Tējas bērna uzturā: vai un kādas dzert?

Kamēr vieni savu dienu nevar iedomāties bez kafijas, citi siltā dzēriena krūzē labprātāk pārlej tējas maisiņu vai pašu lasītus dārza un meža labumus. Taču – vai tējas ir piemērotas bērniem? Ja atbilde ir jā, kuras būtu piemērotākas? Padomos un skaidrojumos dalās "Rimi Bērniem" eksperte, sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina.

Kas īsti ir tēja

Ar jēdzienu "tēja" mēdzam saprast vairākus dzērienus, taču klasiski par tēju saucam silto dzērienu, kas pagatavots no melnās vai zaļās tējas lapām. Mēdz būt arī zāļu tējas, piemēram, kumelīšu, piparmētras, roibuša, aveņu lapu un citas.

Tēja bērna uzturā

Vai klasiskā tēja ir piemērota bērnu organismam? "Jā, ir, bet to drīkst piedāvāt un iekļaut bērnu uzturā tikai pēc gada vecuma, līdzīgi kā arī dažas zāļu tējas. Par termiņiem, kad bērna uzturā drīkstētu iekļaut tēju, speciālistu domas dalās. Ir speciālisti, kuri uzskata, ka tēju, līdzīgi kā citus kofeīnu saturošus dzērienus, nav ieteicams iekļaut uzturā ātrāk par divu vai pat piecu gadu vecumu," atklāj Ļubina.

Arī tējā ir kofeīns

Jāatceras, ka melnā un zaļā tēja ir kofeīnu un tanīnu saturošs dzēriens, tāpēc to bērniem var atļaut lietot uzturā tikai pēc gada vecuma. Tēja, ko piedāvā bērnam, nedrīkst būt stipra, tāpat to nav ieteicams dzert pa vairākām krūzēm dienā. Bērnam pietiek ar vienu tējas krūzīti dienā. Kofeīns ir dabisks stimulants, kas atrodams vairāk nekā 60 augu lapās, sēklās un augļos. Visplašāk pazīstamie augi, kas satur kofeīnu, ir kafija, tēja, kakao pupiņas un guarāna. Kofeīnam piemīt stimulējošs efekts, kas ilgst līdz dažām stundām. "Kofeīns var pasliktināt bērna miega kvalitāti, pat nelielos daudzumos izraisīt paātrinātu sirdsdarbību, trīci un galvassāpes tiem, kam ir paaugstināta jutība pret kofeīnu, piemēram, bērniem un grūtniecēm," stāsta speciāliste.

Pārmērīga kofeīna uzņemšana var provocēt sirds ritma traucējumus, nervozitāti, aizkaitināmību, dedzināšanu un sāpes kuņģī, samazināt noturību pret stresu. Arī pavisam nelielas kofeīna devas var veicināt šo simptomu parādīšanos.

Bērnam piemērotākās zāļu tējas

Runājot par zāļu tējām, jāsaprot, ka bieži vien augi, no kuriem tējas gatavo, ir ārstnieciski. Tāpēc regulāra zāļu tēju lietošana, īpaši lielākā daudzumā, var ietekmēt cilvēka un it īpaši bērna organisma darbību. Arī divas it kā maigākās tējas – piparmētru un kumelīšu – var atstāt ietekmi uz organismu. Daudziem garšo piparmētru tēja, taču mentola iedarbībā pastiprināti izdalās kuņģa sula, kas var izraisīt kuņģa gļotādu bojājumus. Savukārt kumelīšu tējai piemīt antibakteriāla iedarbība, tāpēc tās regulāra un pārmērīga lietošana var ietekmēt organisma mikrobiomu.

Pieliksim cukuriņu?!

Jau no gada vecuma mazulim var piedāvāt tēju, taču svarīgi atcerēties par mērenību. Uztura speciāliste atgādina, ka gan bērniem, gan pieaugušajiem pats labākais dzēriens bija, ir un būs ūdens. "Un atgādinājums gan mammām un tētiem, gan omītēm un opīšiem – cukurs pie tējām nav jāliek. Cukura pievienošana pie tējas un to regulāra lietošana var veicināt gan zobu emaljas bojājumu, gan straujāku svara pieaugumu," tā Ļubina.