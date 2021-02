'Tev ir izvēle!' Taktikas, kā iemācīt bērnam pieņemt lēmumus

Bērns, kurš atsakās savākt radīto nekārtību viesistabā, kas ir izvēle, var uz noteiktu laiku pazaudēt izsvaidītās mantas. Ja viņam tās ir vērtīgas, nākamajā reizē viņš var izdarīt citas izvēles. Izvēles, ja tās ir saistītas ar uzvedības sekām, māca atbildību.

"Vai vari izdarīt labāku izvēli?"





Vecāks var norādīt uz labākām izvēlēm, piemēram, aiziet no konflikta, doties otram palīgā, nedarīt neko – bet galējo lēmumu būtu labi pieņemt bērnam pašam. Ja viņš arī izdarījis neveiksmīgu izvēli, var rosināt domāšanu: "Kā tu labāk rīkotos nākamreiz?"

"Izvēlies no abiem"





Zināms, ka vismaz vienam no trim bērniem nepatīk, ja viņam norāda, kā rīkoties. Šādi bērni vēlas paturēt kontroli savās rokās, pretojoties, piemēram, strīdoties, argumentējot, vilcinoties vai visādi pārliecinot par savu taisnību. Attiecībā uz šādiem bērniem labi darbojas taktika, piedāvājot iespēju izvēlēties no variantiem. Labāk ir piedāvāt divas izvēles, lai viņos būtu ilūzija par spēku. "Ja tu paliksi iekšā, tev jābūt klusam. Ja tu vēlies spēlēt skaļas spēles, tev jābūt ārpusē". Parasti bērni izvēlas vienu no piedāvātajiem variantiem, ja tie ir saprātīgi.

Jau mazotnē dodot bērnam izvēli, jūs radāt labu pamatu cilvēkam, kurš nākotnē spēs izdarīt patstāvīgas izvēles. Treniņš izdarīt izvēles starp vairākām māca rast līdzsvaru starp personiskajām iespējām un vēlmēm, un atbildību. Un tās ir rakstura iezīmes, kuras ļoti augstu novērtē skolā, darbā, dzīvē.