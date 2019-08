Stāstiņi iz vecāku dzīves: kad bērni izjauc palagu dančus

Sekss ir viens no attiecību stūrakmeņiem, par ko pārim jāturpina rūpēties arī pēc bērna piedzimšanas. Taču mazie ķipari ir ļoti ziņkārīgi un prot klusītēm pielavīties, lai apmierinātu savu nevaldāmo ziņkāri. Pat tad, ja 99 procentos gadījumu tu ievēro visus piesardzības pasākumus – pieklusini balsi un aizver guļamistabas durvis, iespēja, ka reiz bērns pieķers tevi un mīļoto ļaujamies kaisles pilnajiem mirkļiem, ir diezgan liela, pat neizbēgama.

Portāls "Fatherly" aprunājās ar septiņiem tēviem, kas piedzīvojuši šo neveiklo brīdi, kad bērns negaidīti ienāk istabā visnepiemērotākajā brīdī. Kaut visi aptaujātie vecāki atzīst, ka tas ir bijis ļoti neveikli, viņi to vienmēr atcerēsies ar smaidu. Nereti šādas situācijas var kalpot par mācību bērnam, vecākiem vai abiem.

Tālāk lasi, kā vecāki rīkojušies, kad bērns pieķēris viņus intīmajā brīdī. Iespējams, viņu rīcības plāns reiz noderēs arī tev.

Mamma un tētis maina spuldzīti



"Pirms pāris gadiem mēs nolēmām, ka kāzu gadadiena ir jāsvin ārpus mājas un jāatstāj bērni mājās ar auklīti. Mēs devāmies uz dārgu restorānu, ēdam gardu ēdienu un dzērām atspirdzinošus dzērienus. Atgriežoties mājās, redzējām, ka bērni jau saldi čuč, tāpēc izlēmām nodoties gadadienas seksam. Mēs bijām nedaudz iereibuši, līdz ar to uzvedāmies skaļāk nekā mums vajadzētu. Skaļās vaimanas pamodināja abus bērnus. Mazie centās tikt iekšā istabā, kas, par laimi, bija aizslēgta. Meita no otras durvju puses kliedza: "Kas tur notiek? Mēs cenšamies gulēt!" Mēs viņiem paskaidrojām, ka mainām spuldzīti un viss ir kārtībā. Manuprāt, viņi noticēja mūsu pasaciņām. Atceros, ka mēs ar sievu pēcāk par šo vēl ilgi smējāmies," stāsta Kristaps.

Tāpēc bērniem jāiemāca pirms ienākšanas klauvēt

"Mūsu sešgadnieks mūs pieķēra, kad bijām pilnīgi kaili. Tajā brīdi mēs nevarējam neko darīt, lai glābtu neveiklo situāciju," atceras Laurens. "Es paņēmu bērnu aiz rokas, aizvedu uz istabu un izskaidroju, ko un kāpēc mēs darījām. Sarunas beigās bērnam atgādināju: "Un tāpēc mēs pirms ienākšanas vienmēr klauvējam!" Kopš tā brīža viņš vienmēr klauvē pie durvīm."

Es dēlam ikdienišķi uzjautāju, ko viņš vēlas

"Tas notika dažus gadus atpakaļ. Bijām nolikuši bērnu gulēt un nolēmām nodoties viens otram. Atceros, ka darījām to ļoti klusu, ievērojot visus piesardzības pasākumus, kas nav sveši nevienam vecākam. Neskatoties uz to, viņš, mums nemanot, klusītēm ielavījās istabā. Pēkšņi es sajutu acu pāri veramies manā virzienā. Jāatzīst, ka man nav ne jausmas, cik ilgi viņš tur stāvēja, pirms mēs viņu ieraudzījām. Taču mēs bijām zem segas, tāpēc nedomāju, ka viņš bija saredzējis ko vecumam neatbilstošu. Kad pagriezu galvu sāņus un pamanīju tur stāvam dēlu, ikdienišķi viņu uzrunāju: "Čau, mazais, ko gribēji?". Tajā brīdī viņš atbildēja, ka ir izslāpis un labprāt padzertos ūdeni. Šķiet, ka krīzes situācija tika novērsta veiksmīgi," portālam stāsta Stīvs.

Foto: Shutterstock

Mamma ar tēti tikai spēlējās

"Kādu nakti, kad bērni bija devušies gulēt, mēs ar sievu nolēmām iedzer vīnu, kas noveda mūs pie erotiskiem pieskārieniem. Alkohola ietekmē nedaudz piemirsām, ka blakus istabā guļ bērni un baudas virsotnes izbaudījām skaļāk nekā parasti. Mēs jau kādu laiku bijām nodevušies mīlas priekiem, līdz mūsu vecākais dēls, kuram ir septiņi gadi, ienāca istabā. Es pamanīju, kā viņš ienāk istabā, pāris sekundes ar atplestu muti skatās uz mums un pēkšņi lielā ātrumā nozūd. Tajā brīdī mēs pārtraucām mīlēties. Atceros, ka abi ar sievu bijām nedaudz satraukti par notikušo. Taču es izmetu kādu asprātīgu frāzi, kas lika viņai smieties, un mēs abi mazliet atbrīvojāmies. Pēc mirkļa es aizgāju aprunāties ar dēlu. Jāatzīst, ka biju diezgan satraucies, ka pateikšu ko nevietā. Kad iegāju dēla istabā, viņš bija nomodā. Apsēdos uz gultas malas un jautāju, vai viņam ir kādi jautājumi par redzēto. Viss, ko dēls tajā brīdi jautāja bija: "Vai jūs spēlējāties?" Tad es viņam pastāstīju, ka, jā, mēs savā veidā spēlējām spēli, ko pieaugušie sauc par seksu. Viņš nejautāja, kas ir sekss, bet gan, kurš uzvarēja. Izdzirdot jautājumu, es skaļi sāku smieties un atbildēju: "Tava māte. Viņa šajā spēlē ir labāka nekā es," atklāj Džastins.

Tas izvērtās izglītojošā sarunā

"Jā, tas notika arī mūsu ģimenē," atminas Kriss. "Mana vienpadsmit gadus vecā meita ienāca istabā, kad ar sievu izbaudījām viens otra klātbūtni. Atceros, ka tā bija sestdiena un meita kopā ar draugiem spēlējās pagalmā, tāpēc mēs izlēmām, ka šis ir lielisks laiks, lai nodotos mīlas priekiem, ko iesākām jau viesistabā. Jāatzīst, ka tā nebija laba doma, bet šobrīd tam vairs nav nozīmes. Kad mēs bijām jau darbībā, meita ienāca istabā un pieķēra mūs, nodarbojamies ar seksu. Viņa ir uz redzēto reaģēja ar skaļu: "Ak, nē!" un izskrēja no istabas. Sieva ātri saģērbās un steidzās viņai pakaļ. Pēc tam viņām bija gara saruna par seksuālajām attiecībām starp vīrieti un sievieti, kas, kā man tika stāstīts, izvērtās ļoti labi. Tas bija lielisks brīdis, kad mamma meitai varēja izstāstīt to, kas viņai agrāk vai vēlāk tāpat būtu jāzina. Pēcāk neviens no mums par to vairs nerunāja."

Foto: Shutterstock

Mēs palikām nekustīgi zem segas

"Mums ir dvīņu puikas. Kad viņiem bija četri gadi, abi bija gluži vai nešķirami – kur viens, tur otrs. Šī sekošana otram notika arī tad, kad viens no viņiem nakts vidū negaidīti pamodās un nolēma mūs uzmeklēt. Mēs ar sievu netraucēti mīlējāmies, kad pēkšņi es izdzirdēju pieklusinātus smiekliņus. Pēc brīža izdzirdēju arī otra bērna smieklus. "Lieliski!" es nodomāju. Pēc neilga laika redzēju, kā viņi pa atvērtu loga šķirbu izbāž savas galvas. Viņi redzēja, ka esam nomodā, un devās gultas virzienā. To redzot, mēs pārtraucām iesākto un palikām nekustīgi zem segas. Tikmēr mazie nolēma ielīst mums blakus. To nakti mēs nogulējām visi kopā," atklāj Šeins.

Kaut kas ir teltī

"Mēs bijām devušies izbraukumā ar teltīm. Mums un bērniem bija divas atsevišķas teltis. Dodoties gulēt, sieva ielīda manā guļammaisā, un mēs nodevāmies maigiem pieskārieniem, kas, protams, noveda līdz seksam. Nakts vidū pret bērnu teltī skrāpējas jenots, viņi pārbijās no zvēra un meklēja patvērumu pie mums. Taču, atverot telti, pamanīja guļammaisu, kas ļoti aktīvi kustējās, atgādinot milzu tārpu, kas pārbiedēja viņus vairāk nekā jenots. Mazie ātri vien aizskrēja prom no mūsu telts, domādami, ka arī tur ir iemitinājies kāds meža dzīvnieks. Taču tad kāds no bērniem izlēma atvērt guļammaisu, kurā viņi neatrada meža zvēru, bet gan mūs ar sievu guļam gandrīz kailus viens otra apskāvienos," stāsta Karloss.