiem nenonākt riska situācijās. Uzmanīgi vecāki ir tādi, kas veido padziļinātas attiecības ar savu bērnu. Tie interesējas par bērna pieredzi un viedokli, viņa izjūtām, sapņiem, idejām un to, kā bērns izprot pasauli, uzsver "Centrs Dardedze" speciālisti, kuri nesen sākuši sociālo kampaņu ar mērķi uzsvērt vecāku būtisko lomu, sargājot bērnus no riskiem internetā.

Uzmanīgi vecāki vēro bērnu, cenšas saprast tā vajadzības un uzvedības iemeslus. Tie nekoncentrējas vienīgi uz audzināšanas mērķu īstenošanu, tiem ļoti būtiski ir veidot emocionālas, uz cieņu un uzticību balstītas attiecības ar bērnu. Šādas attiecības vislabāk ir veidot no paša sākuma, bet nekad nav par vēlu, lai tās sāktu attīstīt. Tava bērna emocionālās vajadzības un sajūtas Katram cilvēkam – neatkarīgi no vecuma – ir dzīvei un attīstībai būtiskas vajadzības. Tām ir pieskaitāmas pamata vajadzības, kas saistītas ar izsalkuma apmierināšanu, drošības izjūtu, attiecībām ar tuviem cilvēkiem, kā arī ar pozitīvu novērtējumu no citu cilvēku puses, mērķu sasniegšanu un personisko attīstību. Vēlme apmierināt šīs vajadzības ir dabīgs process. Tomēr mēdz būt gadījumi, ka vajadzību atpazīšana, nosaukšana un izpaušana sagādā grūtības pat pieaugušajiem. Šāds stāvoklis attiecas uz bērniem un jauniešiem, kas nupat atklāj pasauli, iepazīst sevi un piedzīvo daudz jaunu situāciju, kas viņos var izraisīt jaunas emocijas. Bērns var apmaldīties emociju virpulī un nepamanīt apdraudējumus, kā arī nesaprast citu cilvēku nolūkus pret viņu. Tādēļ svarīgi, lai vecāki pievērstu uzmanību tam, ko pārdzīvo bērns, nozīmētu skaidras robežas, atbalstītu bērnu tā vajadzību apmierināšanas procesā, kā arī uzmanītu to, kādā veidā tas tiek īstenots. Jaunāki bērni Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ir dabīgi paļāvīgi, ziņkārīgi un viegli pakļaujas par sevi vecāku cilvēku autoritātei. Tāpēc ir vērts pievērst uzmanību tam, kādas darbības tie veic internetā. Vēlme izzināt pasauli un iepazīties ar jauniem cilvēkiem var pakļaut bīstamiem kontaktiem, tostarp riskam, kas saistīts ar pieaugušu cilvēku seksuālo uzmākšanos. Foto: Shutterstock Pusaudži Pusaudžu vecumposms bieži vien ir ļoti dinamisks un to raksturo vairākas pārmaiņas pusaudža garīgajā un fiziskajā dzīvē. Ņemot vērā vēlmi un nepieciešamību veidot savu identitāti, noliegt vispārpieņemtos modeļus un vecāku sniegtās vērtības, pusaudži eksperimentē, pārbauda savas un citu noteiktās robežas, kā arī apšauba autoritātes. Vēlme nodibināt attiecības ar citiem cilvēkiem, iegūt jaunas izjūtas, mazināt negatīvas emocijas, stresu, bēgt no problēmām, dabīga zinātkāre, izklaižu meklēšana, cīņa ar garlaicību, nepakļaušanās vai vēlme izrādīties vienaudžiem var novest pie situācijām, kurās pusaudži veic bīstamas darbības, tostarp nodibina kontaktus ar svešiem cilvēkiem internetā. 1. Kā uzmanīgi runāt ar bērnu

