Terors un atklāta nepatika – pieredzes stāsti par bērnu ar autismu izglītošanu parastā bērnudārzā

Kad bērnam tiek noteikta diagnoze "autiskā spektra traucējumi", bieži vien vecāki piedzīvo sava veida šoku. Daži sākotnēji to vēlas noliegt, ignorēt, bet ar laiku tomēr pieņem jauno situāciju un mācās ar to sadzīvot. Ir bērniņi ar vieglāku AST formu, ir, kam ir vairāk izteikti simptomi, bet visi vecāki cenšas jebkādos veidos palīdzēt bērnam normāli attīstīties. Lai gan atsevišķi speciālisti uzsver, ka bērnam ar speciālām vajadzībām ieteicams izvēlēties specializēto izglītības iestādi, liela daļa vecāku šīm rekomendācijām turas pretim, vēloties, lai viņu atvase attīstās kopā ar bērniem, kuriem nav nekādu traucējumu, vispārizglītojošā bērnudārzā un skolā. Un tikpat daudz speciālistu arīdzan uzsver, – visiem bērniem jāmācās kopā, jo ieguvēji no iekļaujošās izglītības ir visi, – gan neirotipiski, gan bērni ar AST. Viedokļi dažādi un atšķirīgi...

Par to, kādi ir plusi un mīnusi, bērnam ar AST izglītojoties pēc vispārizglītojošās vai speciālās izglītības programmas, kādi ir labās prakses piemēri un galvenās problēmas, kādēļ pastāv zināmas problēmas iekļaut bērnus ar autisma iezīmēm parastās izglītības iestādēs, plašu skatījumu atradīsi šajā rakstā, bet turpinājumā iepazīsties ar vecāku pieredzes stāstiem, kā viņiem gājis, bērnu ar AST cenšoties iekļaut visparastākajā bērnudārzā. Tiesa, vecāku un viņu bērnu patiesā identitāte netiek atklāta.

Iesāksim uz ļoti iedvesmojošas nots – palūkojoties, ko par pirmsskolas izglītību paredz Ministru kabineta noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, – un tad lūkosim, kā tas viss atbilst realitātei.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:

sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas un pieredzi un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai;

attīstīt bērna sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības;

attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;

veidot pratību pamatus mācību jomās – valoda, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģijas, veselība un fiziskā aktivitāte;

nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.

Vecāku stāsti no bērnudārza dzīves



Pieredzē ar portāla "Cālis" lasītājiem dalās tētis Eduards:

"Man ir dēls, Jānītis. Bērns ir jauks, mierīgs. Sākumā nebija nekādu aizdomu, ka kaut kas nav kārtībā, tāpēc pieteicām tuvākajā pašvaldības bērnudārzā. Izvēle par labu šim dārziņam bija ne tikai tāpēc, ka tuvu, bet arī tādēļ, ka to jau apmeklēja paziņu bērni un visi bija apmierināti. Taču ar Jānīti sanāca citādi.

Tā kā mēs vēl nezinājām diagnozi, pieņēma mūs kā jebkuru parastu ģimeni. Jānītis tikai negāja uz poda un nerunāja, citādi neizrādīja nekādas pazīmes, ka kaut kas nebūtu labi. Vadītājas vienīgais jautājums bija: vai bērns prot patstāvīgi ēst? To viņš prata, un citu jautājumu nebija. Pirmās divas nedēļas bija miers, viss tika "norakstīts" uz to, ka Jānītim vienkārši vajag iejusties, jo līdz tam viņš nekad nebija uzturējies tik lielā vienaudžu kompānijā un vispār bija diezgan liels vienpatnis, arī mājās labprātāk spēlējās viens un varēja pat sadusmoties, ja viņam piedāvāja spēlēties kopā. To mēs "norakstījām" uz rakstura īpatnībām.

Vienīgā lieta, kas mums – vecākiem un vēlāk arī audzinātājām un vadītājai – likās jocīgi: viņš regulāri spieda ciet ausis pat tad, ja nebija nekādu skaļu trokšņu. Audzinātājas pastāvēja uz to, ka bērns ir kurls, jo viņš vienkārši klaji ignorēja viņas. To, ka kurls viņš nav, es zināju labi. Kāds tur kurls, kad cauri divām istabām, no kurām vienā ir televizors, dzird, ka es virtuvē atveru saldumu iepakojumu? Bet aizgājām pie ārsta pēc izziņas, ka kurls viņš nav, un tur sākās. Viens ārsts, otrs, trešais, un mums ir diagnoze. Pateicu par diagnozi bērnudārzā ar domu, lai pievēršas viņam nedaudz citādi. Pretī dabūju to, ka ar manu bērnu vairs nenodarbojās vispār, no manis sāka pieprasīt, lai es uz pastaigas laiku eju palīdzēt ar savu bērnu, jo viņi netiekot galā. Interesanti, ka, pirms uzzināja par diagnozi, šādas problēmas nebija. Teica, lai kārtojot pedagoģiski medicīnisko komisiju un vedot bērnu uz speciālo dārziņu.