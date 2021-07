Sprāgsti, ananass! Kā modē nāca pretstresa mantas 'pop it' un 'simple dimple'

Miljardiem skatījumu sociālajos tīklos, desmitiem dažādu eksperimentu un spēļu: spinneru, slaimu un skvišu vietā ienākušas mantas izklaidēm un nervu nomierināšanai "pop it" un "simpli-dimpli". Tos pērk ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Ar ko gan jaunās antistresa mantiņas ir piesaistījušas lielo uzmanību un kāpēc turpina mērķtiecīgi gūt popularitāti?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atcerieties, kā tikai pirms pāris gadiem pasaule vai prātā juka no spineriem? To vienkāršā konstrukcija ļoti ātri kļuva populāra – pieaugušie un bērni "medīja" tos pa veikaliem, veidojot vērtīgas kolekcijas un pat radot pašgatavotus eksemplārus.

Šodien ažiotāža pārņēmusi citus izgudrojumus, un vieni no populārākajiem ir "pop it" un "simple dimple". Pēdējie pēc savas formas atgādina spinerus, tikai to funkcija ir cita – nevis griezties, bet sprāgt.

No angļu valodas "simple dimple" nozīmē "vienkārša bedrīte", kurā var būt divi, trīs vai vairāk dažāda izmēra uzkalniņi. Tie var būt dažādos izmēros un krāsās. Mantu var nēsāt kā piekariņu.

Otra rotaļlieta ir "pop it", lai "paspīdētu" citu priekšā, izrunājiet to ar uzsvaru uz otro vārdu. No angļu valodas tas nozīmē "paukšķini to". Tā mazliet atgādina burbuļplēves paukšķināšanu, tikai ir divas būtiskas atšķirības:

mantu "pop it" var paukšķināt bezgalīgi, jo tā veidota no silikona, kurā parasti ir aptuveni 30 paukšķināmo izcilnīšu;

mantām "pop it" ir dažāda veida formas, tostarp, tādas, kas līdzinās augļiem, animācijas varoņiem, bet visbiežāk tas ir kvadrāts vai aplis.



Kad radās spineri, vēl nebija sociālās vietnes "Tik Tok", kura pašreizējām mantām palīdz kļūt populārām. Tajā "pop it" ir nešaubīgs trends, jo tēmturis #popit "Tik Tokā" savācis 3,1 miljardu skatījumus, kamēr #simpledimple — 118,5 miljonus. Turklāt to spēlē ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Ir arī veidi, kā spēli dažādot. Piemēram, paukšķināt uz ātrumu.









Bez tam internetā var atrast daudz video, kuros dažāda vecuma cilvēki demonstrē pašgatavotus "pop it" un "simple dimple", pat no smiltīm.





Lai uzmeistarotu pašu vienkāršāko eksemplāru, vajadzīgi vairāku veidu papīri, šķēres un flomasteri.





Pirmklasniece Darja, kā daudzi bērni, ir sajūsmā par šo jaunu mantu. Viņai bijušas dažādas pretstresa mantas, bet izvēlēties mīļāko viņa mūsu sarunas laikā nespēja. "Mani šīs mantas nenomierina, vienkārši ir jautri ar tām spēlēties – saspiest, paukšķināt vai staipīt," saka meitene. "Kādreiz man bija daudz slaimu. Tie ļoti gardi smaržoja un stiepās, bet pēc tam tie nosmērēja lietas un mamma tos izmeta, vairs nepērk. Skviša haizivi arī nācās izmest, jo tai ātri noplīsa aste." Šobrīd jau ir nopērkami "pop it" kā piekariņi, aproces un izgaismotas mantas.

Darjas mamma atbalsta bērna aizraušanos saprātīgos apmēros, taču to dēvēšanu par antistresa mantām sauc tikai par mārketinga triku: "Droši vien tas var novērst domas, bet noņemt stresu – diezin vai. Bērns to visu laiku prasa, jo tie ir citiem, tātad arī viņam vajag. Nopērc vienu mantu, otru, bet bērniem taču vajag vēl un vēl. Un reizēm ir ļoti grūti paskaidrot, ka nevajag tērēt naudu desmit līdzīgām mantām dažādās krāsās." Dažkārt gan to īstenot nemaz nav viegli, jo iecerētās krāsas var būt izpirktas. Protams, tas nenotiek tāpēc, ka cilvēki cenšas mazināt stresu, kaut varbūt arī ir tāds aspekts. Ir eksperti, kas spriež – tas varētu palīdzēt tikt vaļā no neliela sasprindzinājuma, uztraukuma vai palīdzēt tikt vaļā no slikta ieraduma, piemēram, lūpu kodīšanas vai nagu graušanas. "Tomēr spēcīgās spriedzes situācijās antistresa "gadžeti" nepalīdzēs. Tad vajag ar bērnu kopā mierīgi paelpot vienu līdz trīs minūtes vai padzert ūdeni, skaitīt līdz desmit u.tml. Citreiz var vienkārši aprunāties, pastaigāties, nodarboties ar kādām fiziskām aktivitātēm," saka psiholoģe Vita Gerasimova.

Viņa ir pārliecināta, ka mantu popularitāti var izskaidrotar to, ka viens grib to, kas ir otram. "Tiesa, kādam vairāk patīk mīkstās mantas, citam – gludas, kādam patīk paukšķināt u.t.t. Taču jāsaprot, ka vienmēr var atrast alternatīvu mantām. Piemēram, traukā ielikt parastās vai kinētiskās smiltis, vai mannu un dot bērnam iespēju tai pieskarties, birdināt uz sagatavotas virsmas. Var piedāvāt pārlikt no vienas vietnes otrā akmentiņus, kastaņus. Viss atkarīgs no pieejamajiem resursiem un bērna vecuma."