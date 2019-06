Spināti, dilles un pētersīļi: kad un kā mazuļa uzturā iekļaut zaļumus

Pavasarī un vasarā pati daba mudina ēst veselīgāk – dobēs un veikalu plauktos valda īsta svaigu dārzeņu, augļu, ogu un zaļumu pārbagātība. Ja dārzeņi un augļi garšo daudziem, pat pašiem mazākajiem, ar zaļumiem varētu būt sarežģītāk to specifiskās un intensīvās garšas dēļ. Kad zaļumus iekļaut maza bērna ēdienkartē un ar ko sākt, stāsta uztura speciāliste, "Rimi Bērniem" eksperte Olga Ļubina.

"Zaļumi ir ļoti veselīgi un vajadzīgi ikvienam, sevišķi pavasarī un vasarā, kad tie ir bagāti vitamīniem un mikroelementiem. Tomēr jāpatur prātā, ka ar zaļumu pievienošanu nedrīkst pārspīlēt – uzņemot lielā daudzumā to saturā esošās organiskās skābes, var tikt kairināts mazuļa gremošanas trakts. Bērna uzturā zaļumus vajadzētu pakāpeniski ieviest pēc gada vecuma sasniegšanas," stāsta Ļubina.,

Zaļumi – vitamīnu un mikroelementu banka

Viens no lielākajiem ieguvumiem organismam, ēdot zaļumus, ir dabiska magnija uzņemšana. Cilvēkam tas vajadzīgs, jo rūpējas par sirds, nieru, nervu sistēmas un muskuļu darbību. Augošiem bērniem magnijs nodrošina gan fizisko, gan garīgo un emocionālo veselību. Zaļumos ir arī daudz kalcija, kas piedalās kaulu stiprināšanā. Ja cilvēks uzturā lieto maz vai nemaz piena produktu, dažādi zaļumi ir otrs labākais kalcija avots. Ne mazāk svarīgs ir arī zaļumu sastāvā esošais C vitamīns – piemēram, 100 gramos diļļu ir 100 miligramu C vitamīna. Ja rudenī bērna imunitāti stiprinām ar dzērvenēm, tad pavasara un vasaras sezonā šo darbu lieliski paveic zaļie garšaugi.

Veicina gremošanas procesus

Apēdot sauju kraukšķīgu zaļumu lapiņu, mazulis uzņems vērtīgus K, C, E un A vitamīnus, minerālvielas un tikai dažas kalorijas. Zaļumi ir diētiski un neveicina svara pieaugumu. "Varbūt maziem bērniem tas nav tik aktuāli, tomēr jāatzīst, ka skolas vecuma bērnu skaits, kuriem ir palielināts svars, arvien pieaug," bilst eksperte. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka Latvijā katrs piektais pirmklasnieks ir ar lieko svaru.

Zaļumi regulē arī gremošanas trakta darbību. Tā, piemēram, jauno biešu lapiņas ir bagātas šķiedrvielām – sauja biešu lapiņu satur piekto daļu no šķiedrvielu ieteicamās dienas devas, lai gremošanas trakts darbotos normāli. Tāpēc zaļumu salāti ir sevišķi ieteicami bērniem, kurus nomoka aizcietējumi vai vēdera uzpūšanās.

Ēdienkartē – jau no gada vecuma

Kad mazulim aprit gads, viņa maltītēm var pakāpeniski pievienot zaļumus. Labāk sākt ar maigākas garšas zaļumiem – spinātiem, dillēm, pētersīļiem. "Sākumā ieteiktu pievienot zaļumus zupām un sautējumiem, jo termiskā apstrāde padarīs tos vēl maigākus, lai nekairinātu gremošanas trakta gļotādu, un mazinās garšas intensitāti, kas varētu bērnam nepatikt," norāda uztura speciāliste. Vēlāk var piedāvāt mazajam pagaršot pētersīli vai dilli svaigā veidā – nelielu lapiņu, lai veidotos izpratne, kā zaļums garšo pats par sevi.

"Vislabāk, ja zaļumus liksim uz šķīvja atsevišķi, nevis iejauksim salātos, jo bērnam tāds "kokteilis" var nepatikt. Ja mazais atsakās zaļumus ēst, labs veids, kā tos "iemānīt", bērnam par to nenojaušot, ir "paslēpt" tos dažādos svaigajos smūtijos kopā ar augļiem un ogām," iesaka Ļubina.