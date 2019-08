Svars, forma, ietilpība – svarīgākie kritēriji skolēna mugursomas iegādei

Skolas soma ir viens no būtiskiem skolēna ikdienas elementiem, kas ietekmē bērna stāju, pašsajūtu un veselību kopumā. Tāpēc skolas somas iegādei ir jāpievērš īpaša vērība. Liela nozīme ir gan tās svaram, gan formai un ietilpībai. Bērnam nepiemērota soma var atstāt negatīvas sekas ne tikai uz viņa stāju un mugurkaula veselību, bet pēcāk radīt arī citas veselības problēmas.

Kādiem kritērijiem vecākiem ir jāpievērš uzmanība, izvēloties skolas somu, atklāj "GK Neorklīnikas" eksperti.

Skolas vecumā bērnam attīstās stāja un mugurkauls, tādēļ vecākiem būtu jāizvēlas skolas somas ar "cieto muguriņu", kas pasargā bērna mugurkaulu no deformēšanās. Tāpat būtu jāizvēlas mugursomu ar divām plecu lencēm, jo tā vismazāk noslogo mugurkaulu. Jo lences platākas, jo labāk, optimālais lenču platums ir 4-5 cm, bet to garumam jābūt regulējamam. Somas, kurām ir viena plecu lence, veicina asimetrijas veidošanos, kā rezultātā var veidoties citas veselības problēmas. Vēl labāk, ja somai papildu plecu lencēm ir arī siksniņas uz vēdera, kas noņem daļu slodzes no mugurkaula.

Svars



Somas svars ir viens no būtiskākajiem kritērijiem tās izvēlē. Tukšas skolas somas svaram nevajadzētu būt lielākam par vienu kilogramu. Savukārt pilnas mugursomas svaram nevajadzētu būt lielākam par 10 procentiem no bērna svara. Dažkārt somas svars ir norādīts uz etiķetes un vecākiem pašiem nav jācenšas tā nosvērt.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju ieteicamais skolas somas svars:

Skolēniem, kas jaunāki par deviņiem gadiem - 2,5 - 3,5 kilogrami;

Skolēniem vecumā no deviņiem līdz 11 gadiem - 3,5 - 4 kilogrami;

Skolēniem vecumā no 12 līdz 13 gadiem – 4 - 4,5 kilogrami;

Skolēniem vecumā no 14 līdz 15 gadiem - 4,5 - 5 kilogrami,

Skolēniem, kuriem ir 16 gadu un vairāk - 5 kilogrami un vairāk.

Forma



Ja bērns ir augumā līdz 120-130 centimetriem, jāizvēlas horizontālas formas mugursomas. Taču skolēniem, kas pārsniedz 130 centimetru garumu, būtu jāizvēlas vairāk vertikālas formas somas.

Veikalā ir pieejamas gan cietās, gan mīkstās mugursomas. Maziem bērniem noteikti labākas būs cietās mugursomas ar fiksētām sieniņām un muguras daļu, jo tās neļaus somas saturam mainīt atrašanās vietu un līdz ar to arī veidot nesabalansētu noslodzi mugurkaulam.

Ietilpība



Parasti mācību grāmatas nepārsniedz 32 centimetru garumu vai A4 formāta izmēru, tādēļ būtiski, lai šāda izmēra materiālus iespējams ievietot skolas somā tā, lai tie netiktu sabojāti. Tā kā skolēns tikai mācās, kā plānot lietas, noteikti būtisks elements ir nodalījumu skaits somā un kabatu daudzums, lai skolēnam būtu iespēja sakārtot savas mantas noteiktā kārtībā un veidotos pēc iespējas mazāks haoss.

Kvalitāte



Skolas somai ir jābūt no izturīga materiāla, jāpārbauda šuves un vīles, lai iegādātā soma izturētu līdz mācību gada beigām. Sevišķi liela uzmanība jāpievērš materiālam, no kā izgatavotas plecu lences, kā arī tam, kā ir nostrādāta muguras daļa – vai ir iestrādāts spilventiņš, kas atvieglo muguru utml. Būtiski ir izvēlēties somu, kas veidota no ūdens izturīga materiāla, kā arī īpaši labi, ja somas apakšdaļa ir gumijota vai tai ir nelielas atbalsta kājiņas.

Dizains



Lai bērna pārvietošanās pilsētā ar mugursomu būtu droša, īpašu uzmanību pievērs atstarojošiem elementiem uz plecu lencēm, somas sānos un centrā. Ja vēlies, lai skolas soma kalpo vairākus gadus, jāizvēlas piezemētāks dizains un krāsa, jo raibās un krāsainās somas bērnam ļoti ātri apniks un būs jāpērk jaunas. Taču te nedrīkst aizmirst, ka skolas soma ir būtisks skolēna identitātes elements, tādēļ, ja vien līdzekļi atļauj, jāieklausās arī bērna vēlmēs par tās dizainu.

Uzmanība ir jāpievērš arī tam, kā bērns nēsā somu. Ja mazākajās klasēs bērni vēl godprātīgi to nēsā uz abiem pleciem, tad jau vecāki skolēni somu nevērīgi uzmet uz viena pleca. Vairāk par to, kāpēc nēsāt mugursomu šādi nav vēlams, lasi šajā rakstā. Savukār te atradīsi speciālistu atbildes uz vecāku jautājumiem par mugursomas izvēli skolēnam.