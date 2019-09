Svarīgie jautājumi par zīdaiņiem, kas nodarbina jauno vecāku prātus

Ģimenē ienākot bērniņam, vecākus piepilda ne vien prieka un laimes mirkļi, bet arī nemitīga prātuļošana par to, vai zīdaiņa aprūpe norit, kā nākas. Šī iemesla dēļ "Cālis" ielūkojās virtuālās enciklopēdijas padomu krātuvē un izcēla 13 vērtīgus rakstus, kas noderēs ikviena zīdaiņa vecākiem.

Ne viena vien jaunā mamma vai tētis brīdī, kad dažas nedēļas vecu zīdainīti piemeklējusi žagu lēkme, pie sevis uztraukti domā – vai tas ir normāli? Tāpat pirmajos dzīves mēnešos visvairāk domājam par to, vai zīdainis nav izsalcis, kā palīdzēt, ja bērniņš stipri raud vai cieš no kolikām. Piemēram, šajā rakstā pediatre skaidro mūžseno jautājumu par to, vai zīdaini var vai nevar pārbarot ar mammas pienu. Bez šiem padomiem atradīsi arī skaidrojošus rakstus par meitenīšu un puisīšu specifisko aprūpi, mainot autiņbiksītes, noskaidrosi, kā ikdienā zīdainim vari palīdzēt augt fiziski stipram un daudz ko citu.

Zīdaiņus nereti nomāc arī kreņķīši un raudāšana – par to, kā mazuli nomierināt un kas tiem varētu būt par iemeslu, vari izlasīt šajā rakstā.