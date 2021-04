Trauksmains klients, viņa domu un uzvedības maiņa. Psihoterapijas aizkulises

– Kādas situācijas jūs visvairāk apbēdina?

– Kad man ir neveiksmes sportā. Īpaši peldēšanā. Tāpat, kad es kļūdos, pat ja spēlēju kārtis ar istabas biedriem. Es esmu ļoti apbēdināts, ja mani atstumj meitene.

– Kādas domas ir jūsu galvā, kad jums, teiksim, kaut kas neizdodas peldēšanā?

– Es domāju par to, ka cilvēki man mazāk pievērš uzmanību, ja neesmu uzdevumu augstumos, ja neesmu uzvarētājs.

– Un ja jūs kļūdāties kāršu spēlē?

– Tad es šaubos par savām intelektuālajām spējām.

– Un ja jūs atgrūž meitene?

– Tas nozīmē, ka es esmu parasts... Es zaudēju vērtību kā cilvēks.

– Jūs redzat saistību starp visām šīm domām?

– Jā, es domāju, ka mans noskaņojums ir atkarīgs no tā, ko par mani domā citi. Bet tas jau arī ir svarīgi. Es nevēlos būt vientuļš.

– Ko jums nozīmē būt vientuļam?

– Tas nozīmē, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, esmu neveiksminieks.

Trešais etaps. Koriģējoša iedarbība

Šajā posmā izjautāšanu uz laiku pārtrauc. Psihologs sāk kopīgi ar klientu veidot hipotēzi par to, ka viņa kā cilvēka un Es personības vērtību nenosaka citi cilvēki. Klients tam pilnībā piekrīt. Tad viņi izliek uz papīra mērķus, kurus klients vēlas sasniegt, pateicoties konsultācijai. Šajā gadījumā tie ir:

pazemināt trauksmes līmeni;

uzlabot miega kvalitāti;

kļūt morāli neatkarīgam no vecākiem.

Jaunais cilvēks izstāstīja, ka pirms eksāmeniem viņš vienmēr daudz gatavojas un vēlāk iet gulēt, taču nespēj gulēt, jo galvā visu laiku maļas domas par gaidāmo pārbaudījumu un to, ka viņš nevarēs to nokārtot.

No rīta viņš neizgulējies iet uz eksāmenu un sāk uztraukties, un viņam parādās neirozes simptomi.

Foto: Pexels.com

– Kāds ir jūsu ieguvums no tā, ka visu laiku domājat par eksāmenu, dienu un nakti?

– Ja nedomāšu par eksāmenu, es varu kaut ko aizmirst. Ja es visu laiku par to domāšu, tad labāk sagatavošos.

– Vai jums kādreiz ir bijusi situācija, ka bijāt “sliktāk sagatavojies”?

– Ne eksāmenā, bet es reiz piedalījos lielās peldēšanas sacensībās, vakarā pirms tām biju ar draugiem un nenoskaņojos tām. Es atgriezos mājās, aizgāju gulēt un no rīta aizgāju peldēt.

– Un kas notika?

– Viss bija brīnišķīgi! Es biju labā formā un nopeldēju diezgan labi.

– Balstoties šajā pieredzē, vai jūs uzskatāt, ka ir pamats mazāk uztraukties par savu izpildījumu?

– Jā, droši vien. Uztraukums man ir kaitējis. Patiesībā uztraukums tikai nomāc mani.