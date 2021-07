"Šobrīd mājās ir septiņi bērni, no kuriem četri ir manējie un trīs mani audžubērniņi," savu neparasto stāstu iesāk Ivita Krevica, kura, šķiet, dzīves grūtībām māk iziet cauri gaiši. Ivita pēc izglītības ir ārsta palīdze, bet šobrīd – pilna laika mamma. Viņai ir vairāki neparasti stāsti par bērnu – gan savējo, gan audžu atvasīšu – , ienākšanu ģimenē. Sieviete dalās pieredzē, kā savu bērnu, par kuras pilnīgu attīstību ārsti bija skeptiski, izlolojusi, un šobrīd meita ir sportiska, gudra un iejūtīga jauniete. Bet vienam no audžubērniem noņemta garīgās atpalicības diagnoze. Tāpat viņa pieņēmusi ģimenē meitenīti, kura, visticamāk, nekad necelsies un neredzēs... Pirms diviem gadiem no ģimenes ar sešiem bērniem aizgāja Ivitas pirmais vīrs. Pārejot pirmreizējām emocijām, šobrīd Ivitai ir jauns dzīvesdraugs un bērnu jubilejās kopā ir visi – gan Ivitas jaunā ģimene, gan bijušais vīrs ar otro sievu.

Vecākajai meitai Ievai šobrīd ir 18 gadu. Ja pirms meitas piedzimšanas Ivita bija nedroša un kautrīga, pēc tam šķitis, ka viņa var visu, radies spēks un drosme. Pēc trim gadiem piedzima otrā meitiņa Inese, priekšlaicīgi. “Toreiz Valmierā dakteri nesolīja neko labu – saprotiet pati, ko nozīmē piedzimt 28. nedēļās. Visticamāk, tur nekā nebūs – nestaigās, neredzēs... Viņai bija asinsizplūdums galvā, 3.-4. pakāpes retinopātija (tas nozīmē, ka acīs varētu nepareizi attīstīties asinsvadi un bija risks zaudēt redzi). Baidījāmies par garīgo attīstību un bērnu cerebrālo trieku, jo asinsizplūdums bija paliels. Pēc gada likās, ka simptomi sāk atkāpties – meita redz un attīstība lēnām notiek. Tomēr pamanīju, ka vienu dienu viņa smuki staigā, otrā paiet divus soļus un jocīgā veidā krīt. Devāmies pie neirologa un laicīgi atklājām epilepsiju, viņa padsmit gadus lieto zāles un nenonāca līdz smagām lēkmēm.

Pirmie divi gadi ar Inesi vairāk pagāja slimnīcās un sanatorijās nekā mājās. Ja vien varēja izmantot kādu terapiju, to īstenojām. Par šo laiku man ir vainas apziņa pret Inesi, jo man likās, ka es viņu uztvēru kā mazu pacienti ar zāļu sarakstiem. Bija periods, kad viņai bija jālieto 11 dažādu tablešu dienā. Nespēju par viņu priecāties kā mamma par bērnu – ja viņa pavilka rociņu, es jau vēroju, vai tikai nav paaugstināts tonuss. Satraucos par viņu kā mediķis. Kā mamma priecāties par Inesi spēju tikai pēdējos gados.