Trīs jautājumi, ko vērts sev uzdot pirms pieņemt lēmumu par laulības šķiršanu

Kāzu dienā pie altāra teiktais frāze "Kā bagātībā, tā nabadzībā, kā priekos tā bēdās līdz nāve mūs šķirs" šķiet kā pasakā, taču pēc vairākiem gadiem var pienākt laiks, kad attiecībās sāc justies kā pele sprostā. Tas var likt tev domāt par laulības šķiršanu. Pieņemt lēmumu, kas pārvērtīs tavu dzīvi līdz nepazīšanai, nav viegli, un pirms tam ir vērts uzdot sev vairākus svarīgus jautājumus, kas palīdzēs pieņemt lēmumu un spert soli tuvāk laimei.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijā tiek šķirta aptuveni puse noslēgto laulību. Lai gan, salīdzinot ar situāciju pirms desmit gadiem, šobrīd aizvien vairāk pāru viens otram saka "jā" vārdu, ir palielinājies arī šķirto laulību skaits, vēsta Centrālās statistikas pārvaldes dati. Piemēram, 2017. gadā tika šķirtas 5 943 laulības, kas ir par 21 procentu vairāk nekā 2010. gadā.

Latvijā vidējais laulības ilgums pirms šķiršanās 2017. gadā bija 13,9 gadi. Iemesli, kāpēc pēc vairāk nekā desmit gadu kopdzīves cilvēki nolemj pārtraukt attiecības, ir visdažādākie. Daži nespēj atrisināt kādu saasinājušos konfliktu, kamēr citi ir sapratuši, ka attiecības gadu laikā ir mainījušās un viņus vairs neapmierina.

Portālam "Marriage" kāda lasītāja atklāj brīdi, kad sākusi domāt par laulības šķiršanu. "Pēc astoņiem gadiem laulībā mūsu attiecības krietni pasliktinājās. Es gribēju tuvākas, mīlošākas un sirsnīgākas attiecības, savukārt manu vīru viss apmierināja, un viņš nebija spējīgs ieraudzīt, kāpēc es vēlētos ko mainīt," viņa raksta. "Es pārliecināju sevi, ka manam vīram, kurš ir lielisks vīrietis, piemīt pietiekoši daudz labo īpašību un man ir jāiemācās sadzīvot ar tādām attiecībām, kādas tās bija šobrīd. Taču, neskatoties uz manu lēmumu, atšķirtība vienam no otra nekur nepazuda, patiesībā ar laiku tā kļuva arvien lielāka. Tajā brīdī es sāku apšaubīt savu laulību. Vai es varēšu šādi dzīvot līdz mūža beigām? Vai kādreiz būs arī citādāk? Vai man ar šo pietiek? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas sāka pārņemt manu prātu. Taču papildus jautājumiem un šaubām par laulību mani māca arī bailes pieņemt nepareizo lēmumu."

Iespējams, arī tu laulības dzīvē jūties kā uz naža asmens un nespēj pieņemt lēmumu – šķirties vai glābt laulību. Vai varbūt tevi, gluži tāpat kā portāla lasītāju, māc bailes pieņemt nepareizo izvēli. Vairāku grāmatu autore un attiecību eksperte Šerona Pope portālā "Marriage" izceļ trīs jautājumus, kuri tev palīdzēs pieņemt lēmumu – šķirties vai glābt laulību.

Vai bailes mani attur no lēmuma pieņemšanas?



Būsim atklāti, palikt attiecībās arī tad, ja tajās jūties nelaimīga, ir daudz vieglāk nekā sagriezt visu dzīvi gājām gaisā un pieņemt lēmumu šķirties. Tas ir tāpēc, ka paliekot mēs neko nezaudējam un tas neprasa īpašu piepūli. Mums nav nepieciešams izdarīt drosmīgus soļus, kas pilnībā mainīs mūsu dzīvi. Kaut nelaimīgā laulībā jūs viens otru nemitīgi sāpināt, šīs sāpes jums ir pazīstamas un jūs zināt, kā tās pārciest, jo darāt to katru dienu. Taču solis, ko spersi, laulību šķirot, nebūs iedomājams bez neziņas, bailēm un neizsakāmi daudz pārmaiņām.

"Es katru dienu runāju ar cilvēkiem, kuri nav apmierināti ar savu laulību, un frāze, kuru sarunas laikā viņi visbiežāk izsaka, ir "Es jūtos iesprūdis"," atklāj eksperte. "Tas, kas cilvēkos veicina šādu sajūtu, ir kāda no baiļu formām – bailes no nožēlas, no finansiālām problēmām, no būšanas vienai, no nosodījuma, bailes sāpināt sevi vai partneri un sabojāt bērnu dzīves." Viņa uzsver, ka bailes ir tās, kas paralizē cilvēku. Lai risinātu problēmu, tā vispirms ir jāapzinās un jānosauc skaļi.

Bailes var būt iemesls, kāpēc tu jau mēnešiem vai, iespējams, pat gadiem ilgi atliec šī svarīgā lēmuma pieņemšanu. Taču arī lēmuma atlikšana ir izvēle, kuras dēļ tu nebūsi mierā ar savām attiecībām. Lietas, kas tevi attiecībās neapmierina pašas nekur nepazudīs, tās gluži otrādi "saēdīs tevi no iekšas", palielinot kopējo neapmierinātību ar sevi un savu dzīvi. Tāpēc neļauj bailēm vadīt savu dzīvi.